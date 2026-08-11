"내비에 신호등 남은 시간 뜬다"…용인시, 교차로 110곳으로 확대

경기 용인특례시는 11일 한국도로교통공단(이하 공단) 서울지부에서 공단과 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진'을 위한 업무협약을 맺었다.
협약에는 용인특례시를 비롯해 세종특별자치시, 고양특례시, 시흥시, 동두천시, 김천시, 서산시와 ㈜맵퍼스가 함께했다.
시는 이 협약으로 공단과 실시간 교통신호정보 시스템 연계를 강화하고, 내비게이션 플랫폼 등 교통서비스와 연계해 시민에게 보다 편리한 교통정보를 제공할 방침이다.
시는 첨단 교통인프라 구축과 유지관리, 교통정보 수집 등에 협력하고, 공단은 교통신호정보 시스템의 유지관리와 기술개발‧지원을 맡는다.
이 시스템은 교통신호 상황과 잔여 시간(초 단위) 등을 운전자에게 실시간으로 제공해 전방 교차로의 신호 변화에 맞춰 주행속도를 조절할 수 있도록 돕는다. 운전자에게 예측 가능한 교통 환경을 제공하고, 급가속·급제동 등으로 인한 사고를 예방하는 데 효과적이다.
앞서 시는 올해 3월부터 기흥구 동백지구 내 교차로 13곳에 실시간 교통신호정보 시스템을 구축해 운영하고 있다. 시는 10월까지 주요 교차로 110곳에 내비게이션 플랫폼과 연계할 수 있는 실시간 교통신호정보 시스템을 확충할 계획이다.
시는 앞으로 실시간 교통정보의 활용 범위를 점차 확대해 자율주행과 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 등 미래 교통서비스에도 활용할 수 있는 기반으로 발전시켜 나갈 계획이다.
이상일 시장은 "이번 협약은 실시간 교통신호정보 시스템을 비롯한 교통정보의 활용 범위를 넓히고 미래 교통환경에 대응할 수 있는 기반을 마련한다는 데 의미가 있다"며 "공단과 협력해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 교통서비스를 확대하고 미래형 교통정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.