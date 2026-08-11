광주은행 포용금융 '소상공인 재도약 돕는다'

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광주은행은 전남신용보증재단과 추진 중인 위기 소상공인 재기 지원 사업 'S.O.S(Save Our Small business) 프로젝트'가 지역 소상공인의 경영 회복과 매출 증대 등의 성과를 내고 있다고 11일 밝혔다.'S.O.S 프로젝트'는 경영 위기에도 제도권 금융 이용이 어려운 소상공인을 사전에 발굴해 자금 지원과 경영컨설팅, 채무조정 등 맞춤형 재기 지원 서비스를 제공하는 '포용금융' 사업이다.올해 7월 말 기준 S.O.S 프로젝트를 통해 지원된 보증은 총 69건, 15억5100만 원 규모다.경영개선지원 특별보증은 41건, 10억9600만 원, 회생 지원보증은 28건, 4억5500만 원이다.광주은행은 지난 3월 전남신용보증재단과 협약을 체결하고, 경영개선지원과 회생 지원보증 등을 위해 50억 원 규모의 자금을 공급하기로 했다.특히 신용도 하락과 연체, 다중채무 등으로 일반 금융기관 이용이 어려운 업체를 대상으로 전문적인 금융상담을 시행하고, 사업 의지와 회생 가능성을 종합적으로 고려해 필요한 자금을 연계했다.채무 감면이 가능한 업체에는 관련 절차를 함께 안내하고, 지방자치단체의 이자 지원 자금과 연계해 지원 자금의 평균 적용금리를 약 2% 수준으로 낮추는 등 금융비용 부담 완화에도 힘을 보탰다.경영개선 효과도 확인됐다. 보증 실행 후 2개월 이상 지난 10개 업체를 점검한 결과 모두 영업을 지속하고 있으며, 이 중 8개 업체의 매출이 보증 실행 전보다 증가했다.경영개선지원 업체 중 매출 증가 업체의 평균 증가율은 약 18.9%, 회생 지원보증 업체는 약 17.3%로 나타났다.정일선 광주은행장은 "앞으로도 전남신용보증재단과 긴밀히 협력해 지역 소상공인의 경영 회복과 재도약을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.