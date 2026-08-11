이충우 여주시장, 국토부 차관 만나 강천역 신설 재건의…"균형발전 핵심"

큰사진보기 ▲이충우 여주시장이 여주~원주 복선전철 구간 내 강천역 신설을 위해 국토교통부를 다시 찾았다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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이충우 여주시장이 여주~원주 복선전철 구간 내 강천역 신설을 위해 국토교통부를 다시 찾았다.이 시장은 10일 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 강천역 신설을 재차 건의하고 지역 균형발전과 교통 접근성 개선을 위한 역 신설 필요성을 설명했다. 이날 면담에는 김광덕 여주 부시장도 배석했다.이번 면담은 지난 2월에 이어 약 6개월 만에 다시 마련됐다. 이 시장은 당시에도 강천역 신설을 건의한 바 있다.여주시는 여주~원주 복선전철이 지역의 철도 접근성을 크게 개선할 사업인 만큼 여주시 동남부권 주민들도 철도 교통의 혜택을 누릴 수 있도록 강천역 신설이 필요하다는 입장이다.특히 여주역에서 서원주역까지 약 22㎞에 달하는 구간에 중간역이 없는 점과 향후 경강선 전철 연장, GTX-D 노선 운행 등에 따른 잠재적 교통수요를 강천역 신설 필요성의 주요 근거로 제시했다.이 시장은 "여주시는 지리적 여건과 각종 수도권 규제로 인해 성장과 발전에 많은 제약을 받고 있다"며 "강천역 신설은 단순히 역 하나를 추가하는 차원을 넘어 지역균형발전과 교통복지 실현을 위한 중요한 기반시설"이라고 말했다.이어 "향후 경강선 전철 연장과 GTX-D 노선 운행 등 잠재적 교통수요를 고려할 때 여주역~서원주역 22㎞ 구간의 중간 역사로서 강천역 신설이 필요하다"고 강조했다.이에 홍지선 차관은 "건의한 내용은 잘 이해했다"며 강천역 신설을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.여주시는 여주~원주 복선전철 사업 초기부터 강천역 신설을 지속적으로 건의해 왔다. 앞으로도 국토교통부 등 관계기관과 협의를 이어가며 역 신설 필요성을 적극 설명할 계획이다.여주시 관계자는 "여주시민들의 염원인 강천역이 설치될 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의하겠다"고 말했다.