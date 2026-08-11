민주당 용인 가서 기업 만난 날, 농어촌민은 '못 살겠다' 국회로

큰사진보기 ▲11일 오후 서울 여의도 국회의원회관 대회의실에서 열린 '일방적 희생 넘어 정의로운 전환으로, 농촌의 목소리를 듣다' 토론회에 참석한 농어촌 주민들. ⓒ 이주영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 경기 용인 일반산단 및 국가산단에서 간담회가 진행되고 있다. 이날 간담회에는 위원장인 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표를 비롯해 곽노정 SK하이닉스 CEO, 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장 등이 참석했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당이 용인 반도체 클러스터를 방문해 '전력 확보'의 중요성을 강조한 날, 농어촌 주민들은 서울 여의도 국회에 찾아가 '일방적 희생에 기댄 에너지정책에 반대한다'는 목소리를 냈다.11일 오후 2시 국회 의원회관 대회의실에서 '일방적 희생 넘어 정의로운 전환으로, 농촌의 목소리를 듣다' 토론회가 열렸다. 진보당 전종덕·정혜경 의원과 조국혁신당 신장식 대표가 주최하고, 국민과함께하는 농민의길·공익법률센터 농본·농어촌파괴형에너지반대전국연대회의·한국농정신문이 주관한 행사다.신장식 혁신당 대표는 인사말을 통해 "기후위기 대응과 에너지 전환은 더 미룰 수 없는 시대적 과제다. 그러나 전환의 방향이 옳다고 해서 그 과정의 고통까지 정당화되는 건 아니다"라며 국가 에너지 정책에 따라 피해를 보는 농어촌 주민들의 현실을 지적했다.그는 "지금 농촌에서 벌어지는 일은 전환이 아니라 전가에 가깝다"라며 "앞으로가 더 문제다. 반도체 산업단지와 AI데이터센터 확대로 전력 수요는 급격히 늘어나고, 발전소와 송전망 건설 압력은 갈수록 커질 것"이라고 했다.신 대표는 "도시와 산업이 쓰는 전기를 위해 농촌만 계속 희생하는 방식이라면, 에너지 전환은 오래갈 수도 없고 정의로울 수도 없다"라며 "주민의 목소리가 반영되고, 농지와 산림이 지켜지고, 이익과 부담을 공정하게 나누는 것이 정의로운 전환"이라고 강조했다.이날 토론회는 통계와 보고서에 담기지 않는 농어촌 현장의 증언을 듣는 자리였다. 방청석은 전남 남주, 경북 영암, 경기 안산, 강원 홍천 등에서 온 주민 200여 명으로 가득 찼다. 태양광 사업으로 농지에서 쫓겨난 임차농, 풍력발전으로 인한 소음과 빛공해로 잠을 못 자는 주민, 초고압 송전탑으로 건강과 재산권을 위협 받는 마을, 양수발전소 사업으로 수몰 위기에 놓인 농민들이다.황문식 안산시농민회장은 "김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 3월 시화호 조력발전소를 찾아, 시화·화옹 간척지에 태양광으로 송전망 갈등 없이 수도권에 전력을 공급하겠다고 했다"라며 "정작 이 논의 어디에도, 이 땅에서 수십 년째 농사지어 온 농민은 없었다"라고 비판했다.황 회장은 "1987년 시화호 간척사업으로 어민들에게 바다를 내놓으라 할 때는 농민으로 살게 해주겠다더니, 이제는 농민으로도 살지 못하고 이 땅에서 밀려날 처지에 놓여 있다"라고 하소연했다.전남 영암 주민인 김노연씨는 "제 삶의 터전에는 이미 500미터 거리에 34만 5000v 장거리 초고압 송전선로가 지나가고 있다. 그리고 지난해 12월 4일 입지선정을 마친 신해남 신장성 초고압 장거리 송전선로가 집과 농터를 150~250m 거리로 에워싸며 지날 예정"이라며 "저 멀리 300km 떨어진 수도권과 용인 국가산단에 전기를 보내기 위해 저는 앞으로 24시간 내내 자기장과 전자파에 아주 가깝게 노출된 채 살아야 할 처지에 놓여 있다"라고 호소했다.그러면서 "'특별한 희생엔 특별한 보상'이라는 이재명 정부의 말이 무색할 정도다. 장거리 송전선로가 이미 있는 곳에 또다시 송전탑을 세우는 게 어떻게 희생에 대한 보상인가"라고 반문했다.김노연씨는 "피해 지역 주민들은 오로지 수용만 강요당한 채 살아야 하는 현실이 정말 정의로운 사회가 맞는 것인가"라며 "화려한 반도체 붐의 이면에 가려져 상처받고 멍들어가는 우리를 제발 돌아봐주시길 바란다"라고 강조했다.이날 토론회에 함께한 하승수 공인법률센터 농본 대표는 "민주주의 측면에서 볼 때 하향식-일방적 전환은 민주주의라고 할 수 없다"라며 "지역 주민들이 동의하고 지역 주민들이 참여하는 전환이라야 민주적인 에너지 전환이라고 할 수 있다"라고 말했다.한편, 이날 민주당 '3대 메가 프로젝트 지원 특별위원회'는 용인 반도체 클러스터 조성 현장을 찾아 전폭적인 지원과 규제 완화를 시사했다. 기업 쪽에선 곽노정 SK하이닉스 대표이사와 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장 등이 참석했다.특위 위원장을 맡은 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 "3대 메가 프로젝트와 용인 반도체 클러스터 조성은 국가 명운이 달린 과제"라며 "산단 조성의 필수 선결 조건인 전력, 용수, 교통망 등 핵심인프라 적시 구축이 무엇보다 중요하다. 정부와 긴밀히 협력해 필요 입법, 예산을 빠짐없이 챙기겠다"라고 약속했다.특위 부위원장인 이언주 의원은 "3대 메가프로젝트를 발표하면서 반도체 팹(공장) 완공 시점을 삼성전자 국가산단은 7년, 하이닉스 일반산단은 12년 단축하기로 한 것은 굉장히 의미가 크다"라며 "이보다 더 단축할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"라고 말했다.그러면서 "가장 중요한 게 전력이다. 전력 문제는 송전망 연결 관련 여러 민원 때문에 여의치 않은 부분이 있었다"라며 "이를 빨리 해결하도록 돕는 게 정부와 여당이 할 일"이라고 강조했다.