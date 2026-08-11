대전여민회 "성평등 세 글자가 그렇게 두려운가... 허태정 흔들리지 말라"

큰사진보기 ▲대전여성단체연합은 지난 7월 30일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 "성평등 정책 추진체계 없는 대전시 조직개편안을 규탄한다"고 밝혔다. ⓒ 대전여성단체연합 관련사진보기

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대전시가 민선 9기 첫 조직개편안에 기존 복지국을 '성평등복지국'으로 변경하는 방안을 검토하면서 지역 여성단체들이 연일 환영과 지지 입장을 내놓고 있는 가운데, 대전여민회가 허태정 대전시장을 향해 "성평등을 정치적 흥정의 대상으로 만들지 말고 원안대로 추진하라"고 촉구했다.반면 일부 보수 기독교계 단체들은 '성평등'이라는 명칭 자체에 반대하며 11일 오전 기자회견과 집회를 예고했으나 이날 행사는 취소됐다.대전여민회는 11일 '성평등 세 글자가 그렇게 두려운가'라는 제목의 성명을 내고 "중앙정부는 여성가족부를 성평등가족부로 확대 개편하고 성평등정책실과 고용평등정책관까지 신설하면서 성평등을 국가정책의 컨트롤타워로 강화하고 있는데, 대전에서는 기존 '복지국' 앞에 '성평등' 세 글자를 붙이는 것조차 흔들리고 있다"고 비판했다.대전시는 지난달 24일 민선 9기 첫 조직개편안을 발표하면서 여성·성평등 정책을 담당하는 조직을 기존과 마찬가지로 과 단위에 두는 방안을 내놓았다. 이에 대전여성단체연합 등은 "성평등 정책 추진체계가 빠졌다"며 국 단위 전담조직 신설을 요구했고, 시민 114명의 의견서를 모아 대전시에 제출하는 등 반발해 왔다.이후 대전시가 기존 복지국 명칭을 '성평등복지국'으로 변경하는 방안을 검토하면서 여성단체들은 "시민사회 요구를 반영한 의미 있는 진전"이라며 환영 입장으로 돌아섰고, 전날 대전여성단체연합에 이어 이날 대전여민회도 연이어 성명을 내고 허 시장에게 흔들림 없는 추진을 주문했다.대전여민회는 "애초 지역 여성계가 요구한 것은 성평등가족국 신설과 성평등담당관 설치를 통한 시정 전반의 조정 기능 강화였다"며 "대전시 현실을 고려해 '성평등복지국'이라는 최소한의 변화라도 시작하자고 요구한 것인데, 그것마저 반대 목소리가 크다고 망설인다면 민선 9기 허태정호가 무엇을 하겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.이어 "성평등이 언제 대전의 발목을 잡았는가. 여성이 일하는 것이 문제인가, 남녀가 함께 돌보는 것이 문제인가, 성별임금격차를 줄이고 젠더폭력을 막는 것이 문제인가"라고 반문한 뒤 "성평등은 대전의 마이너스가 아니라 플러스이고 선택이 아니라 지속가능한 도시의 필수조건"이라고 주장했다.특히 대전여민회는 성평등 정책을 선거 유불리의 문제로 판단해서는 안 된다고 강조했다. 이들은 "2030 여성들은 일자리와 주거, 돌봄, 안전, 젠더폭력 문제를 자신의 삶에서 경험하고 있다"며 "민주당이 2030 여성의 목소리를 외면한다는 비판이 이어지는 상황에서 민주당 소속 대전시장까지 '성평등' 세 글자 앞에서 후퇴하는 도시가 대전이어야 하느냐"고 지적했다.허 시장을 향해서도 "지역 여성계와 척을 지고 민선 9기를 시작할 것인가"라며 "'온통 행복한 대전'을 말하려면 그 온통에는 여성도, 청년의 절반인 여성청년도 있어야 한다"고 주장했다.그러면서 "반대할 자유는 누구에게나 있지만 가장 크게 소리치는 집단의 반대가 지방정부 정책을 결정하게 해서는 안 된다"며 "시장은 눈치를 보는 자리가 아니라 갈등이 생겼을 때 원칙을 세우고 설득하고 책임지는 자리"라고 강조했다.끝으로 대전여민회는 "성평등복지국은 여성계가 요구했던 성평등 추진체계의 완성이 아니라 이제 겨우 내딛는 최소한의 출발점"이라며 "허태정 시장은 더 이상 망설이지 말고 성평등복지국을 원안대로 추진하라"고 촉구했다.한편 대전광역시기독교연합회 등 보수 기독교계를 중심으로 한 단체들은 성평등복지국 신설이 '젠더 이념'을 행정에 도입하는 것이라며 반대하고 있다. 이들은 '양성평등' 대신 '성평등'이라는 용어를 행정조직 명칭으로 사용하는 것에 문제를 제기하며 11일 오전 기자회견과 규탄집회를 예고했지만, 해당 일정은 취소됐다.