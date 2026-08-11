사퇴했는데 왜 또 나왔을까... 김어준도 물어본 그의 재도전

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선의 막이 올랐습니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

"사퇴한 후에 사정이 급변했다. 검찰 보완수사권이 갑자기 떠올랐다. 검찰개혁과 당원주권 1인1표제가 흔들리기 시작했다. 그래서 이걸 지켜내야겠다는 취지에서 다시 출마하게 된 거다." - 7월 29일 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 인터뷰

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큰사진보기 ▲더불어민주당 이성윤 당 최고위원 후보가 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 당 대표·최고위원 순회경선 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

당원 동지 여러분.

드디어 우리는 78년 만에 검찰청을 폐지했고 검찰수사권을 폐지했습니다. 검찰개혁에 함께해주신 당원 동지 여러분께 진심으로 감사 말씀 드립니다.

허나 법 하나 개정했다고 검찰개혁이 끝난 건 아닙니다. 아직도 검찰에는 8천 명이 넘는 직접 수사인력과 수사 조직이 그대로 남아 있습니다. 끝까지 절대로 긴장을 놓쳐서는 안 됩니다. 끝까지 검찰개혁을 완수해서 제2의 윤석열 같은 자가 나올 수 없도록 확실하게 검찰개혁을 해야 합니다.

저 이성윤, 누구보다 검찰을 속속들이 잘 알고 있습니다. 당원 동지 여러분께서 저 이성윤이 검찰개혁을 완수할 수 있도록 함께해주시겠습니까. 돈 없고 백 없고 힘 없는 사람들이 법 앞에서 차별받지 않는 세상을 반드시 만들어보겠습니다.

동지 여러분.

저는 올해 2월 정청래 당대표님과 함께 당원 1일1표제 당헌 개정을 했습니다. 당원 1인1표제는 계파주의, 줄 세우기 정치, 기득권 정치를 깨는 일입니다.

그러나 여기저기서 당원 1인1표제를 폄하하는 소리가 들립니다. 그 시커먼 속이야 뻔하지만 그게 말이나 된다고 생각하십니까.

당원 동지 여러분.

국회의원도 1표, 당원도 1표, 너무나 당연한 일 아니겠습니까. 당원주권 1인1표제는 시작에 불과합니다. 저 이성윤이 결코 누구도 흔들 수 없는 당원주권정당 민주당을 사수하겠습니다.

사랑하는 당원 동지 여러분.

김민석 후보는 정청래 후보가 대표가 되면 호남 메가 프로젝트가 흔들릴 것이라고 말했습니다. 호남 메가 프로젝트가 김민석 후보의 개인 사업이나 되는 겁니까. 얼마나 당원들을 만만히 봤으면 그런 말을 하는 겁니까. 이재명 정부의 핵심 과제가 당 대표가 누구냐에 따라 흔들린다는 것이 말이 됩니까. 화합한다고요? 그렇다면 먼저 상처를 받은 당원들께 사과하십시오.

5.18 정신은 반칙과 특권에 맞서온 민주주의 정신입니다. 여러분, 사과하는 것이 바로 우리 당의 민주주의 5.18 정신을 지키는 게 아니겠습니까.

사랑하는 당원 동지 여러분.

우리 당이 특권과 반칙에 직면해 있습니다. 전당대회 룰을 고치면서 당헌에도 있지 않은 선호투표제를 도입하고, 후보자 등록 때 무자격자를 등록해달라고 생떼를 쓰고, 투표가 끝난 후에도 추가 투표를 요구하고 있습니다. 당규에도 없는 투표 쿠데타 아니겠습니까. 다시는 특권과 반칙이 허용돼서는 안 되겠습니다.

당원 여러분, 일 대 수십 명이 몰매로 정청래 대표를 디스하고 있는데 여러분께서 정청래 대표를 지켜주시겠습니까. 특권과 반칙으로부터 우리 민주당을 구해주시겠습니까.

저 이성윤, 오직 당심, 오직 명심으로 검찰개혁 끝까지 완수하고 당원주권정당 민주당 끝까지 사수하겠습니다. 여러분 저, 이성윤에게 힘을 모아주십시오.

감사합니다.

더불어민주당 8.17 전당대회에 출마한 이성윤 최고위원 후보는 첫 지도부 도전이 아니다. 연임에 도전한 정청래 당대표 후보와 함께 최고위원으로 지내다가 지난 7월 14일 사퇴했다. 당대표 경선에 도입된 선호투표제가 당헌·당규 근거 없이 무리하게 추진됐다는 이유에서다. 그런데 사흘 뒤인 17일 다시 최고위원 선거에 출마하겠다고 선언했다. 그는 왜 재도전에 나섰을까.방송인 김어준씨가 진행하는 유튜브 방송에서 관련 질문을 받은 이성윤 후보는 다음과 같이 답했다.이 후보는 지역 순회경선을 다니며 연설할 때도 '검찰개혁주의자'이자 '당원주권주의자'라고 자기소개를 하며 개혁 완수를 약속한다.그는 지난 8일 인천 합동연설회에서 "드디어 우리는 78년 만에 검찰청을 폐지했고 검찰수사권을 폐지했다. 그러나 법 하나 개정했다고 검찰개혁이 끝난 건 아니다"라며 "아직도 검찰에는 8천 명이 넘는 직접 수사인력과 수사 조직이 그대로 남아 있다. 제2의 윤석열 같은 자가 나올 수 없도록 확실하게 검찰개혁을 해야 한다"라고 강조했다.또, 이번 전당대회에 도입된 1인1표제가 "시작에 불과하다"라며 "결코 누구도 흔들 수 없는 당원주권정당 민주당을 사수하겠다"라고 말했다.친정청래계로 분류되는 이 후보는 최민희·한민수 최고위원 후보와 함께 '팀정청래'를 자처하고 있다. 11일 현재 권리당원 투표 합산 결과, 이성윤 후보는 6위(11.88%, 4만 9497표)다. 당선권인 5명 안에 들어가려면 5위인 김용 후보(12.56%, 5만 2704표)를 넘어서야 한다.마지막 5위를 누가 차지하느냐는 차기 지도부의 리더십 지형에 영향을 미친다. 1~4위를 친청계 2명(최민희·한민수)과 친이재명계 2명(박선원·서미화)이 나란히 차지하고 있는 상황에서, 이 후보가 당선권 안에 들면 지도부 5인의 과반을 친청계가 차지하게 된다.이 후보가 뛰어넘어야 하는 표의 격차는 3207표. 전체 권리당원의 70% 이상을 차지한 호남(15일)과 서울경기(16일) 경선 결과가 주목되는 이유다.다음은 이 후보의 연설 전문.