왜 북한 인권은 고립되었는가

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스프리존에도 실립니다.조경일 작가는 정치컨설턴트, 국회 비서관을 거쳐 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 통일부 정책자문, 평화통일 강의, 칼럼과 책 집필 등의 활동을 한다.

나는 늘 인권이라는 단어를 생각한다. 북한에서 나고 자랐으니 북한은 나에게서 지울 수 없는 뿌리 같은 곳이다. 그래서 '북한 인권'이라는 주제는 기후위기와 같은 담론처럼 먼 주제가 아니다. 가장 밑바닥에서 처참한 삶을 살았으니 여전히 그 곳에 남은 사람들의 이야기가 곧 내 이야기다.그런데 이토록 나에게 자연스러워야 마땅할 '북한 인권'이라는 주제가 한국 사회에서 공론장에 오르는 순간 비틀어지고 색깔이 입혀진다. 누군가는 말을 흐리고, 누군가는 화제를 바꾼다. 인권이라는 보편 담론이 소수 담론이 됐다. 게다가 '북한 인권'은 한국 시민사회의 일상 언어에서 사라졌다. 정확히 말하면, 사라진 것이 아니라 격리되었다.이 상황을 그저 사람들이 관심을 갖지 않기 때문이라 설명하는 것은 정직하지 않다. 관심은 그 자체로 변동한다. 그러나 관심이 줄어들 수는 있어도, 의제 전체가 일상 언어에서 격리되는 것은 다른 차원의 현상이다. 분명 어떤 구조적인 문제로 보아야 마땅하다. 누군가의 의도와는 무관하게, 그러나 의도와 상관없이 작동해온 어떤 구조적인 결과이다.이 글은 북한 인권 의제는 어떻게 소수의 담론으로 한국 시민사회에서 고립되었는지 들여다보고자 한다.북한 인권 의제가 한국 사회에서 진영의 표식으로 굳어진 시기는 대체로 2000년대 후반에서 2010년대 초반에 걸친다. 김대중-노무현 정부 시기 햇볕정책의 기조 하에서는 북한 인권을 정부가 공식 의제화하는 것 자체가 정치적 부담이었다. 그 반작용으로, 이명박-박근혜 정부 시기 이 의제는 정부의 북한 압박용 레버리지 자산으로 적극 활용되었다.이후 문재인 정부에 들어서며 북한 인권 의제는 한반도 평화 프로세스라는 대북정책 거대 담론의 우선순위에 밀려나 다시 주변부 의제가 됐다. 다시 윤석열 정부가 들어서며 북한 인권 의제는 역대 보수 정부 중 가장 공격적 의제가 됐고, 현재 이재명 정부에 들어서는 한반도 평화 공존 담론 아래 정부의 우선순위에서 밀려나 있다. 이렇듯, 정권이 바뀔 때마다 의제의 운명이 뒤집히는 동안, 북한 인권을 말하는 사람은 어느 정치적 진영의 일원으로 자동 분류되는 상황이 만들어졌다. 보편적이어야 할 인권 의제가 진영의 표식으로 굳어진 것이다.이 진영화는 두 방향에서 동시에 작동했다. 한편으로 보수 진영은 이 의제를 대북 강경정책의 명분이 될 정치적 자산으로 점유함으로써 진보 진영의 대북정책을 비판했다. 다른 한편으로 진보 진영은 이 의제와 표면적으로 거리를 두는 것이 남북대화 기조를 유지하기 위한 정치적으로 '효율적인' 선택이 되었고 공식 의제로 테이블에 올려놓지 못했다. 누구도 이 의제를 명시적으로 진영화하자고 결정한 적이 없다.그러나 결과적으로 그렇게 되었다. 2016년 여야 합의로 제정된 북한인권법에 따라 설치를 규정한 북한인권재단은 10년이 지난 오늘까지도 출범하지 못하고 있다. 여야 각각의 셈법으로 지금까지 평행선을 달려온 까닭이다. 법은 있으나 기구가 없는 상태가 십 년 가까이 이어지고 있다는 사실이 바로 북한 인권 의제가 정치적 계산의 종속변수임을 보여준다. 북한 인권 의제가 각 진영의 대북정책 레버리지로 명분을 더하거나 덜어내기 때문이다. 이것이 북한 인권 의제가 정치적 맥락 안에서 구조적으로 작동되는 방식이다.여기서 한 가지를 분명히 해두자. 이 진영화의 책임을 어느 한쪽에만 돌리는 진단은 정직하지 않다. 보수 진영의 의제 점유에도, 진보 진영의 의제 회피에도 각각의 합리적 동기가 있었다. 다만 그 각각의 합리성이 합쳐졌을 때 만들어진 결과가 비합리적이었을 뿐이다. 우리가 진단해야 할 것은 누구의 잘못이 아니라, 그 비합리적 결과를 만들어낸 구조적인 질병 그 자체다.북한 인권 운동의 자원 구조를 들여다보면 한 가지 두드러진 사실을 발견하게 된다. 한국에서 활동하는 주요 북한 인권 단체들의 재원 상당 부분이 미국 정부 또는 의회의 기금을 예산으로 받아 운영되는 재단, 그리고 일부 민간영역에서 온다는 것이다. 즉 북한 인권 운동에 필요한 자금의 거의 대부분이 한국에서 지원되는 것이 아니라는 말이다. 이를 무작정 비판하는 것은 의미가 없다. 다만, 자원 구조가 의제의 형태 자체를 결정한다는 사실을 짚고 넘어갈 필요는 있다.자원이 어디서 오느냐는 의제가 어떤 언어로 발화되는지, 어떤 청자를 향하는지, 어떤 정치적 맥락을 수용하는지를 결정한다. 해외 기금의 지원으로 운영되는 단체는 자연스럽게 그 재원의 정치적 문법에 맞춰 의제를 구성하게 된다. 그 결과, 한국의 북한 인권 의제는 한국 시민사회의 다른 인권 의제와는 다른 언어, 다른 청자, 다른 정치적 문법을 갖게 되었다. 같은 '인권'이라는 단어를 쓰지만, 그 단어가 작동하는 의미망이 다르다.앞서 기술했듯이, 북한 인권은 곧 특정 진영의 목소리를 대변하거나 같은 맥락에서 소비되는 것으로 비춰지는 상황이 돼버렸다. 이는 단체들이 애초에 의도한 결과는 아닐 것이다. 한국 시민사회 안에서 북한 인권 의제를 위한 자원이 충분히 형성되지 못했기 때문에, 단체들은 자원을 마련할 수 있는 곳을 따라가야 했다. 그러나 이러한 선택들이 누적되어 북한 인권 의제는 결국 한국 시민사회의 자원 흐름 바깥에 위치하게 되었다. 그리고 자원의 단절이 소통과 연대의 부재로 나타나 결국 언어의 단절이 되었다. 우리는 같은 보편의 인권을 위해 말을 하면서도 다른 정치적 의미망 안에서 해석되어지고 분리되고 고립되고 격리되고 있다.1990년대 중반 북한의 고난의 행군 당시부터 본격적인 탈북이 시작된 후, 지난 30년간 한국 사회에서 미디어가 북한 인권 의제를 다뤄온 방식은 놀라울 정도로 단일했다. 인권 탄압의 잔혹사를 고발하고 증언하는 서사의 나열이 사실상 전부였다. 한 명의 북향민이 자신의 가장 고통스러운 기억을 카메라 앞에서 재생산하고, 시청자는 그 고통에 잠시 동요하며, 그리고 잊는다. 이 서사는 강력한 감정을 동원하며 그것으로도 의미있는 공론의 성과이지만, 그 강력함 자체가 빠른 소비와 빠른 망각을 함께 부른다. 미디어의 '탈북 스토리'는 고통을 소비하는 문화산업이 됐다.문제는 이 서사가 끊임없이 반복된다는 점이다. 같은 이야기, 같은 톤, 같은 구도, 같은 인물. 더 새롭고 더 놀랍고 더 황당할 만큼 흥미를 돋구는 드라마적 요소가 가미되기도 한다. 이러한 연유로 고통스러운 이야기가 청자들의 의심을 사는 스토리로 전락되기도 했다. 실제로 거짓되거나 과장된 증언들이 쏟아졌고 한국의 일반 시청자들은 그것을 분별해낼만큼의 배경지식인나 정보가 없다. 같은 북향민 당사자들끼리만 혀를 내두르는 상황이 자주 발생한다.그 사이에 시청자는 피로해졌다. 피로의 본질은 무관심이라기보다는 일종의 자기방어다. 매번 강한 감정의 동원을 요구받는 청자는 어느 순간 그 요구로부터 자신을 보호하기 위해 의제 자체로부터 거리를 둔다. 우리가 전쟁의 참상을 외면하는 심리적 방어기제 같은 것이다. 북한 인권 의제가 일상 언어에서 사라진 한 원인도 여기에서 비롯된다.더 깊은 문제는 이 고통의 서사가 문화엔터테인먼트로 소비되는 산업 안에서 북향민은 영원히 '증언자'의 위치에 머문다는 점이다. 자신의 일상, 자신의 사유, 자신의 미래를 말하는 '발화자'가 아니라, 자신의 고통스러운 과거를 반복적으로 재현해야 하는 '증언자'일 뿐이다. 이 위치는 듣는 자에게도, 말하는 자에게도 지속가능하지 않다. "나와 너무 다른 차원의 경험"이라는 인식이 드는 순간 증언자와 청자의 거리는 더 벌어진다. 우리는 다른 문법이 필요하다. 어쨌든, 서사의 문법을 바꾸는 것이 북한 인권 의제의 운명을 바꾸는 첫 걸음이 될 수 있다.네 번째는 흔히 간과되는, 그러나 가장 본질적인 것이다. 북향민 당사자가 자신의 목소리로 발화할수록, 발화자 자신의 안전과 사회적 위치가 험난해진다는 역설이다.이 역설은 여러 방향에서 작동한다. 미디어 노출의 경우 북에 남은 가족에 대한 위험이 있고, 한국 사회 안에서의 사회적 시선과 낙인이 있다. 그리고, 가장 미묘하지만 가장 강력한, 발화자의 복합성이 지워지고 특정 진영의 주장으로 환원될 위험이 있다. 발화자가 북한 인권 의제에 관해 말하면, 그 말은 진영의 문법 안에서 재해석되고 동원된다. 아예 '탈북'출신임을 숨기는 것이 한국 사회에 정착하는 데 훨씬 유리한 게 사실이다. 그 결과 많은 북향민들이 발화하지 않는 길을 택한다. 특히 정치적 의견은 드러내지 않는다. 이것은 현재 이분법에 병든 한국 사회구조가 만들어낸 침묵이다. 차라리 입을 다무는 게 평범한 삶을 보장한다는 걸 알아버렸기 때문이다.여기서 우리는 또 다른 역설에 직면한다. 북한 인권 의제가 한국 시민사회와 연결되려면 북향민 당사자의 다양한 목소리가 발화되어야 하는데, 그 발화의 조건이 충분히 마련되지 않은 상태에서는 발화 자체가 불편해진다. 그래서 당사자들이 아닌 대변자들이 더 많은 이유다. 대북풍선을 날리거나 증언 또는 간증에 활발한 소수의 북향민 인권 운동 당사자가 있기는 하지만, 북한 인권 운동 관련 주요 행위자는 북향민 당사자가 아니다. 하지만, 가야트리 스피박이 지적했듯 당사자가 아닌 대변자들의 재현은 당사자들의 그 역사성과 복잡성을 온전히 재현할 수가 없다.지금까지 살펴본 네 층위는 서로 병렬적이고 독립적이지 않다. 그것들은 서로를 강화하는 순환구조로 작동된다. 북한 인권의 정치적 진영화는 자원의 구조를 한쪽으로 기울게 만들었고, 기울어진 자원 구조는 단선적인 미디어 레토릭만 재생산했고, 단선적인 미디어 프레임은 당사자의 발화 리스크를 키웠고, 커진 발화 리스크는 다시 다른 목소리의 등장을 막아 진영화를 고착시키는 구조의 반복이다. 이것이 북한 인권 의제가 소수 담론으로 고립되는 매커니즘이다.이 진단을 굳이 길게 한 까닭은 누구를 비난하기 위해서가 아니다. 오히려 정반대다. 세상에서 가장 쉬운 게 있다면 아마 비난일 것이다. 하지만 비난은 구조적인 문제를 보지 못하며 오히려 문제를 더욱 방치하게 만든다는 사실을 우리는 다 알고 있을 것이다. 북한 인권 의제가 한국 사회에서 어떻게 작동하는지, 왜 보편의 언어가 특정 진영의 담론이 됐고, 소수의 운동 담론으로 연대의 가능성을 상실했는지 그 구조적인 면면을 살펴보는 것은 지속가능한 북한 인권 운동을 위해 의미있는 시도가 될 것이다.