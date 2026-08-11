'압색 후 경영중단' 안데르센 여행사 "2년 뒤 환불"… 고객들 '무슨 돈으로?'

큰사진보기 ▲경찰 압수수색 후 영업중단을 공지한 안데르센 여행사 홈페이지. '수퍼얼리버드' 여행상품 특가 행사를 진행했다. ⓒ 안데르센 여행사 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6일 오전 9시 30분께 찾은 안데르센 여행사(서울 서대문구 소재) 사무실 앞. 문은 굳게 닫혀 있었고, 지방법원의 등기와 개인들이 보낸 내용증명 7건을 전하려 했으나 폐문부재해 돌아갔다는 우체국 스티커가 붙어 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기

- 현재 진행중인 청소년 여행의 안전한 마무리

- 2026년 8월 15일부터 12월 31일까지 이메일로 세부협의 진행. 최종협의가 완료되면 환불 또는 여행재개일정 등에 대한 확인서 발송

- 여행 중단 2년 이후엔 검경에 대한 소송 결과와 무관하게 여행 또는 환불 시작

- 취소한 때부터 법정이자 가산해 환불 등 조치에 반영(여행취소 순서에 따라)

- 업무의 신속 정상화로 문제해결 재원 마련

- 8월 15일부터 이메일로 모든 질문에 답변

- 수입금은 8월 환급건과 환불 문제 해결에 우선(사용)

- 검경과 언론, 개인을 상대로 한 소송 배상금은 환불 등 조치에 사용

- 업무처리 경과 수시 공개

큰사진보기 ▲한국평가데이터(KODATA) 기업재무제표보고서에 수록된 2024년 말 안데르센의 재무제표. ⓒ 한국평가데이터(KODATA) 관련사진보기

서울경찰청 안보수사부 압수수색 이후 돌연 '경영 중단'을 일방 통지해 예약 고객들의 여행 일정 차질을 빚은 안데르센 여행사가 엿새 만에 후속 입장을 냈다. 안데르센은 이번 압수수색이 '정치적 탄압'의 결과라는 입장을 반복하면서, 회사가 입은 손실에 대해 검찰과 경찰에 책임을 묻겠다고 밝혔다. 그러나 피해를 입은 고객들은 싸늘한 반응을 보이고 있다.안데르센 여행사에 압수수색 영장이 집행된 때는 8월 4일, 안데르센 여행사는 하루 뒤인 5일 경찰의 압수수색으로 정상적인 기업 운영이 어려워졌다면서 경영 중단 입장문을 냈다. 8월 5일 이후 예정된 모든 여행 일정을 멈춘다는 것이 주된 내용이었는데, 이에 따라 수백 명에 달하는 여행상품 예약 고객들의 일정이 무산됐다.피해를 입은 고객들은 자발적으로 네이버 카페와 카카오톡 오픈채팅방을 개설해 공동 대응에 나섰다. 11일 오후 기준으로 네이버 카페에 1922명, 오픈채팅방엔 1219명의 사람이 모였다. 오픈채팅방 닉네임에 기재된 정보를 기준으로 고객들의 여행비용 결제액은 50억 원(9일 오후 4시 기준)이 넘었다.그사이 안데르센 여행사는 추가 입장을 내놓지 않다가 11일 오전 8시 11분에 여행사가 운영하는 네이버 카페에 추가 입장문을 올린 것.'8.5입장문의 후속프로세스를 알려드립니다'라는 제목의 글에서 안데르센 여행사는 코로나 팬데믹, 12.3 계엄, 고환율, 미-이란 전쟁 등 외부 변수를 열거하며 경영상 어려움을 강조했다. 이어 "이보다 더 어려운 것은 정권의 탄압"이라면서 "진보정당의 당원이 고용됐다는 이유로 직원들을 전면 출국금지 시키고 계좌를 추적하며 세무조사를 반복적으로 벌"였다고 주장했다."검경의 탄압은 여행사업을 가로막는 최대의 장애물"이라는 입장을 되풀이한 안데르센 여행사는 8월 4일 서울경찰청의 압수수색으로 인해 경영활동을 지속하기 어렵다는 결론을 다시 반복했다. 특히 이번 입장문에서는 "결국 계좌까지 압류됐다"고 새롭게 주장했다. 다만 압류된 계좌의 범위와 잔액 등은 공개하지 않았다.이들은 공권력을 향한 법적대응 계획을 밝히며 "특히 최근 우리 회사가 입은 모든 손실을 직권남용의 형사책임과 함께 민사적으로 철저히 요구할 것"이라고 알렸다. 또한 "검경의 윤석열식 탄압에 발맞춰 허위사실을 유포하며 기레기식, 하이에나식으로 떠드는 언론에 대해서도 응당한 민형사상 책임을 끝까지 묻겠다"고 덧붙였다.안데르센 여행사는 향후 수습책을 제시했는데 요약하면 아래와 같다. 앞선 5일 입장문에서 '2년 후 여행'을 언급했던 안데르센은 이번에는 처음으로 2년 뒤부터 '여행 또는 환불'을 시작하겠다는 방침을 밝혔다.안데르센 여행사는 "이유야 어찌됐든 여행이 중단되고 그 여파로 깊은 심려를 끼쳐드린 점은 진심으로 죄송하다"라고 사과했다.'경영 중단' 입장문이 나온 뒤 이메일, 유무선 전화 등을 통해 문의를 했으나 아무런 답을 듣지 못했던 피해 고객들은 11일 아침 갑자기 나온 추가 입장문에 싸늘한 반응을 보이고 있다.올해 9월 여행 예정 고객은 "2년 뒤에 무슨 돈으로 환불 조치를 하겠다는 건가"라고 꼬집었다. 올해 초 일정의 여행상품을 취소했지만 환불받지 못한 고객은 자신의 경험을 제시하며 불신을 드러냈다. 이 고객은 "제가 올해 초 환불확약서를 받은 적이 있다. 그러나 약속된 환불 시기를 계속 어겼다"라고 전하면서 "지금 (피해 고객들이 형사 고소를) 취소하면 조금이라도 환불받을 수 있을까 기대하시는 분들이 있을 것 같은데, 결국 다른 여행객들이 새롭게 돈을 입금해주면 돌려막기 형식으로 환불해주거나 여행 일정 진행시키는 것 아닌가"라고 주장했다.그러나 추가 입장문에도 이 같은 환불 계획의 실행 가능성을 판단할 구체적인 재무 정보는 담기지 않았다. 특히 총 환불 대상액이 얼마인지, 현재 여행사가 보유한 가용 현금·예금은 얼마인지, 영업 정상화 이후 예상되는 현금흐름과 환불 재원 투입 계획, 구체적인 변제 일정 등 여행사가 내놓은 수습책의 실행 가능성을 판단할 재무 수치는 제시되지 않았다.한국평가데이터(KODATA) 기업재무제표보고서에 수록된 2024년 말 안데르센의 재무제표를 보면 총자산은 53억 3761만 8000원이다. 이 가운데 현금 및 현금성자산은 1억 6744만 1000원에 그친 반면, 회사가 다른 주체에 빌려준 뒤 돌려받을 돈으로 계상한 단기대여금은 51억 7017만 7000원으로 전체 자산의 약 96.9%를 차지했다.특히 단기대여금은 2023년 말 13억 7274만 5000원에서 2024년 말 51억 7017만 7000원으로 1년 사이 약 38억 원 증가했다. 다만 이 재무제표는 2024년 말 기준이어서 2026년 8월 현재 회사의 재무상태와는 차이가 있을 수 있다. 이 자료만으로는 대여 상대방이 누구인지, 대여 목적과 상환기일·담보 조건은 무엇인지, 현재 해당 대여금 가운데 얼마가 남아 있고 실제 얼마가 회수됐는지도 확인할 수 없다.같은 시점 부채는 91억 9259만 원으로 자본총계는 -38억 5497만 2000원이었다. 2024년 말 기준 완전자본잠식 상태였던 셈이다.때문에 피해 고객들 사이에서는 여행사가 밝힌 '2년 뒤 환불' 방침의 현실성뿐 아니라 51억 원대 단기대여금의 대여 상대방과 현재 회수 가능 여부를 밝혀야 한다는 요구도 나오고 있다.<오마이뉴스>는 안데르센 여행사의 경영 중단 입장이 처음 나온 뒤부터 향후 환불 계획과 단기대여금 51억 원의 대여 상대방·목적, 현재 회수 현황 등에 대해 질의했지만 11일 오후 현재까지 답변을 받지 못했다.