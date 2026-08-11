경기 서남부 4개 도시, 신분당선 연장 국가계획 반영 촉구

큰사진보기 ▲군포, 수원, 의왕, 안산시 신분당선 연장 공동 건의문 발표, 발언하는 한대희 군포시장 ⓒ 군포시 관련사진보기

큰사진보기 ▲분당선 연장 공동건의문에 서명한 군포, 의왕, 수원, 안산시...왼쪽부터 허남석 안산 부시장, 김성제 의왕시장, 이재준 수원특례시장, 한대희 군포시장 ⓒ 군포시 관련사진보기

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경기 군포·의왕·안산시와 수원특례시가 11일 경기도의회 브리핑실에서 신분당선 연장선' 추진을 위한 공동건의문에 서명했다.서명식은 군포시 주관으로 추진됐다. 국토교통부가 수립 중인 '제5차 국가철도망 구축계획'에 신분당선 연장선을 반영시키기 위한 목적이라는 게 군포시 관계자 설명이다. 서명식에 한대희 군포시장, 이재준 수원특례시장, 김성제 의왕시장, 허남석 안산시 부시장이 참석, 공동건의문에 서명하며 해당 노선의 국가 계획 반영을 촉구했다.군포 등 4개 시는 공동 건의문에는 신분당선 연장이 추진될 경우 수도권 서남부 4개 도시가 연결되고, GTX-C와 연계해 서울 강남 방면 접근성이 크게 향상된다고 밝혔다. 청년 일자리 창출, R&D, 미래 물류·모빌리티 산업 육성, 첨단산업 활성화 등 지역 성장의 핵심 기반을 마련할 수 있는 만큼, 시민 교통편의와 지역발전을 위해 국가 계획 반영이 필요하다고 강조했다.신분당선은 서울 강남구 신사역부터 경기도 수원시 광교역을 잇는 철도 노선으로, 노선 계획부터 시공, 운영까지 민자사업자가 제안한 국내 최초 민간 제안 철도 사업으로 조성된 철도이다.신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선은 기존 신분당선 광교역에서 북수원 장안지구, 이목지구, 의왕역, 의왕·군포·안산 3기 신도시를 거쳐 반월역까지 잇는 총 14.54㎞ 규모의 광역철도 노선이다. 지난 2022년 군포시가 사전 타당성 용역을 통해 발굴한 노선이다.한대희 군포시장은 "신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선은 수도권 서남부 동서축을 연결해 의왕·군포·안산 3기 신도시의 도시 가치를 높이고, 서남부권 시민에게 획기적인 교통 편의를 제공할 핵심 노선"이라며 "민간사업자의 적극적인 추진 의지가 있는 만큼 국가 재정 부담을 줄이면서 지역 교통 문제를 해결할 수 있는 사업으로, 반드시 국가 계획에 반영되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.