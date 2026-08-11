울주군 내와리 불법매립 산업폐기물, 시와 군이 분담해 들어내기로

큰사진보기 ▲11일 울산 울주군 내와리 불법 매립현장에서 김상욱 울산시장과 서범수 국회의원, 이순걸 울주군수 등이 현장점검 후 발언하고 있다. 김상욱 시장은 "불법 매립된 폐기물 처리를 위해 가장 빠른 시일내 행정대집행에 들어갈 것"이라고 밝혔다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다

울산광역시 울주군 내와리 일대의 불법매립 산업폐기물에서 나온 침출수에서 기준치를 넘는 독성 성분이 검출돼 마을 주민들이 조속한 대책 마련을 촉구한 지 40여 일, 울산시와 울주군이 비용을 분담해 매립된 폐기물을 들어내는 행정대집행을 하기로 했다.앞서 울주군 산업폐기물 불법매립 주민비상대책위원회는 기자회견 등을 통해 "자체적으로 전문기관에 의뢰해 침출수 성분을 분석한 결과 침출수에서 염소이온은 기준치의 18~40배, 페놀은 13~15배, 시안은 2.3~3.6배가 넘는 오염 수치가 검출됐다"며 지자체에 원상복구를 촉구한 바 있다.대책위에 따르면, 상수도가 보급되지 않은 내와리 89가구 180여 명이 지하수로 생활하고 있어 침출수가 지하수로 스며들면 내와리는 주민들의 안전이 위협받게 된다.이같은 주민들의 호소에 최근 김상욱 울산시장이 불법 성토 현장을 둘러보고 제도적 보완 장치를 마련하기로 약속한 바 있다. 고발에 따라 울산경찰청도 전담 수사팀을 구성해 폐기물 불법매립 사건을 수사 중이다.11일, 김상욱 울산시장과 서범수 울주군 국회의원, 이순걸 울주군수는 현장을 점검하고 합의를 이끌어 냈다. 먼저, 조속한 원상 회복을 위해 울주군 주도, 주관 하에 농지법에 의한 행정대집행을 실시하기로 했다.소요되는 경비는 울산광역시와 울주군이 각 50%씩 부담하게 되며 울산시가 울주군에 보조금으로 지원해 줄 수 있는 것은 행정대집행비용 110억 원 중 50%정도다.김상욱 시장은 현장에서 "제일 중요한 것이 시민들의 안전으로, 여야나 계파가 있을 수가 없다"며 "시민들의 바람대로 이 문제를 풀려면 울주군와 울산시, 또 국회가 함께 힘을 합쳐야 한다"고 밝혔다.이어 "내와리 불법 성토가 끝이 아니며 곳곳에 유사한 현장이 있고 계속돼서 이런 일들이 반복될 수가 있다"며 "이걸 막기 위해서는 법 개정까지 나아가야만 할뿐만 아니라 현재 폐기물 관리하고 있는 시스템은 보다 고도화되어야 한다"고 밝혔다.특히 "무엇보다 폐기물을 발생시키는 원인자에 대한 처벌 수위를 올려야 하고 연대 책임을 지게 만들어야 하고 이것을 추적 감시할 수 있는 시스템 보안까지 가야만 한다"며 "원인을 해결해야 뿌리를 뽑을 수 있다"고 말했다.서범수 의원은 보도자료를 내고 "합의해 주신 김상욱 시장과 이순걸 군수에게 주민 대표로서 감사하다는 말씀을 드리며, 조속하게 원상회복이 되어서 주민들이 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이어 "경찰에도 신속한 수사를 촉구하고, 수사를 통해 배출자가 특정되면 행정대집행 비용에 대한 구상권을 청구할 수 있도록 할 것"이라면서 "특히 이런 사태가 재발되지 않도록 관련법 개정과 규정 정비 등 향후 대책 마련에도 소홀함이 없도록 않겠다"고 강조했다.