"용수관만 지나가선 안 돼"…박관열, 용인 반도체산단에 '상생' 요구

큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산업단지에 공급할 용수관로가 광주시를 경유하는 가운데 광주시가 단순한 기반시설 통과지역을 넘어 AI·반도체 첨단산업 거점으로 도약하기 위한 ‘상생 패키지’ 마련에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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용인 반도체 국가산업단지에 공급할 용수관로가 광주시를 경유하는 가운데 광주시가 단순한 기반시설 통과지역을 넘어 AI·반도체 첨단산업 거점으로 도약하기 위한 '상생 패키지' 마련에 나섰다.국가 전략산업에 필요한 용수 공급에는 협력하되 관로 경유에 따른 교통·환경·안전 등의 부담을 감수하는 만큼 산업과 기업, 일자리 등 실질적인 혜택도 광주에 돌아와야 한다는 것이 핵심이다.경기 광주시는 11일 시청 비전홀에서 박관열 시장과 국·소·본부장, 관련 부서장 등이 참석한 가운데 '지역 상생 직통TF' 회의를 열고 용인 반도체 통합 용수 공급사업에 따른 대응 전략을 논의했다.이날 회의에서는 기존 단순 보고 방식에서 벗어나 부서 간 자유토론을 통해 광주시가 정부 등에 요구할 핵심 과제와 대응 전략을 구체화했다.특히 시는 그동안 발굴한 사업 가운데 주택 3만호 규모 AI 스마트도시 조성, 반도체·첨단산업 국가산업단지 조성, 피지컬 AI 혁신클러스터 조성 등을 주요 전략과제로 검토했다.정부 정책과 이들 사업을 연계하고 실제 사업 추진에 필요한 지원을 확보할 수 있는 방안도 논의했다. 광주시가 그리고 있는 큰 그림은 용인 반도체 국가산단의 단순 배후도시에서 벗어나 수도권 동남부 첨단산업의 연결 거점으로 자리 잡는 것이다.서쪽으로는 성남·판교의 AI·ICT 산업 기반을, 남쪽으로는 용인의 반도체 생산기능을 연결해 광주가 연구개발과 실증, 기업지원 등의 역할을 담당하는 산업구조를 구축한다는 구상이다.용인 반도체 통합 용수 공급사업에 대해서도 기존 입장을 재확인했다. 국가 전략산업의 원활한 추진을 위해 필요한 사업에는 협력하지만, 대규모 용수관로가 광주시를 통과하면서 발생하는 지역 부담에 대해서는 이에 상응하는 실질적인 지원책을 확보하겠다는 것이다.특히 시는 전력과 용수 등 국가 기반시설이 직접 설치되는 지역뿐 아니라 관로 등이 지나가는 '경유 지역'도 정부 지원 대상에 포함될 수 있도록 제도적 근거를 마련하는 방안을 추진한다. 관련 법령과 정부 정책에 이 같은 내용이 반영될 수 있도록 국회와 경기도 등 관계기관과의 협력도 강화할 방침이다.용수관로 공사 과정에서 예상되는 주민 불편에 대해서도 공동 대응한다. 교통과 환경, 안전 문제를 최소화하는 한편 사업 추진 과정에서 발생하는 개별 인허가 사항을 지역상생 직통TF를 통해 공유해 부서별 대응이 아닌 시 차원의 공동 대응체계를 유지하기로 했다.AI·반도체 산업 유치를 뒷받침할 인재 양성 전략도 추진한다. 대학·기업·연구기관과 연계한 산학협력과 현장교육을 확대하고 AI·반도체 관련 교육·연구 기능을 유치해 인재 양성에서 취업, 산업으로 이어지는 생태계를 구축한다는 계획이다.정부가 구상하고 있는 미래 대응기금 등 정책 동향도 지속적으로 파악해 AI 스마트도시와 인재 양성 등 광주시 전략사업의 재원으로 연계할 수 있는 방안을 선제적으로 마련할 방침이다.광주시는 이 같은 요구를 행정기관 차원의 건의에 그치지 않고 지역사회 전체의 요구로 확대하기로 했다. 지역 주요 기관·단체와 읍·면·동 지역사회가 참여하는 민간 협력체계를 구축하고 국회의원과 도의원, 시의원 등 정치권과도 공조해 광주시의 요구사항이 정부 정책과 관련 제도에 반영되도록 대응할 계획이다.박관열 광주시장은 "국가 전략산업을 위해 광주가 기반시설을 제공한다면 산업과 기업, 인재와 일자리도 함께 들어오는 것이 진정한 상생"이라고 강조했다. 이어 "용인 반도체 국가산단을 또 하나의 지역 부담으로 받아들이는 데 그치지 않고 광주의 산업 지도를 바꾸는 새로운 성장 기회로 만들어야 한다"고 말했다.광주시는 별도로 '정책개발 TF팀'을 구성해 용인 반도체 통합 용수 공급사업과 정부 3대 메가 프로젝트에 대한 상시 대응체계도 구축한다. TF팀을 중심으로 정부 정책 동향을 분석하고 전략사업 발굴과 제도 개선, 정부·경기도 등 관계기관과의 협의를 체계적으로 추진할 계획이다.