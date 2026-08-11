울산 도심최대 축제 '워터버블 페스티벌', 가뭄에 물 아끼기

큰사진보기 ▲2024년 8월 10일 울산 중구 젊음의거리 내 KT울산성남빌딩 광장(젊음의거리 49)에서 열린 워터버블페스티벌 ⓒ 울산 중구 사진 자료 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

울산광역시의 극심한 가뭄으로 지역 최대 여름 축제에서도 물 사용을 아껴쓰자는 분위기가 조성되고 있다.울산에는 7월 1일 26.5㎜의 비가 내린 후 비가 오지 않아 애를 태우다 지난 9일 비 소식에 기대를 모았지만 강우량이 7㎜에 그쳤다. 이에 누적 강수량이 평년을 크게 밑돌고 있다.이같은 가뭄에 14일과 15일 이틀 동안 울산 최대 번화가 중구 성남동 옛 KT광장(젊음의거리 49)에서 열리는 무더위를 날리는 도심 속 여름 축제 '2026 워터버블 페스티벌' 에서는 물 사용이 줄어든다.울산 중구 관계자는 11일 "가뭄 상황을 고려해 워터버블 페스티벌이 축소 진행될 예정"이라며 "물 사용량을 기존 대비 60~70%로 줄일 계획"이라고 밝혔다.젊음의거리 상인회(비상대책위원장 이영순)가 주최·주관하고 울산 중구와 울산중앙새마을금고, NH농협은행 울산성남동지점 등이 후원하는 워터버블 페스티벌은 올해로 12회째를 맞지만 유례 없는 가뭄으로 물 사용이 줄게 됐다.한편 이번 행사는 주민들에게 색다른 즐길거리를 제공하고 성남동 원도심 상권에 활력을 불어넣기 위해 기획됐다.올해 축제는 '모두가 함께하는 워터올림픽'이란 주제로, 전야제와 본행사로 나뉘어 운영된다. 우선, 전야제는 8월 14일 오후 6시부터 10시까지 진행돼 물총놀이와 신나는 음악과 함께하는 이디엠(EDM) 파티 등이 펼쳐지고 시원한 맥주를 즐길 수 있는 '워터비어존'도 운영된다.'본행사'는 8월 15일(토) 오후 1시부터 8시까지 펼쳐진다. 가족·친구와 조를 이뤄 물놀이 게임을 즐기는 '워터올림픽' 행사를 비롯해 물 미끄럼틀을 탈 수 있는 '슬라이드존' , 거품 놀이가 펼쳐지는 '버블존', 물총싸움을 즐길 수 있는 '워터존' 아이들을 위한 '유아존' , 얼굴 그림 그리기 등 다양한 체험에 참여할 수 있는 '체험마켓' 등이 운영된다.개막식은 본행사 당일 오후 3시 옛 KT광장 내 중앙무대에서 열릴 예정이다.이영순 젊음의거리 상인회 비상대책위원장은 "이번 축제가 폭염과 열대야로 지친 주민과 상인들에게 활력을 충전하는 시간이 되길 바란다"며 "재미있고 안전한 축제가 될 수 있도록 축제 준비 및 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.김영길 중구청장은 "가족, 연인, 친구와 함께 성남동 원도심에서 특별한 추억을 만들어 보시길 바란다"며 "나아가 이번 축제가 원도심 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.