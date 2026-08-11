괴산 A대학교 교수 4명, 보조금 1억원 부정수급 '입건'

큰사진보기 ▲사진=충북경찰청 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

교육부가 지원하는 괴산군 교육발전특구 지역대학 연계 교육사업과 관련해 대학교수들이 허위 서류를 작성해 보조금 1억 원가량을 부정하게 타낸 혐의로 경찰에 입건됐다.충북경찰청 반부패·경제범죄수사대는 보조금 관리에 관한 법률 위반과 횡령·사기, 사문서위조 및 행사 혐의로 괴산군 소재 A대학교 스포츠 관련 학과장 B씨 등 교수 4명을 불구속 입건해 수사하고 있다고 11일 밝혔다.이들은 2024년 12월부터 2025년 10월까지 교육부의 '교육발전특구 지역대학연계 교육사업' 가운데 '대학인프라 활용 스포츠 교육 프로그램'을 운영하면서 강의확인서와 구매신청서 등 보조금 신청·집행 관련 서류를 허위로 작성해 모두 1억500만원 상당의 보조금을 부정 수급한 혐의를 받고 있다.경찰에 따르면 이들은 주 2일만 진행한 수업을 주 5일간 한 것으로 수업 일수를 부풀려 강사비를 청구하고, 골프용품 등 수업에 필요한 각종 물품의 수량을 부풀려 물품 구입비를 청구한 것으로 확인됐다.또 사업 종료 후 보조사업 실적보고서를 제출하는 과정에서도 괴산군에 허위 내용을 보고한 것으로 알려졌다.수사 과정에서 경찰은 납품업체 관계자들에게 부풀려진 차액을 현금으로 보관하게 한 1200만원 상당의 부정수급액을 확인하고 환수 조치한 것으로 전해졌다.경찰은 이 외에 추가 공모가 있었는지 여부와 실제 부정 수급 규모가 더 있는지 등을 확인하고 있는 것으로 확인됐다.한편 괴산군은 교육부의 '교육발전특구 지역대학연계 교육사업' 1차 시범 지역으로 선정돼 2024년부터 2028년까지 5년간 총 228억원 규모의 예산을 투입해 18개 세부 사업을 추진하고 있다. 이번 사건은 18개 세부사업 가운데 대학 인프라를 활용한 스포츠 교육 프로그램 운영 과정에서 벌어진 일이다.