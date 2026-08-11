경찰, 돈봉투 수수의혹 김영환 전 지사 검찰 송치

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

돈 봉투 수수 및 공사비 대납 의혹을 받아온 김영환 전 충청북도지사가 결국 검찰에 넘겨 섰다.11일 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 뇌물수수 및 청탁금지법 위반 등의 혐의로 김영환 전 지사를 불구속 송치했다고 밝혔다.경찰이 지난해 8월 충북도청 도지사 집무실 등을 압수수색하며 본격적인 강제수사에 돌입한 지 꼭 1년 만의 결과다.경찰에 따르면 김 전 지사는 크게 두 가지 경로를 통해 총 3100만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는다.김 전 지사는 지난해 4월과 6월 각각 미국과 일본 국외 출장을 앞두고 윤현우 충북체육회장, 윤두영 충북배구협회장 등 지역 체육계 인사 3명으로부터 출장 여비 명목으로 2차례에 걸쳐 총 1100만 원(각각 600만 원, 500만 원)이 든 돈봉투를 받아 챙긴 혐의를 받는다.또 2024년 8월, 괴산군 소재 자택 산막 인테리어 공사비 2000만 원을 지역 체육계 인사가 대신 부담하게 한 혐의(뇌물수수)도 추가됐다.경찰은 당초 검토했던 '수뢰후부정처사' 대신 대가관계가 입증된 '뇌물수수' 혐의를 적용해 사건을 송치했다.이와 함께 금품을 제공한 체육계 인사들도 청탁금지법 위반 및 뇌물공여 혐의로, 관련 인테리어 업자는 증거인멸 혐의로 함께 불구속 송치됐다.앞서 지난 3월 검찰은 혐의 소명 부족 등을 이유로 구속영장을 반려한 바 있다.