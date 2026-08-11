"충남 전력 자급률 200%, 초고압 송전선로 왜 필요?" 화난 홍성 주민들

큰사진보기 ▲충남에 도착한 송전탑 반대 전국행동과 홍성군 송전탑 백지화 대책위는 11일 홍성군청 앞에서 기자회견을 열고 정부에 송전선로 건설을 즉각 중단할 것을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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초고압 송전탑 건설 반대 전국행동이 10일 충남에 도착한 가운데, 충남 예산, 홍성, 서천 등의 지역에서는 송전탑을 반대하는 주민들이 거리행진과 기자회견, 트랙터 투쟁 등을 통해 송전선로 건설에 반대하는 집회를 잇따라 열고 있다.앞서 지난 7월 30일 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동(아래 '전국행동')은 전남 해남군청 앞에서 출정식을 가졌다. 이들은 전남과 전북, 충남, 경기 용인 등을 거쳐 오는 8월 20일 청와대 앞 집회를 예고했다.이런 가운데 충남에 도착한 송전탑 반대 전국행동과 홍성군 송전탑 백지화 대책위는 11일 홍성군청 앞에서 기자회견을 열고 정부에 송전선로 건설을 즉각 중단할 것을 촉구했다.충남 홍성은 전국 10개 송전선로 가운데 새만금-신서산, 청양-평택 고덕, 군산- 신천안의 3개 송전선로가 지나갈 것으로 예상되고 있다.이들 단체는 기자회견문을 통해 "전력 자급률 200%인 충남에 도대체 왜 초고압 송전선이 필요한가"라고 따져물었다. 이들은 구호를 통해서도 송전선로 건설 문제에 대해 "이재명 대통령이 응답하라"고 목소리를 높였다.이들은 "초고압 송전탑을 세우는 이유는 윤석열 정부 시절 졸속으로 계획한 용인 반도체 국가 산업단지 조성에 필요한 전력을 공급하기 위해서이다"라며 "예비타당성 검토와 환경영향평가 등 최소한의 사전절차를 모두 생략하고, 전력 및 용수에 대한 어떤 준비도 없이 탁상으로 계획한 것을 이재명 정부가 그대로 계승했기 때문"이라고 비판했다. 그러면서 "용인 반도체 국가 산업단지 건설을 즉각 철회하라"고 촉구했다.단체는 "농민의 재산과 건강을 위협하고 생존권을 파탄내는 초고압 송전선로 건설에 끝까지 맞서 싸울 것"이라고 경고했다.박정주 홍성군수는 후보 시절인 지난 4월 21일, 홍성군 송전탑 백지화 대책위와 '지역 주민들의 희생을 강요하는 송전선로 건설에 반대' 하는 내용을 담은 정책 협약서에 서명을 했다.관련해 장정우 홍성대책위 집행위원장은 "박정주 홍성 군수와의 면담은 지난 10일에 예정되어 있었다. 하지만 군수의 출장으로 면담은 잠정 연기됐다"라고 말했다. 이어 "일단 홍성군과의 면담이 성사되면 민관합동팀 구성을 추진할 계획이다. 송전탑 건설문제에 대해 한국전력이나 (송전선로 건설 관련) 용역사의 입장이 아닌 주민들의 입장에 주민들이 궁금해 하는 것을 안내하는 일을 할 것"이라고 설명했다.