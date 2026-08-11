"양적 성장에서 '안전·존엄' 중심 질적 전환 필요"

큰사진보기 ▲11일 노인일자리 사업의 질적 향상을 강조하고 있는 장영숙 태안군의원. ⓒ 태안군의회 관련사진보기

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장영숙 태안군의원이 11일 열린 제322회 임시회 제5차 본회의 5분 자유발언에서 "노인일자리는 단순한 소득 지원이 아닌 어르신의 자립과 건강, 존엄을 지키는 중요한 복지 정책"이라며 "이제는 '몇 개의 일자리를 만들었는가'에서 '어떤 일자리를 만들었는가'로 한 단계 나아가야 한다"고 주장했다.참여 인원 중심의 양적 확대를 넘어 노인의 안전과 존엄을 보장하는 질 높은 일자리로 전환해야 한다는 것이다.태안군의 노인일자리 사업량은 2023년 4261명(151억 원)에서 2024년 5117명(198억 원), 2025년 5467명(219억 원)으로 꾸준히 늘었다.장 의원은 이러한 양적 성과를 긍정 평가하면서도, 야외 환경정비 중심의 일자리가 교통사고, 낙상, 폭염·한파 등 각종 위험에 노출돼 있다는 점을 지적했다.실제로 한국노인인력개발원에 따르면 전국 노인일자리 사고 발생 건수는 2022년 1658건에서 2024년 4036건으로 2년 만에 약 143% 급증했다.이에 장 의원은 노인일자리의 질적 개선을 위한 대안으로 ▲돌봄·행정지원·관광안내 등 경험 활용 일자리 확대 ▲현장별 위험성 평가 실시 ▲위험 현장 2인 1조 활동 및 관리 강화 ▲건강·신체능력 고려 업무 배정 ▲맞춤형 안전장비 지급 및 반복 교육 ▲기상 악화 시 명확한 작업중지 기준 마련 등을 제안했다.끝으로 장영숙 의원은 "노인일자리 사업이 시작된 지 20여 년이 지난 만큼 본래 의미를 되돌아볼 때"라며 "태안군이 어르신들이 안전하게 일하고 존중받으며 자부심을 느낄 수 있는 환경을 만들어가길 바란다"고 강조했다.