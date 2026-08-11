민형배 시장, 대통령에 여수섬박람회 개막식 참석 요청

민형배 전남광주통합특별시장이 11일 이재명 대통령에게 2026 여수세계섬박람회 개막식 참석을 요청했다.
민 시장은 이날 재35회 국무회의에 참석해 2026 여수세계섬박람회 준비사항을 보고한 뒤 "대한민국이 섬과 해양의 미래를 세계에 제시하는 무대에 대통령이 함께 해주신다면 해양 강국에 대한 국가 의지를 더욱 분명하게 보여줄 것"이라고 건의했다.
이어 "석유화학 침체로 어려움을 겪는 여수 시민에게도 큰 격려가 될 것"이라고 덧붙였다.
민 시장은 또 "여수세계섬박람회는 전남광주통합특별시가 출밤한 이후 치르는 첫 국제행사이자, 섬을 주제로 한 세계 최초의 박람회"라며 "대통령의 관심과 정부 부처의 전폭적인 지원 덕분에 행사장 시설과 전시 준비가 끝났다"고 말했다.
그러면서 "각 부처와 산하기관도 널리 알리고, 관심과 힘을 모아달라"며 "여수를 직접 찾아 함께 해주면 더욱 든든할 것 같다"고 요청했다.
2026 여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 일원에서 열린다.