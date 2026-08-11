충북도, 민선9기 도정 로드맵 착수·공약 평가자문위 출범

큰사진보기 ▲민선 9기 도정 로드맵 수립 연구용역 착수보고회. 사진=충북도 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도가 민선 9기 도정 로드맵 수립 연구용역에 착수하는 한편, 신용한 지사의 공약 이행을 점검할 평가자문위원회도 출범시키며 정책 실행력 강화에 나섰다.충북도는 11일 도청 회의실에서 '민선 9기 도정 로드맵 수립 연구용역' 착수보고회를 개최했다.연구용역은 2026년부터 2030년까지 민선 9기 도정 목표를 구체적인 정책 과제로 체계화하고, 도민이 체감할 수 있는 성과지표와 미래 비전을 설정하는 데 초점을 맞추고 있다는 게 충북도의 설명이다.특히 5대 도정방침별 추진 전략과 핵심 과제를 도출하고, 100대 공약과 기존·신규 사업을 종합 진단해 실질적인 실행 로드맵을 마련한다는 구상이다.신 지사는 "이번 로드맵은 '충북 대전환, 민생실용 충북'이라는 도정 비전을 구체적인 실행 전략으로 만드는 중요한 작업"이라며 "명확한 목표와 성과지표를 함께 설계해야 임기 내 도민과의 약속을 실현하고 정책 효과를 극대화할 수 있다"고 말했다.같은 날 충북연구원 대회의실에서는 '민선 9기 충청북도지사 공약사업 평가자문위원회' 위촉식과 제1차 회의가 열렸다. 위원회는 도내 기관, 시민·사회단체, 관련 전문가 등 25명으로 구성됐다.평가자문위원회는 앞으로 4년 동안 공약사업 실천계획 심의와 개선방안 자문, 추진상황 점검 등의 역할을 맡는다.