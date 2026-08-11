이천시의회, 국외연수비 9350만원 전액 반납…"민생에 우선 투입"

큰사진보기 ▲경기 이천시의회가 고물가와 경기침체 등으로 어려움을 겪는 시민들의 부담을 함께 나누기 위해 올해 의원과 직원의 공무국외연수 관련 예산 9350만4천원을 전액 반납하기로 했다. ⓒ 이천시의회 관련사진보기

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경기 이천시의회가 고물가와 경기침체 등으로 어려움을 겪는 시민들의 부담을 함께 나누기 위해 올해 의원과 직원의 공무국외연수 관련 예산 9천350만4천원을 전액 반납하기로 했다.해외 선진정책과 우수사례를 살펴보기 위한 국외연수 필요성에도 불구하고 현재 경제·사회적 상황에서는 의회부터 불요불급한 지출을 줄이고 민생과 폭염 등 시급한 현안에 재원을 투입하는 것이 우선이라는 판단이다.이천시의회는 의원 및 직원의 국외업무여비 등 2026년도 공무국외연수 관련 예산 9천350만4천원을 전액 삭감·반납하기로 의원들이 뜻을 모았다고 11일 밝혔다.이번 결정은 고물가와 경기침체가 이어지면서 소상공인과 자영업자 등 시민들의 경제적 어려움이 커지고 있는 데다 기록적인 폭염 등 기후위기로 시민들의 생활 부담까지 가중되고 있다는 판단에 따라 이뤄졌다.시의회는 한정된 재정 여건을 고려할 때 의회가 먼저 불요불급한 지출을 줄이고 확보된 재원을 시민 생활과 직결된 사업에 우선적으로 활용할 필요가 있다는 데 공감대를 형성했다.공무국외연수는 의원과 직원들이 해외의 선진 정책과 우수사례를 직접 살펴보고 이를 지역 정책과 의정활동에 접목하기 위해 운영되고 있다.시의회는 이 같은 국외연수의 필요성은 인정하면서도 올해는 해외연수보다 시민들이 당면한 경제적 어려움을 살피고 민생에 필요한 재원을 확보하는 것이 더 시급하다고 판단했다.이에 의원 및 직원 국외업무여비 등 관련 예산 9천350만4천원 전액을 삭감·반납하고 향후 관련 절차를 거쳐 지역경제 회복과 폭염 등 기후위기 대응을 비롯한 주요 현안에 활용될 수 있도록 할 방침이다.시의회는 이번 결정이 단순한 예산 절감 차원을 넘어 의회 스스로 재정 운용의 우선순위를 민생에 두겠다는 의지를 구체적인 행동으로 보여주는 데 의미가 있다고 설명했다.조주환 이천시의회 의장은 "의원 모두가 시민의 삶을 먼저 살펴야 한다는 데 뜻을 같이해 국외연수 관련 예산 전액을 반납하기로 결정했다"며 "9천여만원의 재원이 시민들에게 실질적으로 필요한 곳에 쓰이는 것이 지금은 더 중요하다고 판단했다"고 말했다.그러면서 "앞으로도 지역경제와 민생 현안을 세심하게 살피고 시민들이 체감할 수 있는 의정활동으로 책임을 다하겠다"고 다짐했다.이천시의회는 앞으로 예산 심의와 의정활동 과정에서도 지역경제와 민생 현안을 우선적으로 살피고 시민 생활과 직결된 정책과 사업에 재원이 집중될 수 있도록 의회 차원의 역할을 강화할 방침이다.