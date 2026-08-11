전설의 바위와 분수가 한 폭에, 꽃지에서 볼 수 있습니다

큰사진보기 ▲바다가 물러나 열린 갯벌길 따라 꽃지해수욕장 백사장 너머 할미할아비바위로 걸어가는 피서객들 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(좌)우뚝 선 할미바위와 (우)숲을 이룬 할아비바위, 소나무와 울창한 숲이 인상적인 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲걸을 때마다 달라지는 바닷길의 시선 자갈과 조개껍데기가 섞인 길을 따라 걸으며 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲갯벌이 품어낸 삶의 흔적과 휴식 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲여름날의 열기를 시원하게 식혀주는 해변 광장 ⓒ 김지영 관련사진보기

지난 9일 한여름, 서해의 바람을 따라 충남 태안군 안면읍 꽃지해수욕장으로 향했다. 꽃지해수욕장이라 하면 열에 아홉은 붉게 물드는 서해안 최고의 낙조를 떠올린다. 국가명승 제69호로 지정된 '할미·할아비바위' 사이로 떨어지는 해를 담기 위해 매일 수많은 사진가와 관광객이 진을 치는 곳이다. ​하지만 내가 찾아간 한낮의 꽃지해변은 낙조의 황홀함과는 전혀 다른 고요하고 서정적인 풍경을 품고 있었다. 바닷물이 저 멀리 물러나며 까맣고 자갈 섞인 갯벌이 광활하게 드러나 있었다. ​바닷물이 빠져나간 자리는 거대한 길로 변했다.파도가 거칠게 일던 자리에 단단하게 다진 모래와 자갈길이 생겨났고, 사람들은 저마다 양산을 쓰거나 손을 잡고 그 길을 걸어 바위로 향하고 있었다. 파라솔 아래 작은 가판대를 펼치고 갯벌의 소박한 부산물을 파는 주민들의 모습도 눈에 띄었다. ​늘 수면 위에 떠 있던 바위가 갯벌 한가운데 제 모습을 고스란히 드러낸 광경은 생경 하면서도 묵직한 울림을 주었다. 물속에 잠겨 있던 굵직한 자갈들, 바위에 붙어 자라는 푸른 이끼들이 한눈에 들어왔다.할미·할아비바위에는 통일신라 시대까지 올라가는 오랜 전설이 내려온다.전설을 정리하면 다음과 같다.9세기 신라 흥덕왕 시절, 청해진을 설치한 해상왕 장보고는 안면도 도승지에 승언 장군을 지휘관으로 배치했다. 승언 장군에게는 아내 '미도'가 있었다. ​ 두 사람의 금슬은 깊었으나, 장보고의 명령으로 승언 장군이 먼 출정에 오르면서 이별이 찾아왔다. 미도는 남편이 떠난 바위 위에 올라 매일 바다를 바라보며 무사 귀환을 빌었다. 그러나 달이 차고 해가 바뀌어도 남편은 돌아오지 않았다.기다림에 지친 미도는 결국 그 자리에서 세상을 떠나 바위가 되었으니, 이 바위가 바로 '할미바위'다. 이후 언제인지는 알 수 없으나, 미도가 변한 바위 옆에 또 다른 거대한 바위가 솟아올라 지금의 '할아비바위'가 되었다는 전설이다. 죽어서도 서로를 등지지 않고 묵묵히 바다를 바라보는 두 바위의 이야기는 오랜 세월 서해의 파도 소리와 함께 전해져 내려왔다. ​직접 다가가 바라본 할미바위는 높고 날카롭게 솟아 있었고, 그 정상에는 신기하게도 몇 그루의 소나무가 매서운 바닷바람을 견디며 푸름을 유지하고 있었다. 그 옆의 할아비바위는 넓고 웅장한 산처럼 숲을 이루고 있어, 마치 할미바위를 포근하게 감싸안는 듯한 형상을 하고 있었다.바위로 향하는 길은 매끄러운 잔디밭이 아니다. 크고 작은 자갈과 조개껍데기, 바지락 껍데기들이 얽혀 있어 발걸음을 천천히 옮겨야만 했다. 발밑을 조심스레 살피며 걷다 보니 자연스레 고개가 숙여지고 걸음걸이가 신중해졌다. 가만히 생각해 보니 기다림이란 그런 것 아닐까. 조급하게 달리지 않고, 내딛는 발걸음 하나하나에 마음을 실어 견뎌내는 일 말이다.인생을 살다 보면 누구나 바닷물이 차오르는 밀물의 시간을 겪는다. 세상의 소음과 바쁜 일상이 내 삶을 온통 덮어버려 진짜 나 자신이나 소중한 사람의 진면목을 보지 못할 때가 많다. 모든 것이 무섭게 밀려들 때는 내가 어디로 가고 있는지조차 잊게 된다. ​하지만 바다는 하루에 두 번, 예외 없이 물을 물려준다. 숨겨두었던 바닥을 드러내고, 그 바닥이 단단한 길이 되어 사람이 걸을 수 있도록 허락한다. 꽃지해수욕장의 썰물은 나에게 그렇게 말하는 듯했다. 삶이 혼란스럽고 무거울 때 필요한 것은 더 큰 파도가 아니라, 살며시 물러서서 내 바닥을 확인하는 '썰물의 시간'이라고.길 위에서 만난 사람들의 표정은 다채로웠다. 챙 넓은 모자를 쓰고 조개껍데기를 줍는 아이들, 양산을 함께 쓰고 서로의 발걸음을 맞추며 걷는 노부부, 갯벌 구석에서 조용히 호미질하는 동네 주민까지. 밀물 때라면 배를 타고 지나가야 했을 깊은 바다 위를 저마다의 속도로 평화롭게 거닐고 있었다. ​사람들은 보통 노을이 아름다운 순간만을 기다린다. 붉은빛이 하늘을 물들이는 화려한 장관에 감탄하지만, 정작 그 화려함을 떠받치고 있는 것은 물이 빠진 뒤 드러나는 억척스러운 바닥이다. 미도가 남편을 기다리며 견뎠을 수많은 밤과 낮, 갯벌 밑바닥에 숨겨진 조개와 굴 껍데기들의 희생이 있었기에 지금의 국가명승이라는 이름도 존재하는 것이리라.해변 광장으로 돌아오니 바닥 분수대에서 힘차게 시원한 물줄기가 솟구쳐 올랐다. 검은 양산을 쓴 부모들과 물놀이에 신이 난 아이들의 웃음소리가 무더운 8월의 공기를 청량하게 채웠다. 분수대 너머로 여전히 묵묵히 자리를 지키고 있는 두 바위가 보였다. 시원하게 터져 나오는 현대의 분수와 천 년 넘는 시간을 머금은 전설의 바위가 한 화폭에 담기는 순간이었다. ​바닷길을 다 걷고 나자 저 멀리서 다시 잔잔한 파도 소리가 밀려오기 시작했다. 얼마 지나지 않아 이 길은 다시 차가운 바닷속으로 잠길 것이고, 두 바위는 또다시 섬이 되어 서로를 바라볼 것이다. ​밀물과 썰물이 끊임없이 교차하듯, 우리의 삶도 만남과 헤어짐, 채움과 비움의 연속이다. 영원히 닿지 못할 것처럼 멀어져 있다가도 썰물이 되면 거짓말처럼 길이 열리고, 다시 물이 차오르면 각자의 자리에서 상대를 가만히 바라보는 일. 할미·할아비바위는 천 년이 넘는 세월 동안 그 섭리를 온몸으로 증명하고 있었다. ​꼭 화려한 낙조를 보지 못했어도 좋다. 한여름 뙤약볕 아래서 밟았던 짭조름한 바다 냄새와 사각거리는 자갈 소리, 그리고 바다가 물러난 자리에 새겨진 기다림의 흔적만으로도 이미 마음은 넉넉하게 채워졌다. ​지금 무언가를 간절히 기다리고 있거나, 밀물처럼 밀려드는 일상에 지쳐 있다면 안면도 꽃지해변의 썰물 때를 찾아가 보길 권한다. 바다가 순순히 물러나 길을 내어주듯 우리의 삶에도 묵묵히 걸어갈 수 있는 단단한 바닥과 길에 도달하는 순간이 반드시 찾아올 테니.