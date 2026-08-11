유엔 인증 '세종RCE' 지우기 논란… 세종교육청 조직개편안 파장

큰사진보기 ▲세종교육의 비전 "빛나는 오늘, 설레는 내일" 이 게시 된 세종시교육청 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 24일 ~ 25일 양일간 열린 '2026 세종RCE 지속가능발전교육(ESD) 국제청소년캠프 Action for Tomorrow' 캠프 단체사진 사진 ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종RCE, 지역 기반 지속가능발전교육 본격화 사진=세종시의회 제공 2025년 11월 19일 ‘세종RCE(지속가능발전교육거점센터)’ 개소식 사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시교육청(교육감 강미애)이 최근 추진 중인 조직개편을 둘러싸고 논란이 일고 있다. 유엔(UN) 인증 국제 교육 브랜드인 '세종RCE'와 지속가능발전교육의 조례상 명시 근거 삭제를 놓고, 시민단체는 '기반 약화' 우려와 '깜깜이 밀실행정'이라며 반발하는 반면 교육청은 '실무 부서 이관 및 내실화'라는 입장이다.세종시는 지난 2025년 1월, 유엔대학(UNU)으로부터 '지속가능발전교육 거점도시(RCE)'로 공식 인증을 받았다. RCE는 지속가능발전목표(SDGs)를 교육을 통해 실천하는 글로벌 네트워크로, 전 세계 200여 개 도시, 국내에서는 단 8곳만 보유한 소중한 국제적 자격이다.이 인증은 단기간의 행정적 노력만으로 얻어진 결실이 아니라, 세종의 학생과 교사, 시민단체가 오랜 기간 지속가능한 미래와 환경을 위한 교육 활동을 함께 쌓아 올려 만든 결실이라는 평가를 받아왔다. 세종시교육청 역시 이를 제도적으로 뒷받침하기 위해 조례에 '지속가능발전교육(ESD) 및 세종RCE 운영·지원' 근거를 명시하고, 미래기획관을 전담 부서로 지정해 사업을 추진해 왔다.그러나 세종시교육청이 지난 8월 5일 입법예고한 '세종특별자치시교육청 행정기구 설치 조례' 일부개정조례안에서 기존 조례 제5조 제42호의 '지속가능발전교육(ESD) 및 세종RCE 운영·지원' 조항을 삭제하고 담당 부서인 미래기획관을 폐지하는 내용이 확인되면서 논란이 불거졌다.'장남들 보전 시민모임' 등 지역 시민단체는 8월 11일 성명을 내고 개정안의 철회 및 재예고를 촉구하며 절차상·내용상의 문제점을 조목조목 지적했다. 시민단체가 제기하는 핵심 문제는 크게 네 가지다.우선, 여름휴가철과 광복절 연휴가 겹치는 8월 5일부터 18일까지 불과 13일간만 입법예고를 진행해 상위 법령인 '행정절차법'이 정한 예고 기간(20일 이상)을 지키지 않은 '절차적 부실'을 꼬집었다. 또한, 입법예고문의 '주요내용'과 '개정 이유'에 해당 조항 삭제 사실을 명시하지 않고 신구조문대비표에만 반영한 '불투명한 예고' 형태를 비판했다.아울러 교원과 학생, 시민사회가 함께 공들여 구축해 온 세종RCE 사업의 조례 삭제 과정에서 사전 설명회나 공론화 절차가 전무했던 점을 문제로 꼽으며, 이번 개편이 전임 교육감이 역점을 두어 추진했던 핵심 정책과 국제적 교육 성과를 지우려는 '정치적 표적 개편'이라는 의혹을 제기했다.끝으로 자치법규 최고 규범인 조례에서 명시적 근거를 빼 하위 규정인 규칙으로 이관할 경우, UNU 인증의 핵심 축인 민관학 거버넌스가 약화되고 향후 예산 및 전담 조직 운영의 안정성이 크게 저해될 것이라는 우려를 나타냈다.이 같은 '전임 교육감 치적 지우기' 및 '표적 개편' 의혹에 대해 강미애 세종시교육청 교육감은 뉴스피치와의 통화에서 강력히 부인하면서도, RCE 사업 운영 방식에 대한 깊은 문제의식을 드러냈다.강미애 교육감은 "전임 교육감의 치적 지우기라는 주장은 전혀 사실이 아니다"라며 "RCE 관련 사업 예산을 확인해 보니 1박 2일 일회성 행사에 5000만 원가량의 교특 회계 예산이 다 쓰이고 있었다"고 지적했다.강 교육감은 "단발성 행사에 이렇게 큰 예산을 지출하는 것이 과연 아이들에게 잠재적·지속적으로 교육적 의미가 있는지 깊이 고민하게 됐다"며 "지속가능발전교육(ESD) 자체를 없애겠다는 것은 아니지만, 일회성으로 끝나는 현재의 RCE 운영 방식은 교육적 실효성을 재검토해 볼 필요가 있다"고 강조했다.이어 "아직 구체적인 세부 내용에 대해서는 부서 간 소통과 숙의 과정이 더 필요하다"면서도, 공약 이행과 더불어 교육적 실효성이 높은 정책에 집중하겠다는 뜻을 내비쳤다.한편, 조례 근거 삭제와 담당 부서 폐지 등 세종RCE의 추진 기반 약화가 유엔(UN) 국제 인증 지위 유지나 평가 기준에 차질이 발생하지 않겠느냐는 본지의 질문에 대해 강 교육감은 "그 부분은 내용을 조금 더 파악해 보고 말씀드리겠다"며 즉답을 유보하고 신중한 태도를 보였다.개정안을 담당하는 교육청 실무진 역시 이번 조치가 사업의 폐지나 축소가 아닌, 조직 재구성에 따른 행정 절차라고 해명했다.조직예산과 오성근 주무관은 "신설되는 직속 부서인 'AI디지털담당관' 내에 '디지털생태 담당'을 두고 해당 업무를 이관할 예정"이라며 "조례는 국 단위의 사무를 정하는 규정이므로, 직속 담당관의 세부 사무는 상위 조례가 아닌 '교육청 교육감 규칙'으로 개정해 반영하게 된다"고 밝혔다. 조례상 삭제는 부서 이동에 따른 행정적 절차일 뿐이라는 입장이다.입법예고 기간 단축에 대해서는 "9월 세종시의회 안건 제출 일정에 맞추기 위한 조치였으며, 행정절차법상 국민의 권리·의무와 직접 관련이 없는 조직 내부 개정의 예외 규정을 적용했다"고 설명했다.현재 사업 실무를 맡고 있는 세종시교육청 미래기획관 조은주 장학사는 "미래기획관이 폐지되면서 기존의 지속가능발전교육(ESD) 업무가 신설되는 'AI디지털담당관'으로 이관되는 과정일 뿐, 사업 자체가 없어지는 것은 아니다"라고 강조했다.조 장학사는 "기존 미래기획관에서 업무가 제외되기 때문에 조례상 해당 부서 사무 분장에서는 삭제된 것"이라며 "전국 17개 시도교육청에서 ESD 업무를 다 다루고 있는 만큼, 세종교육청에서 하루아침에 이를 없앨 이유가 없다. 새로 개편되는 부서 역시 주요 추진 부서로서 RCE 관련 사업을 차질 없이 추진할 것으로 본다"고 밝혔다.그러나 교육청의 이 같은 해명에도 불구하고, 신구조문대비표상에서 '지속가능발전교육 및 생태전환교육'에 관한 명시적 문구 자체가 조례에서 삭제되는 것에 대한 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 명확한 조례상 근거 없이 사업이 추진될 경우 향후 예산 편성이나 민관학 거버넌스 유지가 약화될 수 있다는 우려가 여전하기 때문이다.조성희 장남들 보전 시민모임 사무국장은 "우리가 선거 당시 요구했던 것은 일회성 행사에 머물지 말고 RCE라는 이름값에 걸맞게 내실을 채워달라는 것이었지, 이름을 반납하라는 것이 아니었다"며 "내실을 채우기는커녕 그나마 지탱하던 조례상 근거마저 지우는 것은 세종교육의 국제적 성취를 스스로 저버리는 행태"라고 강력히 비판했다.조 사무국장은 이어 "핵심 내용을 누락하고 법정 기간마저 단축한 이번 입법예고를 즉각 철회하고, 지속가능발전교육 및 세종RCE 조항을 반드시 존치해야 한다"고 촉구했다.한편 세종시의회 내부에서도 이번 행정기구 설치 조례 개정안 및 입법예고 절차의 적정성에 대해 다각도의 검토를 진행 중인 것으로 알려졌다. 입법예고 기간이 진행되는 가운데 교육청이 시민사회의 요구를 수용해 RCE 조항을 보완할지, 아니면 의회 심의 과정에서 진통이 이어질지 귀추가 주목된다.