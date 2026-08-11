"녹조 독소, 수도권·낙동강 주민 소변서 검출... 대응책 시급"

▲기후에너지환경부가 기록적 폭염과 가뭄으로 녹조가 확산하자 지난달 30일부터 순차적으로 낙동강 보 일부의 수문을 개방했다. 하지만, 목표치보다 수위와 시간을 줄이면서 효과가 미비했다. 되레 일부 구간은 유해 남조류 수치가 크게 치솟았다. 지난 3일 함안보 개방 이후 남지철교의 모습. ⓒ 임희자 관련사진보기