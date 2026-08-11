"기업 기다리지 않겠다"... 민경선, 대학·연구기관과 '미래 일자리 연합' 구축

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 11일 고양시청 대회의실에서 시정회의를 개최해 한국항공대학교, 중부대학교 등 관내 대학 및 주요 연구기관과 함께 일자리 창출을 위한 관·학·연 협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

"청년이 돌아오고 일자리가 풍족한 자족도시를 만들겠다."

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민경선 고양특례시장이 지역 대학과 연구기관을 중심으로 한 관·학·연 협력체계를 구축하며 미래 일자리 창출 전략을 본격화하고 있다. 의료바이오와 항공우주, 자율주행, 문화콘텐츠 등 고양특례시가 강점이 있는 분야를 중심으로 연구개발과 창업, 기업 유치, 실증을 연결하는 산업생태계를 만들겠다는 구상이다.고양특례시는 11일 시청 대회의실에서 시정회의를 열고, 한국항공대학교, 국립암센터, 중부대학교, 동국대학교 바이오메디캠퍼스 관계자들과 함께 미래산업 육성과 일자리 창출 방안을 논의했다.민경선 시장은 회의에서 "지난 첫 시정회의에 이어 일자리 창출 방향을 구체화하는 중요한 자리"라며 "지역 대학과 연구기관이라는 우수한 인프라를 적극 활용해 새로운 성장동력을 만들어야 한다"고 강조했다.이날 회의에서는 각 기관이 보유한 연구 역량을 고양시 산업정책과 연결하는 다양한 제안이 나왔다.양한광 국립암센터 원장은 국가암데이터센터에 축적된 529만 건의 암 데이터를 고양시의 핵심 경쟁력으로 제시했다. 그는 "양질의 데이터를 기반으로 기업과 연구자가 자연스럽게 모이는 미래형 고급 일자리 생태계를 구축하는 것이 핵심"이라고 말했다.동국대 바이오메디캠퍼스는 AI 바이오 실증 플랫폼 구축과 함께 연구·임상·창업을 연결하는 기술사업화 모델을 제안했고, 창업기업의 성장 단계별 후속 투자 필요성도 강조했다.이에 대해 민경선 시장은 "별도의 용역 없이 대학과 기관이 시정 방향을 제시해 준 것"이라고 평가하면서도 "정책 방향에 대한 점검이 필요하다"며 실효성 있는 추진 방안을 주문했다.김형기 고양시 일자리재정국장은 "대체 불가능한 데이터를 기반으로 기업이 모일 수밖에 없는 구조를 만들어야 한다"며 기업 입주 공간과 신약 개발을 위한 기반시설 확보 등 중장기 과제를 제시했다.또 한동균 고양산업진흥원장은 대학과 연계한 창업투자 기능 강화와 분야별 특화펀드 조성, 실증 테스트베드 구축 필요성을 제안했다.항공우주와 자율주행 분야에서도 고양시의 기존 인프라를 활용한 산업 육성 전략이 논의됐다.한국항공대학교는 고양드론앵커센터와 킨텍스 버티포트 등을 활용한 기업 유치와 연구개발·실증 중심 산업 생태계 구축 방안을 제시했다. 허희영 한국항공대학교 총장은 "기업 유치 노력이 왜 성과로 이어지지 못했는지 원인을 점검하는 과정이 필요하다"고 지적했다.중부대학교는 대학과 기업, 도시가 함께 참여하는 현장 중심 인재 양성 모델을 제안했다. 이정열 중부대학교 총장은 "문화콘텐츠와 자율주행을 중심으로 인재를 육성하고, 대학과 기업, 도시가 연계된 현장 중심 교육과 실증을 통해 정주형 인재 양성 체계를 구축해야 한다"고 말했다.민경선 시장은 "자율주행과 UAM을 미래의 교통수단으로만 볼 것이 아니라 이미 현실이 되고 있는 만큼 선제적으로 대응해야 한다"며 "문화콘텐츠 역시 시민과 학생, 대학이 함께 참여하는 스토리텔링이 중요하다"고 말했다.특히 그는 투자유치 전략과 관련해 "좋은 기업이 찾아오기를 기다리기보다 직접 찾아가는 전략이 필요하다"고 강조했다.이어 "백석 업무빌딩 등 가용 공간을 활용해 기업과 기관을 신속히 유치하고, 관내 대학과 연구기관의 네트워크를 적극 활용해 고양시의 준비된 정책과 비전을 알려야 한다"며 "청년이 돌아오고 일자리가 풍족한 자족도시를 만들겠다"고 밝혔다.이번 회의는 민선 9기 들어 민경선 시장이 연이어 추진하고 있는 첨단산업 육성 전략의 연장선에 있다는 점에서 주목된다.민 시장은 최근 항공우주산업 육성을 위해 한국항공대와 협력을 강화하고, UN 글로벌 AI 허브 유치, 창릉신도시 자족기능 강화, AI·게임·항공우주 등 미래산업 육성을 핵심 시정 과제로 제시해 왔다.이번 회의에서는 이러한 전략을 실제 지역 대학과 연구기관의 연구 역량, 데이터, 인재 양성, 창업지원 시스템과 연결하는 방안이 집중 논의됐다. 단순한 기업 유치를 넘어 연구개발과 실증, 창업, 투자까지 이어지는 지역 산업생태계를 구축하겠다는 방향을 구체화한 것이다.다만 이날 논의된 내용은 대부분 정책 제안과 협력 방향을 공유하는 수준으로, 향후 개별 사업의 구체적인 실행계획과 예산 확보, 기업 유치 성과 등이 뒤따를지가 정책의 성패를 가를 것으로 보인다.한편, 고양시는 이날 회의에서 대중교통 노사 협상과 관련한 파업 가능성에도 대비해 비상수송 대책을 마련하고, 사전 조율을 통한 파업 예방에 행정력을 집중하기로 했다.