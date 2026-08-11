성수석 이천시장, 세라믹기술원 찾아 "반도체 기업 기술지원·인재양성 확대"

큰사진보기 ▲성수석 이천시장이 한국세라믹기술원 이천분원을 찾아 반도체 연구개발(R&D) 인프라와 반도체종합솔루션센터 운영 상황을 점검하고, 지역 반도체 기업의 기술 경쟁력 강화와 전문인력 양성을 위한 협력 확대에 나섰다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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성수석 이천시장이 한국세라믹기술원 이천분원을 찾아 반도체 연구개발(R&D) 인프라와 반도체종합솔루션센터 운영 상황을 점검하고, 지역 반도체 기업의 기술 경쟁력 강화와 전문인력 양성을 위한 협력 확대에 나섰다.이천시는 대기업 중심의 반도체 생산기지를 넘어 연구개발과 소재·부품·장비(소부장), 인재양성까지 연결되는 반도체 산업 생태계를 구축해 '대한민국 반도체 중심도시'로서의 경쟁력을 높인다는 구상이다.성수석 시장은 10일 한국세라믹기술원 이천분원을 방문해 연구시설과 반도체 R&D 인프라 운영 현황을 살펴보고 지역 반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.이번 방문은 민선 9기 출범 이후 첨단전략산업 분야 주요 연구기관의 현장 목소리를 직접 듣고 반도체 산업 육성을 위한 지자체와 연구기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.성 시장은 이날 윤종석 한국세라믹기술원장, 한윤수 이천분원장 등 관계자들과 간담회를 갖고 기술원의 주요 사업과 연구 성과를 청취했다.이어 반도체솔루션센터 클린룸과 시험·평가 장비 등 주요 연구시설을 둘러보며 지역 기업을 대상으로 한 연구개발 및 기술지원 현황을 점검했다.특히 이천시가 한국세라믹기술원에 위탁 운영하고 있는 반도체종합솔루션센터의 기능 확대가 주요 논의 과제로 다뤄졌다.반도체종합솔루션센터는 지역 반도체 기업의 기술개발을 지원하고 전문인력을 양성하기 위한 거점시설이다. 반도체 교육과 기술지원, 산학연 협력사업 등을 통해 지역 반도체 산업 생태계를 뒷받침하고 있다.이날 간담회에서는 센터의 운영 성과와 향후 추진계획을 공유하고, 기업이 현장에서 필요로 하는 기술지원 확대와 반도체 전문인력 양성 방안 등에 대한 의견을 나눴다.이천시는 지역의 반도체 산업 기반을 인재양성과 기업지원으로 연결하는 사업도 확대하고 있다.고려대학교·서강대학교와 연계한 반도체 자율연구(R&E) 프로그램을 비롯해 공직자 대상 반도체 특강과 초·중·고 학생 대상 반도체 교육을 추진하고 있다.관내 반도체 소부장 기업을 대상으로 한 기술개발 지원사업도 지속해 지역 기업의 기술 경쟁력을 높이고 산업 생태계를 강화한다는 방침이다.시는 앞으로 한국세라믹기술원과의 협력을 토대로 반도체종합솔루션센터의 기업지원 기능과 산학연 협력사업, 전문인력 양성사업 등을 확대할 계획이다.성수석 시장은 "대한민국 반도체 산업의 중심도시인 이천이 지속적으로 성장하기 위해서는 연구기관과 기업, 지자체 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.이어 "한국세라믹기술원과의 협력을 더욱 강화해 기업이 필요로 하는 기술지원과 전문인력 양성 기반을 확대하고, 반도체 산업 생태계 조성에 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.윤종석 한국세라믹기술원장은 "이천시와의 긴밀한 협력을 통해 지역 반도체 기업의 기술혁신과 산업 경쟁력 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "반도체 소재·부품·장비 분야 연구개발과 기업 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.이천시는 반도체종합솔루션센터를 중심으로 기업 기술지원과 연구개발, 산학연 협력, 인재양성을 연결해 지역 반도체 산업의 경쟁력을 지속적으로 강화할 방침이다.