배경훈 "민간 개발자 뽑아서"… 대통령 "원론적으로 맞냐?"

큰사진보기 ▲ 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 11일 정부세종청사에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에서 국민AI서비스 혁신 추진 관련 협조사항에 대해 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 11일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재 국무회의가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 민간 개발자를 직접 전문임기제로 채용해 '정부 내 스타트업' 형태로 공공 AI(인공지능) 서비스를 신속히 개발하겠다는 혁신안을 내놓았다. 외주 용역을 통해 통상 1~2년 이상 걸리던 공공서비스 개발 기간을 2~3개월 수준으로 단축하겠다는 구상이다.다만 이재명 대통령은 '민간 개발자 고용 방식'에 대해 "원론적으로 맞는 시스템인가"라며 의문을 제기했다. 아울러 공무원 가운데 AI 활용 역량을 갖춘 인력을 발굴해 키우는 방식과 민간 전문가를 채용하는 방식의 장단점을 비교할 필요가 있다는 지적도 했다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 11일 오전 세종 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 '국민 AI 서비스 혁신 추진' 방안을 보고했다.우선 배 부총리는 "그동안 공공서비스는 주로 외주 개발 방식으로 구축돼 왔으나 기획에서 개발에 이르기까지 통상 2~3년의 시간이 소요돼 서비스를 신속하게 제공하는 데 한계가 있었다"며 "최근 급격한 AI 기술 발전으로 국민에게 보다 빠르고 다양한 공공서비스를 구현하고 행정도 효율화할 수 있는 여건이 조성됐다"고 추진 배경을 말했다.이에 따라 정부는 범부처 차원의 국민 AI 서비스 혁신 추진단을 만들어 민간 AI 개발자를 직접 채용하기로 했다. 배 부총리는 추진단을 "민간의 혁신성과 공공의 책임성을 결합한 문제해결형 조직", 이른바 "정부 내 스타트업처럼 운영하겠다"고 밝혔다.추진단장은 AI 기반 서비스에 관한 학식과 경험이 풍부한 민간 전문가 가운데 임명하고, 민간 개발자가 전체 인력의 41%가량을 차지하도록 구성할 예정이다. 여기에 각 부처에서 AI 개발 역량을 갖춘 공무원인 'AI 챔피언'과 서비스 기획을 담당하는 공무원 등을 함께 배치한다.배 부총리는 "민간 개발자를 100% 채우는 것이 아니다"라며 "공공서비스 개발을 해본 공무원 개발자들도 있고, 행안부에서 AI 챔피언이라는 인력들을 키워내고 있다. 이 인력들도 참여하고 전체를 기획할 수 있는 공무원 조직들도 같이 참여한다"고 설명했다.이때 이 대통령은 '민간 개발자를 정부가 직접 채용'하는 방식을 짚었다. 이 대통령이 "개발자들을 채용해서 고용하겠다는 거예요"라고 묻자, 배 부총리는 "맞다. 민간 개발자를 41% 정도 채용하고, AI 챔피언까지 포함해 70% 정도의 개발자를 구성하고자 한다"고 답했다. 채용 방식은 "전문임기제 형태"라고 강조했다.그러자 이 대통령은 "법적으로야 가능한데, 원래 이런 첨단기술 분야, 아니면 일종의 창업, 아니면 개발, 이런 건 민간에 기회를 주고, 우린 플랫폼 제공하고, 그 안에서 성과에 대해 보상하고, 이렇게 경쟁 체제로 하는 게 일상적인데?"라고 되물었다.배 부총리는 "새로 시도하는 형태"라면서도 "법적으로 전문임기제로 민간 전문가를 채용할 수 있다"고 답했다.윤호중 행정안전부 장관은 기존 공공서비스 개발 방식의 한계를 설명하며 배 부총리의 구상을 보충했다.윤 장관은 "지금은 계획을 확정하고 예산을 확보해서 업체를 선정한 후에 발주를 해서 프로그램이나 시스템을 개발해서 납품받는 형식으로 운영해왔다"며 "이게 시간이 많이 걸리고 예산 수립하는 데 1년 이상의 단년도 예산이니까 지금 수요가 나와도 내년에 할 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "이런 부분을 보완해서 빨리 당기기 위해 개발자들을 직접 고용해서 하겠다고 해서 과기부총리께서 요청을 해서 구성이 되는 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 또 정부 내부의 AI 인재를 활용하는 방안과의 비교도 주문했다. 그는 "담당 공무원들 중에 이런 데 관심 있어서 자기 소관 업무, 관련 업무에 대한 프로그램을 개발해서 아주 크게 성과 내는 경우 몇 번 있었지 않았나"라며 "외부 인력을 불러서 아예 채용해 공무와 관련된 프로그램을 만들어본다고 하는 게 현실성이 있나? 약간 납득이 안 된다"고 말했다.이에 배 부총리는 "우리 부처에 있는 직원들이 일부 바이브 코딩을 이용해 부처 내 필요한 AI 개발을 쉽게 하기도 한다"며 "그런 인력들을 키우는 데도 좀 시간이 걸린다. 그 일도 병행해야 한다"고 답했다.이 대통령은 "희망자, 예를 들면 소양 있는 사람들을 정부 부처 내에서 한 팀 모아서 논의해보고, 기술적 역량도 강화해서 그런 관련 사업을 해보는 코스도 있을 것 같다"고 제안했다.배 부총리는 이에 동의하면서 추진단이 민간 개발자와 공무원을 결합하는 방식이라고 재차 설명했다. 그는 "민간 개발자가 우리 내부의 사정을 잘 모르기 때문에 공무원들과 같이 우리가 필요한 부처의 일들을 빠르게 추진한다는 생각을 해달라"고 말했다.행안부가 발굴한 AI 챔피언도 추진단에 참여한다. 윤 장관은 "작년에 한 540명을 했고, 올해는 전부 1200명 정도가 나올 예정"이라며 "그중 최고 개발 실력을 갖춘 AI 챔피언이 지금 18명이 나왔고, 그 밑에 블루 등급이 76명"이라고 밝혔다.정부는 이처럼 민간 개발자와 공무원 개발자를 결합해 국민 생활과 밀접한 서비스를 우선 개발한다는 계획이다. 배 부총리는 "청년 지원금을 미리 알려주고 신청까지 대신해주는 서비스, 경제적 위기 상황에 놓인 국민을 선제적으로 발굴해 지원하는 서비스 등이 우선 개발 추진 사항"이라며 "추진단이 출범하면 이런 프로젝트를 본격 개발할 계획"이라고 말했다.개발 기간은 기존 외주 방식보다 크게 줄어든다. 배 부총리는 "본격 추진하게 되면 한 2~3개월 정도 시간을 가지고 개발을 완료시킬 수 있을 것 같다"고 밝혔다.추진단은 과기정통부 단독 조직이 아니라 관계부처와 지방자치단체 등이 함께 참여하는 범부처 조직으로 운영된다. 법령상 추진단은 AI 기반 서비스의 설계·개발·검증·고도화와 관계부처 및 유관기관 간 협업 지원 등을 맡는다.배 부총리는 특히 각 부처에 데이터 개방과 연계를 요청했다. 그는 "각 기관의 데이터를 AI 에이전트가 접근하고 활용할 수 있도록 AIP와 MCP 개방·연계에도 적극 협력해 주실 것을 요청드린다"고 말했다.결국 정부가 추진하는 국민 AI 서비스 혁신의 핵심은 '민간 개발자의 속도와 공무원의 행정 전문성을 결합하는 것'이다. 다만 이날 국무회의에서 이 대통령이 제기한 것처럼 정부 내부 AI 인재를 직접 키워 활용하는 방식과 민간 전문가를 임기제로 채용하는 방식 가운데 어떤 모델이 지속 가능하고 효율적인지는 향후 추진 과정에서 풀어야 할 과제로 남았다.한편 이번 추진단 신설을 위한 법령 제정안에 따르면, 추진단은 과기정통부 고위공무원단 소속 총괄지원관과 함께 관계 부처·지자체 파견 공무원, 민간 파견·채용 인력으로 구성돼 정부 AI 서비스의 설계부터 개발, 검증, 고도화를 총괄할 예정이다.