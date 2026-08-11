대전시 재검토 사업 60%가 중구... 중구청장·시의원 공동 대응 방안 논의

큰사진보기 ▲김제선 대전 중구청장과 더불어민주당 소속 조성칠(중구1)·류수열(중구2)·고제열(중구3) 대전시의원 등이 11일 대전시 재검토 사업 공동대응 방안 마련을 위한 간담회를 가졌다. ⓒ 대전중구청 관련사진보기

AD

대전시가 재정건전성 확보를 위해 장기 사업 29개를 전면 재검토하기로 한 가운데, 재검토 대상 사업비의 약 60%가 중구지역 사업에 집중되면서 이른바 '중구 소외론'에 대한 우려가 커지고 있다.대전 중구는 11일 김제선 중구청장과 지역구 대전시의원들이 참석한 가운데 간담회를 열고, 대전시의 주요 사업 재검토에 따른 중구지역 현안 사업의 차질 없는 추진과 지역균형발전을 위한 공동 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 간담회에는 김제선 구청장을 비롯해 더불어민주당 소속 조성칠(중구1)·류수열(중구2)·고제열(중구3) 대전시의원과 중구 관계자 등 8명이 참석했다.대전시가 장기 재검토 대상으로 분류한 사업은 모두 29개, 1조7406억 원 규모다. 이 가운데 중구지역 사업은 10개, 1조433억 원으로 전체 재검토 사업비의 59.9%를 차지한다.참석자들은 대전시가 재정 여건을 감안해 사업을 재검토하고, 지역 갈등이나 예산 낭비 우려가 있는 사업을 조정하는 것은 불가피하다는 데 공감했다.다만 이미 토지보상과 설계, 공사 등에 상당한 예산이 투입됐거나 주민 생활과 밀접한 사업까지 장기간 중단될 경우 자치구 간 기반시설 격차와 주민 불편이 커질 뿐 아니라, 사업 재개 시 공사비 상승으로 오히려 총사업비가 증가해 재정건전성 확보라는 당초 취지에도 맞지 않을 수 있다는 데 의견을 같이했다.이에 중구는 ▲첫 시청사인 대전부청사 보존·활용 ▲안영생활체육시설단지 2단계 조성 ▲산성동 복합체육관 건립 ▲보문산 수목원 조성 ▲탑골근린공원 조성 ▲대전천 좌안 현암교~대전선 도로확장 등 6개 사업을 우선 대응이 필요한 주요 현안으로 선정하고, 대전시가 차질 없이 추진할 수 있도록 시의원들의 협조를 요청했다.특히 안영생활체육단지 2단계 사업은 총사업비 1107억 원 가운데 이미 552억 원이 투입됐으며, 보문산 수목원은 예정부지 토지보상이 89% 진행된 상황이다. 탑골근린공원 역시 1단계 토지보상이 완료된 만큼 사업별 집행률과 시급성, 주민 편익 등을 종합적으로 고려해야 한다는 의견이 제시됐다.대전부청사 보존·활용사업은 원도심의 역사성과 정체성을 살릴 문화거점이라는 점에서, 안영생활체육단지와 보문산 수목원은 중구 주민뿐 아니라 대전시민 전체가 이용하는 광역시설이라는 점에서 단순한 특정 자치구 사업이 아닌 지역균형발전 차원에서 접근해야 한다는 데도 공감대가 형성됐다.이와 함께 참석자들은 보문산 대사입구~사정동 오월드 구간 셔틀버스 운영과 중부소방서 신축예산 확보, 대사문화공원 주차장 조성, 대전천변 꽃길공원 조성, 원도심 상생주차장 건립, 서대전광장 문화예술복합공간 건립 등 중구 현안사업의 추진 필요성도 논의했다.고제열 시의원은 "대전시의 재정 여건을 충분히 고려해야 하지만 이미 상당한 예산이 투입된 사업이 장기간 표류하면 오히려 추가 재정부담과 주민 불편이 발생할 수 있다"며 "사업별 추진 상황과 시급성, 주민에게 미치는 영향을 면밀하게 살펴 합리적인 대안을 마련해야 한다"고 말했다.이어 "중구는 신도심과 비교해 생활체육·공원·문화시설 등 도시 기반시설이 상대적으로 부족한 만큼 주요 사업 재검토가 지역 간 격차를 더욱 심화시키지 않도록 균형발전 관점에서 살펴볼 필요가 있다"고 강조했다.김제선 중구청장은 "자치구 간 기반시설 격차를 해소하고 균형 있는 도시 발전 기반을 마련하기 위해서는 중구 장기검토 사업의 조속한 재개가 필요하다"며 "원도심 활성화를 통한 인구 유출 방지와 지속가능한 성장 기반 구축을 위해 대전시와 시의회 등과 지속적으로 소통해 나가겠다"고 밝혔다.