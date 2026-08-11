'불법 증축' 논란 김상호 춘추관장, 면직 처분 예정

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장(오른쪽)과 김상호 청와대 보도지원비서관이 5일 청와대 여민관에서 이재명 대통령 주재로 열린 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 2026.2.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 사의 표명 후 불법 증축 논란이 불거진 김상호 춘추관장을 면직 처분할 것으로 11일 알려졌다. <오마이뉴스> 취재에 따르면, 청와대는 이번 논란의 사실관계 확인 절차를 밟고 있는 중이다.김 관장은 이재명 대통령의 성남시장·경기도지사 시절부터 공보업무를 보좌해 온 인물로 이달 초 남미 순방 직후 사직서를 냈다. 그런데 10일 SBS에 따르면, 그가 소유하고 있는 서울시 강남구 대치동 다세대 주택 1층이 불법 증축된 다음 원룸으로 임대되고 있었다. 보도 직후 김 관장은 2014년 매입 당시 주차장 일부가 원룸으로 변경된 상태였고, 미등록 건축물이란 사실을 몰랐으나 이후 임차인을 구하는 과정에서 알게 됐다고 해명했다.김 관장은 정부와 지자체가 비슷한 사례를 합법화하는 제도를 지원하고 있으나 관련 절차를 적극적으로 이행하지 못했다며 "필요한 행정절차를 제때 진행하지 못한 점에 대해서는 무겁게 받아들이고 있다"라고도 했다. 또한 "필요한 서류를 갖추는 대로 관련 절차를 신속하게 진행하겠다"라며 "이번 일을 계기로 해당 건축물의 법적 상태를 정확히 확인한 뒤 관계 법령과 행정절차에 따라 필요한 조치를 성실히 이행하겠다"라고 덧붙였다.하지만 세제 개편안에, 황희 더불어민주당 의원의 '버스 하우스' 논란 등으로 부동산 민심이 나빠진 상황에서 청와대 고위 공직자(1급)의 불법 증축 문제가 터진 것을 두고 여권 내에서도 비판의 목소리가 나오고 있다. 김영배 의원은 11일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "아무래도 여당과 정부의 지도자들이 하는 실수들이 민심 악화에는 굉장히 큰 영향을 준다"라며 "민심을 잘 떠받드는 자세가 지금 어느 때보다 필요"하다고 했다.