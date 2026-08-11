"내비에 신호등 남은 시간 뜬다"…용인시, 교차로 110곳으로 확대

큰사진보기 ▲경기 용인특례시는 11일 한국도로교통공단(이하 공단) 서울지부에서 공단과 ‘미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진’을 위한 업무협약을 맺었다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시는 11일 한국도로교통공단(이하 공단) 서울지부에서 공단과 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진'을 위한 업무협약을 맺었다.협약에는 용인특례시를 비롯해 세종특별자치시, 고양특례시, 시흥시, 동두천시, 김천시, 서산시와 ㈜맵퍼스가 함께했다.시는 이 협약으로 공단과 실시간 교통신호정보 시스템 연계를 강화하고, 내비게이션 플랫폼 등 교통서비스와 연계해 시민에게 보다 편리한 교통정보를 제공할 방침이다.시는 첨단 교통인프라 구축과 유지관리, 교통정보 수집 등에 협력하고, 공단은 교통신호정보 시스템의 유지관리와 기술개발‧지원을 맡는다.이 시스템은 교통신호 상황과 잔여 시간(초 단위) 등을 운전자에게 실시간으로 제공해 전방 교차로의 신호 변화에 맞춰 주행속도를 조절할 수 있도록 돕는다. 운전자에게 예측 가능한 교통 환경을 제공하고, 급가속·급제동 등으로 인한 사고를 예방하는 데 효과적이다.앞서 시는 올해 3월부터 기흥구 동백지구 내 교차로 13곳에 실시간 교통신호정보 시스템을 구축해 운영하고 있다. 시는 10월까지 주요 교차로 110곳에 내비게이션 플랫폼과 연계할 수 있는 실시간 교통신호정보 시스템을 확충할 계획이다.시는 앞으로 실시간 교통정보의 활용 범위를 점차 확대해 자율주행과 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 등 미래 교통서비스에도 활용할 수 있는 기반으로 발전시켜 나갈 계획이다.이상일 시장은 "이번 협약은 실시간 교통신호정보 시스템을 비롯한 교통정보의 활용 범위를 넓히고 미래 교통환경에 대응할 수 있는 기반을 마련한다는 데 의미가 있다"며 "공단과 협력해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 교통서비스를 확대하고 미래형 교통정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.