세종시 "대통령 '임기 내 세종집무실 개청' 결단 환영"

큰사진보기 ▲행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 창립대회 및 출정식 안내 포스터 ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이재명 대통령이 임기 내 세종 집무실 시대 개막과 국회 세종의사당 건립 속도전을 주문한 가운데, 세종특별자치시가 이에 대한 공식 환영 입장을 밝혔다. 이와 함께 세종시민과 충청권, 전국 시민사회가 결집한 범국민대책위원회가 공식 출범하며 '행정수도 특별법' 연내 제정을 위한 전방위적 민·관 입법 총력전에 나선다.이재명 대통령은 11일 정부세종청사에서 국무회의를 열고 임기 내 세종 집무실 시대를 열겠다는 강한 의지를 표명했다. 이 대통령은 국무회의에서 "임기 내에 세종 집무실 시대를 열고 마지막 국무회의도 세종 집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해야겠다"며 "대통령 세종 집무실과 국회 세종의사당 건립에 속도를 내고 인프라 정비 또한 차질 없이 준비해주길 바란다"고 당부했다.이어 이 대통령은 "행정수도 세종의 실질적이고 최종적 완성을 위한 법제도의 뒷받침도 중단 없이 이어가야 한다"고 강조하며 "국토의 중심인 세종과 충청이 새로운 균형발전 시대를 이끄는 중심이 될 수 있도록 범정부적으로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이 같은 대통령의 강력한 의지 표명에 조상호 세종특별자치시장은 같은 날 입장문을 내고 40만 세종시민과 함께 깊은 감사와 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다.조 시장은 이번 메시지에 대해 "행정 기능의 이전을 넘어 세종시를 명실상부한 대한민국 국정의 중심축으로 자리매김하겠다는 국정 최고 책임자의 단호한 의지의 표명"이라며 "수도권 과밀화와 일극체제라는 구조적 한계를 극복하고 전국이 고르게 잘사는 진정한 국가균형성장 시대를 열어가겠다는 시대적 사명을 다시 한번 분명히 한 것"이라고 평가했다.이어 조 시장은 "여야를 떠나 이번 정기국회 내에 「행정수도 특별법」을 반드시 통과시켜 주길 강력히 촉구한다"며 "「행정수도 특별법」 제정이야말로 대통령 세종집무실과 국회세종의사당의 안정적 건립은 물론, 남은 국가 중추기능의 이전을 제도적으로 보장하는 가장 확실한 기틀이 될 것"이라고 강조했다.대통령의 결단과 세종시의 촉구에 발맞춰, 시민사회와 정치권이 연대하는 민간 차원의 행동도 본격화된다.오는 13일 오전 9시 세종시청 여민실에서는 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(아래 범대위)' 창립대회 및 출정식이 열린다. 이번 출정식에는 조상호 세종시장, 안신일 세종시의회 의장, 강미애 세종시교육감을 비롯해 강준현·김종민·황운하 국회의원 등 지역 정·관계 인사와 시민 300여 명이 대거 참석할 예정이다.범대위는 13일 세종시 창립대회를 시작으로, 오는 31일 국회 계단 앞에서 600여 명 규모의 '국회 결의대회'를 개최해 전국적인 동력 확산에 나선다. 이어 오는 9월부터 12월 정기국회 기간까지 국회 정문 앞 릴레이 1인 시위, 범국민 서명운동, 국회·정부 정책 제안 등 '행정수도 특별법' 연내 제정을 위한 강력한 입법 행동을 이어갈 계획이다.