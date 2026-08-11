국립소방병원 찾은 이 대통령 "영웅 지키는 것이 국민 지키는 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원에서 재활 치료 중인 환자를 격려하고 있다. 오른쪽은 곽영호 병원장. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. ？[청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 11일 "영웅을 지키는 것이 곧 국가와 국민을 지키는 것"이라며 국립소방병원에 대한 정부의 든든한 뒷받침을 다짐했다.이 대통령은 이날 충북 음성에서 열린 국립소방병원 개원식에서 "국가의 제1책무는 바로 국민의 생명과 안전을 지키는 것이고 이 위대한 과업을 재난 현장에서 온몸으로 감수해 내고 계신 분들이 소방공무원 여러분들"이라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "한치 앞이 보이지 않는 불길 속에서, 무너진 건물더미 사이를 헤쳐가며 생명을 구해내는 여러분이야말로 신의 역할을 대신하는 우리 국민들의 영웅"이라며 "이 자리를 빌려 깊은 존경과 감사의 인사를 전한다"고 했다.이어 "여러분의 그 빛나는 헌신과 희생 위에 개인마다 정신적, 육체적 고통을 감내하는 가슴 아픈 현실이 있다는 것을 잘 안다"며 "비록 오랜 시간이 걸렸지만, 마침내 개원하는 이곳 국립소방병원이 어느 곳보다 여러분을 가장 깊이 이해하고 치료하는 든든한 안식처가 되기를 바란다"고 밝혔다.이 대통령은 국립소방병원에 대해서는 "세계 최고 수준의 임상 역량을 갖춘 서울대학교 병원과 소방의학연구소의 축적된 데이터가 결합해서 여러분의 직무 중 발생하는 각종 질병을 선제적으로 예방하고 또 치료하는 소방의학의 중심으로 든든하게 자리 잡을 것"이라고 기대했다.또한 국립소방병원이 충북의 공공의료 거점 역할 또한 충실히 수행할 것으로 믿고 기대한다면서 "국립소방병원이 소방의료와 지역 공공의료를 동시에 책임지는 국가의 핵심 공공병원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 밝혔다.구체적으론 서울대병원 의료진이 안정적으로 근무할 수 있는 기숙사 마련과 소방의학연구와 의료혁신을 뒷받침할 소방의학 R&D 센터 확충을 약속했다.특히 "수준 높은 응급의료 체계가 24시간 풀 가동될 수 있도록 행정적인, 또 재정적인 지원 또한 아끼지 않을 것"이라며 "국립소방병원이 앞으로 첨단시설을 비롯한 의료 인프라를 통해 제복 입은 우리 영웅들뿐만 아니라 지역주민 모두의 건강을 함께 책임지며 국민 건강과 지역균형발전을 함께 이뤄나갈 것으로 믿는다"고 했다.이 대통령은 마지막으로 "소방공무원 여러분이 위기에 처한 국민을 지킬 때 정부는 또 다른 아픔과 싸우고 있는 여러분을 든든하게 지켜드리겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "가장 위험한 곳에서 국민의 생명을 구하는 영웅들이 가장 안전하게 보호받고, 또 치료받는 나라, 그것이 국가를 지속 가능하게 하는 길"이라며 "정부는 여러분의 헌신이 마땅히 존중받고 제복에 대한 자부심이 한없이 높아질 수 있도록 충분히 노력하겠다"고 말했다.