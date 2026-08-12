단종의 아버지 문종은 어떤 인물이었나

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲단종영화 <왕과 사는 남자>에서 단종이 글을 기록하는 모습. ⓒ 쇼박스 관련사진보기

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"여러 신하들이 모두 통곡하여 목이 쉬니, 소리가 궁궐에 진동해 스스로 그치지 못하였으며, 거리의 소민들도 슬퍼서 울부짖지 않는 사람이 없었다. 이때 사왕(단종)이 나이가 어려서 사람들이 믿을 곳이 없었으니, 신민의 슬퍼함이 세종의 상사보다도 더하였다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

영화 <왕과 사는 남자>는 우리에게 잊힌 역사인 단종을 성공적으로 소환했다. 아울러 단종의 아버지인 '문종'(이향)에 대한 호기심도 자극했다. 사실 단종 비극의 출발점은 문종의 이른 죽음이었다. 지금도 그렇지만 당대에도 사람들은 문종이 오래 살지 못한 것을 안타까워했다.단순히 단명만이 안타까움을 자아낸 것은 아니었다. 문종이 아버지(세종)를 쏙 빼닮아 훌륭한 군왕으로서의 자질을 타고났기에 안타까움은 더욱 컸다. 그가 더 오래 살아서 국정을 운영했다면, 조선이란 국가는 크게 발전했을 것이란 생각이 지배적이었다. 이것이 좌절됐기에 문종의 죽음에 대한 후유증은 상상을 초월했다. 도대체 문종은 어떠한 인물이었을까?문종은 세종 재위 때부터 세자로서 국정에 적극적으로 참여했다. 특히 세종이 말년에 건강이 악화되면서 세자가 국정을 대신 운영하는 '섭정' 역할을 맡아 상당한 정치 경험을 쌓았다. 즉위한 후에는 이미 국정 운영에 익숙한 상태였다. 따라서 문종의 통치를 평가할 때, 단순히 2년 4개월이라는 짧은 재위 기간만을 보는 것은 근시안적이다. 세종 후반기부터 이어진 문종의 정치 활동 전체를 살펴볼 필요가 있다.우선 문종은 학자들을 가까이하고 학문 이해도가 높은 왕이었다. 집현전 학자들을 굉장히 아꼈으며, 천문학과 역법을 제대로 이해했다. 조선에서 천문학은 단순한 학문이 아니다. 왕조의 공식 달력을 만들고 절기를 정확하게 계산하는 것은, 농업·국가행사·제사·행정과 직결되는 중요한 국가 업무였다.문종은 산술(수학)에도 정통했는데, 당시 천문학과 역법 자체가 고도의 계산을 필요로 했기 때문이다. 천체의 움직임을 계산하고, 달력의 날짜와 절기를 정하고, 토지나 군사 시설을 측량하는 데에는 수학적 계산이 필수였다. 즉, 문종은 당시 국가가 필요로 했던 측량·천문·역법·군사기술의 수학적 원리를 이해했고, 이것을 실제로 국가 사업과 군사 기술 등에 적용했다.문종은 측우기 개발에 관여하기도 했다. 측우기의 아이디어를 고안하고 실제 측우 방법을 시험했다. 오랜 가뭄을 걱정했던 문종은 기존의 강우량 측정법에 문제가 있다고 판단했다. 당시에는 비가 온 뒤 땅을 파서 빗물이 얼마나 스며들었는지를 측정했는데, 토질이나 땅의 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 정확한 강우량을 알기 어려웠다. 그래서 문종은 비를 일정한 크기의 그릇에 직접 받아 그 양을 측정하는 방법을 생각해 냈다. 기록에는 문종이 구리로 만든 원통형 기구를 궁중에 설치하고 빗물을 받아 그 양을 측정했다고 나온다.문종은 역사 문헌 정리 사업도 적극 추진했다. 고려의 역사를 정리한 '고려사'와 '고려사절요'를 간행해 널리 보급하도록 했다. 이는 단순히 역사책 두 권을 출간한 것이 아니다. 조선이 고려의 뒤를 이어 세워진 왕조였기 때문에, 고려의 정치, 제도, 사회, 왕실 역사를 체계적으로 정리하는 것은 조선의 국가 정통성과 정치 제도를 정립하는 데에도 중요한 의미가 있었다. 또한 세종의 업적을 기록으로 남기기 위해 '세종실록' 편찬도 추진했으며, 한반도 북방 지역 전쟁사를 엮은 역사책인 '동국병감'과 음악 관련 자료인 '연향아악보' 등의 간행도 추진했다.흔히 문종이 학문만을 좋아했던 왕으로 알려져 있지만, 이것이 전부는 아니다. 군사 문제에도 상당한 관심과 능력을 선보였다. 문종은 스스로 개혁안을 마련해 군사 제도를 정비했다. 세종대에 축적된 군사 기술을 발전시키기도 했다. 이의 결과로 다연장 발사체인 '화차'가 전면에 등장했다. 국방 정책의 일환으로 성곽도 대대적으로 정비했다.당시 조선은 여진 세력 등의 침략에 대비해야 했기 때문에 방어가 매우 중요했다. 문종은 전국 주요 지역의 읍성을 수축하거나 개수했으며, 국경 지역인 의주, 용천, 삭주, 온성, 종성 등의 성곽도 새로 수축하거나 보수했다. 단순히 일부 지역만 강화한 것이 아니라 전국적으로 성곽 방어망을 정비했던 것이다.문종은 외모도 매우 출중했다고 실록에 나와있다. 명나라 사신들이 조선에 와서 문종을 보고는 "이 나라는 산수가 아름답기에 인물도 이렇게 아름다운가"라며 감탄했다고 한다. 문종이 궁궐을 거닐 때에는 지나가는 궁궐 여인들의 시선을 사로잡았다고 한다. 능력이면 능력, 외모면 외모. 어느 것 하나 부족함이 없는 넘사벽 군주였던 셈이다.세간에서는 문종이 태어날 때부터 병약했던 것으로 알려졌지만, 잘못 알려진 사실이다. 문종은 강건했다. 하지만 아버지인 세종과 어머니인 소헌왕후의 연이은 죽음이 악영향을 미쳤다.당시에는 '3년상'이라고 해서 오랜 기간 엄격한 절차에 따라 상을 치러야 했다. 상복을 입고 육식을 삼가는 등 검소한 생활도 유지해야 했다. 그러다 보면 몸이 축날 수밖에 없었다. 역사학계에서는 고된 업무와 연이은 3년상을 문종 사망의 핵심 원인으로 꼽는다.일각에서는 음모론이 제기되기도 한다. 당시 문종을 진료했던 의관인 '전순의'라는 인물에게 의혹의 눈초리가 쏟아진다. 전순의는 매우 미천한 신분 출신이다. 그럼에도 종 2품 자헌대부까지 올랐으니 그 의료 실력이 대단했던 것으로 보인다.세종 때 금성대군을 치료하는 등의 공로를 인정받아 문종 시대에는 사실상 내의원의 우두머리이자 조선 제1의 명의로 여겨졌다. 그런데 전순의는 유독 문종을 진료할 때에만 이해할 수 없는 행동을 나타냈다. 정통 의서에 입각한 제대로 된 진료를 시행하지 않았다. 결국 적절한 치료법 및 치료시기를 놓침으로써, 문종의 죽음을 초래하고 말았다는 게 음모론의 골자다.문종은 1452년 6월 10일 경복궁 강년전에서 향년 37세의 나이로 세상을 떠났다. 세종을 능가하는 성군적 자질이 다분했던 그의 죽음은, 나라 전체를 커다란 슬픔에 빠뜨렸다. 신료들은 물론 백성들도 모두 통곡했다. 나아가 두려움과 걱정을 불러일으켰다. 문종 이후의 시대가 불투명했기 때문이다. 실록에는 다음과 같이 기록돼 있다.얼마 지나지 않아 사람들의 슬픔 어린 걱정은 현실화됐다. 어린 군왕은 중심을 잡지 못했고, 수양과 김종서(고명대신파) 간의 갈등과 대립은 심화됐다. 세종과 문종대의 태평성대는 온데간데없이 사라졌으며, 조정은 대혼돈에 휩싸였다. 급기야 수양이 쿠데타(계유정난)를 일으켜 권력을 찬탈했고 스스로 왕위에 올랐다. 문종이 살아있을 때는 감히 발톱을 드러낼 엄두도 내지 못했던 수양은 꿈에 그리던 숙원을 성취했다. 조선의 퇴행은 이때부터 시작이었다.