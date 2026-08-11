민형배 시장, 대통령에 여수섬박람회 개막식 참석 요청

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 11일 재35회 국무회의에 참석해 2026 여수세계섬박람회 준비사항을 보고하고 있다. ⓒ 국무회의 영상 캡처 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장이 11일 이재명 대통령에게 2026 여수세계섬박람회 개막식 참석을 요청했다.민 시장은 이날 재35회 국무회의에 참석해 2026 여수세계섬박람회 준비사항을 보고한 뒤 "대한민국이 섬과 해양의 미래를 세계에 제시하는 무대에 대통령이 함께 해주신다면 해양 강국에 대한 국가 의지를 더욱 분명하게 보여줄 것"이라고 건의했다.이어 "석유화학 침체로 어려움을 겪는 여수 시민에게도 큰 격려가 될 것"이라고 덧붙였다.민 시장은 또 "여수세계섬박람회는 전남광주통합특별시가 출밤한 이후 치르는 첫 국제행사이자, 섬을 주제로 한 세계 최초의 박람회"라며 "대통령의 관심과 정부 부처의 전폭적인 지원 덕분에 행사장 시설과 전시 준비가 끝났다"고 말했다.그러면서 "각 부처와 산하기관도 널리 알리고, 관심과 힘을 모아달라"며 "여수를 직접 찾아 함께 해주면 더욱 든든할 것 같다"고 요청했다.2026 여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 일원에서 열린다.