"민형배 시장, 부시장 임명 절차 취소하라"

진보당 전남광주통합특별시의원단은 11일 민형배 시장을 향해 "정무부시장 임명 절차를 취소하고 의회를 무시한, 독선 행정에 대해 사과하라"고 촉구했다.
진보당 박형대(장흥1)·강광석(강진)·신연순(비례)·윤민호(북구2)·최경미(광산구3) 의원은 이날 성명을 내 "민 시장의 일방통행식 비민주적인 행정에 대한 깊은 우려를 표한다"며 이같이 밝혔다.
이들은 "특별시의 중대한 현안을 추진하면서 의회와 최소한의 사전 협의조차 없다"며 "의회가 '조례 불일치' 문제를 경고했는데도 부시장 후보자 지명을 강행한 것은 의회의 입법권과 견제 기능을 정면으로 무시한 처사이자 명백한 조례 위반"이라고 지적했다.
이어 "민 시장의 인수위 출신 인사를 부시장으로 이미 내정해 두고 이를 정당화하기 위해 '시민추천제'를 요식 행위로 전락시켰다는 논란까지 걷잡을 수 없이 확산하고 있다"며 "행정력과 시간을 낭비한 전형적인 전시행정이자 독선 행정"이라고 비판했다.
그러면서 "조례를 위반한 부시장 임명 절차를 취소하고, 인선 과정을 원점에서부터 새롭게 시작해야 한다"며 "의회 무시, 독선 행정에 대해 사과하고 시정 운영 전반에서 의회와의 실질적인 소통과 협의를 약속하라"고 촉구했다.
의원들은 "오는 14일 의회 운영위원회 개최 전까지 민 시장이 명확한 입장을 밝혀야 한다"며 "일방적인 독주를 고집한다면 더욱 거센 비판 여론은 물론 의회의 강력한 대응을 마주하게 될 것"이라고 덧붙였다.
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