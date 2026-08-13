서지현의 호소 "미투 땐 검사, 이번엔 법조인 동료들 잃었지만..."

▲서지현 전 검사(오른쪽)가 2021년 10월 28일 법무부 디지털성범죄등대응 TF팀장으로 일할 당시 이지원 디지털성범죄등전문위원회 전문위원(S2W 부대표)과 서울고등검찰청 의정관에서 권고안을 발표하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기