전남광주 북구 '소녀상 건립 9주년 행사' 개최

큰사진보기 ▲광주광역시 북구청사. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시 북구는 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 '평화의 소녀상 건립 9주년 기념행사'를 개최한다고 11일 밝혔다.북구가 주최하고 북구소녀상평화인권추진위원회가 주관하는 행사는 13일 오전 10시 북구청 3층 회의실에서 열린다.조영대 신부와 지역 의원, 주민 등 100여 명이 참석한다.행사는 국민의례와 묵념, 참석자 소개, 공동추진위원장 인사말, 축사와 조영대 신부의 연대 발언 순으로 진행된다.어린이와 청소년, 주민 등 6명이 함께 위안부 피해자와 관련된 시를 낭독하며 지난 역사의 아픔을 전달한다.마지막에는 참가자들이 '고향의 봄'을 함께 합창하고 나비 모양의 피켓을 드는 퍼포먼스를 통해 평화와 인권의 의미를 공유하며 행사를 마무리할 예정이다.소녀상 포토존, 희망 나비 문양을 활용한 손수건 만들기 체험, 피해자 도서 전시 등 다영한 식전 프로그램도 운영한다.북구 관계자는 "일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 지난 역사를 되새기고 피해자들을 기억하고자 마련한 행사"라며 "소녀상이 전하는 평화와 인권의 메시지가 세대를 넘어 이어질 수 있도록 주민들과 함께 기억하고 실천하는 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.한편, 일본군 위안부 피해자 기림의 날은 위안부 문제를 국내외에 알리고 피해자의 명예와 인권 회복을 위해 제정된 국가기념일이다. 지난 1991년 8월 14일 고(故) 김학순 할머니가 위안부 생존자 최초로 피해 사실을 공개 증언한 일을 기억하기 위해 매년 8월 14일 전국 각지에서 기념하고 있다.