바다 옆 '냉탕'에서 즐기는 제주도 피서법

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큰사진보기 ▲제주시 삼양해변 ⓒ 김태진 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼양해변의 용천수 샛도리물 ⓒ 김태진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲샛도리물이 땅속에서 흐르는 모습 ⓒ 김태진 관련사진보기

큰사진보기 ▲용천수 남탕 ⓒ 김태진 관련사진보기

여름 제주 여행을 떠올리면 대개 에메랄드빛 바닷물에 몸을 던지는 풍경을 그려봅니다. 하지만 뼛속까지 찌릿한 진짜 냉수욕을 경험해 본 이들은 압니다. 제주 여름 피서의 진가는 바다가 아니라, 해안가 바위틈에서 뿜어져 나오는 차가운 물통(용천수)에 있다는 것을요. 제주시 삼양 검은모래해변 동쪽 포구로 걸어가다 보면, 무더위를 한 방에 날려줄 비밀스러운 물통(천연 냉수욕장), 삼양 샛도리물을 만나게 됩니다.샛도리물 입구에 들어서면 가장 먼저 커다란 현무암 표지석과 대나무 바구니(물구덕)에 흙항아리(물허벅)를 메고 있는 제주 여인의 조각상이 여행객을 정답게 맞이합니다. '샛도리물'이라는 이 독특하고 어감 고운 이름에는 마을의 오랜 서사가 숨어 있습니다. 옛날 삼양동 사람들은 마을의 나쁜 기운이나 새(잡귀)를 쫓아내는 '새쫓음(샛도림)' 굿을 할 때, 이곳에서 솟아나는 가장 깨끗하고 신성한 샘물을 길어다 뿌렸다고 합니다.수자원이 귀했던 화산섬 제주에서, 여인들은 센 바람과 자갈길을 헤치며 등에 물허벅을 지고 이 길을 수없이 오르내렸습니다. 표지석 옆 조각상은 단순한 장식이 아니라, 이 차가운 샘물로 가족들의 목을 축이고 삶을 일구어낸 제주 '어멍'들의 고단함과 지혜를 조용히 일러주고 있습니다.포구 안쪽으로 발걸음을 옮기면 검은 현무암을 차곡차곡 쌓아 올린 노천탕과 길게 이어진 수로가 눈에 들어옵니다. 한라산에 내린 빗물이 지하 투수층을 타고 숨죽여 흐르다 바다와 만나는 접점에서 뿜어져 나오는 용천수는 대부분 연중 14~18도의 찬 수온을 유지합니다. 맑다 못해 바닥이 훤히 들여다보이는 물에 살그머니 발을 담그는 순간, "으앗!" 하는 탄성이 절로 터져 나옵니다. 얼음장 같은 냉기가 온몸을 타고 올라와 뼛속까지 오싹해집니다.물놀이 옷을 차려입고 차가운 수로에 앉아 더위를 식히는 사람들의 얼굴에는 웃음꽃이 피어납니다. 옛 선조들이 식수, 채소 세척, 남녀 목욕 공간으로 나뉘어 쓰던 '물칸'의 구조는, 이제 주민들과 여행객들이 한데 어우러져 피서를 즐기는 정겨운 공간으로 변모했습니다. 특히 바닷물이 밀려드는 만조 시각에 찾아가면 바닷물이 용천수의 출구를 살짝 막아 수위가 높아지면서, 바다 바로 옆에 기가 막힌 천연 민물 수영장이 완성됩니다.인근 삼양 검은모래해변에서 뜨거운 검은 모래로 모래찜질을 즐기며 땀을 쏙 뺀 후, 샛도리물로 이동해 몸을 담가보세요. 몸의 열기와 바다의 짠물이 단번에 씻겨 내려가며 최고의 청량감을 선사합니다.바닥이 현무암과 자갈로 이루어져 있으므로 안전을 위해 '아쿠아슈즈(물놀이용 신발)'는 필수입니다. 물이 워낙 차가우니 물놀이 후 체온을 유지해 줄 대형 타월도 꼭 챙기세요. 이곳은 별도의 입장료 없이 누구나 자유롭게 이용할 수 있으며, 수영 후 가볍게 정돈할 수 있는 공공시설과 근처 편의점, 카페 등이 잘 마련되어 있어 아이들과 함께 찾기에도 제격입니다.사실 제주 해안가 전역에는 샛도리물처럼 신비롭고 차가운 용천수가 수백 곳이나 솟아납니다. 하지만 안타깝게도 현대화와 무분별한 개발 속에서 수많은 용천수가 시멘트 아래로 메워지거나 위치조차 찾기 힘들 정도로 방치되어 가고 있습니다. 삼양 샛도리물은 보기 드물게 선조들의 물 이용 문화와 원형을 잘 간직하며 현대인들의 멋진 피서 공간으로 훌륭히 살아남은 모범적인 사례입니다.제주 해변 곳곳에 잠들어 있는 이 소중한 용천수들을 그저 버려두거나 콘크리트로 메울 것이 아니라, 샛도리물처럼 자연 친화적인 생태 체험 공간이자 도민과 여행객이 함께 쉬어갈 수 있는 문화 자원으로 친수 복원하고 잘 활용한다면 어떨까요? 그것이 바로 화산섬 제주가 가진 독보적인 매력을 지키고 일구는 길이 될 것입니다.이번 여름, 현무암 돌담에 둘러싸인 샛도리물의 차가운 물통에 발을 담그고 제주의 진짜 여름을 느껴보세요. 그리고 제주 해변길을 걸을 때 발밑에서 솟아나는 차가운 숨결, 용천수들의 가치에 조금 더 따뜻한 눈길을 보내주시길 바랍니다.