대전충남민언련, '2026년 상반기 좋은 보도상' 시상식 개최

큰사진보기 ▲대전충남민주언론시민연합이 지난 8일 오후 대전 중구 대흥동 청춘학교에서 '2026년 상반기 좋은 보도상' 시상식을 열고, '대전사랑시민협의회의 이장우 대전시장 편법 창구 의혹'을 단독 연속 보도한 디트뉴스24 김재중·한지혜 기자에게 상을 수여했다. ⓒ 대전충남민언련 관련사진보기

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대전충남민주언론시민연합(공동대표 박양진·이문희, 이하 대전충남민언련)이 선정한 '2026년 상반기 좋은 보도상'에 디트뉴스24 김재중·한지혜 기자가 선정됐다.대전충남민언련은 지난 8일 오후 대전 중구 대흥동 청춘학교에서 '2026년 상반기 좋은 보도상' 시상식을 열고, '대전사랑시민협의회의 이장우 대전시장 편법 창구 의혹'을 단독 연속 보도한 두 기자에게 상을 수여했다.김 기자와 한 기자는 이장우 전 대전시장과 밀접한 관계에 있는 비영리단체가 정치적 목적을 위한 창구로 활용됐다는 의혹을 연속 취재하면서, 공적 권력과 시민의 세금이 사적·정치적 이익을 위해 사용된 것은 아닌지 집중적으로 검증했다.두 기자는 수상 소감을 통해 "권력 사유화 의혹을 취재하는 과정에서 언론도 자유롭지 못했다는 점이 특히 안타까웠다"며 "취재 과정에서 여러 압박이 있었지만 시민의 알 권리를 위해 앞으로도 권력의 부당함에 대해서는 적극적으로 취재하겠다"고 밝혔다.이날 시상식에 이어 대전충남민언련과 충남대학교 언론정보학과가 공동 주관한 '저널리스트 실전 아카데미' 수료식과 발표회도 함께 진행됐다.저널리스트 실전 아카데미는 저널리스트를 꿈꾸는 대학생들이 지역 현안과 시사 아이템을 직접 발굴한 뒤 자료 조사부터 취재, 촬영, 인터뷰, 편집까지 전 과정을 경험하며 탐사보도물을 제작하는 실전형 교육 프로그램이다.이번 과정에는 충남대학교 언론정보학과 학생 8명이 참여해 두 팀으로 나뉘어 '대전 0시 축제'와 '도시철도 2호선 트램'을 취재 주제로 선정하고 각각 10분 안팎의 탐사보도물을 제작했다.학생들은 사전 자료 조사와 현장 답사, 인터뷰, 전문가 자문 등을 거치며 사업 추진 과정에서 제기된 논란과 문제점, 시민 불편과 피해, 언론의 비판 기능, 시민과 전문가의 시각 등을 영상에 담았다.제작 멘토는 시사 전문 PD인 정진호 대전충남민언련 상임운영위원장과 김우찬 운영위원이 맡아 기획 단계부터 취재 방향과 인터뷰, 구성, 편집까지 전 과정을 지도했다.'0시 축제' 취재팀은 "대전지역의 이슈를 직접 찾아보면서 지역에 대한 애착이 더 커졌다"며 "학교에서 배우기 어려운 실무를 직접 경험하면서 성장할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.'도시철도 2호선 트램' 취재팀은 "30년 동안 정책 결정이 바뀌는 과정에서 시민들이 겪은 고통에 주목해 취재했다"며 "사전 자료 조사부터 기획, 촬영, 편집까지 전반적인 실무를 경험해 큰 보람을 느꼈다"고 말했다.박양진·이문희 대전충남민언련 공동대표는 "두 팀의 취재물 완성도가 굉장히 높다"며 "저널리스트로서의 역할을 처음부터 끝까지 직접 경험하는 것이 실전 아카데미의 목적이며, 앞으로 대안 제시와 뚜렷한 논지, 독창성을 더 배워갈 수 있을 것"이라고 평가했다.이종명 충남대학교 언론정보학과 교수도 "기자는 누구에게든 물을 수 있고 어디에든 다가가 취재를 해낼 수 있고, 또 해내야 하는 사람"이라며 "이번 기회를 통해 저널리스트란 무엇인지, 필요한 자세와 자질, 성찰을 얻어가길 바란다"고 말했다.