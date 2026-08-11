울주군 내와리 흙 갖고 나온 김기현 "기후부, 파악·현장방문 안해"

▲국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)은 11일(화) 국회에서 열린 기후환경에너지노동위원회 업무보고에서, 울산 울주군 내와리 현장에서 채취한 흙을 직접 갖고 나와 보여주며 문제의 심각성을 지적하고 있다 ⓒ 김기현 의원실 관련사진보기