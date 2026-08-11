이 대통령의 반박 "부처 엇박자 아니다, 민주적 과정"

이재명 대통령이 11일 국무회의에서 "부처 간의 의견이 다른 것은 자연적인 현상이다. 피할 필요가 없다"면서 "각료들이 다투지 않으면 국민들이 싸우게 된다"고 했다.
특히 "자신의 이야기를 자유롭게 개진하고 합리적 논쟁과 토론을 통해 수정·반영하면서 입장을 조율하는 민주적 과정이라 봐야 한다"며 "(정부는) 마치 그렇게 하면 안 되는 것처럼 하는 것은 저는 좀 바람직하지 않다고 본다"고도 했다.
최근 국정 현안을 둘러싼 각 부처의 다른 목소리를 '엇박자' 혹은 '충돌'로 해석하는 데 대한 반박인 셈이다.
참고로 고용노동부와 산업통상부는 메가특구특별법을 통한 주52시간제 예외적용 등을 두고 입장 차를 보이고 있다. 법무부와 행정안전부는 형사소송법 개정 후 이 대통령 앞에서 검경 합동수사본부 운용 및 근거를 놓고 전혀 다른 견해와 해석을 내놨다. 외교부는 통일부의 '4자(남·북·미·중) 회담' 구상에 비현실적이라 평했고, 기획예산처와 교육부는 지방교육재정 교부금 개편을 놓고 갈등 중이다.
"정해진 최종결론만 국민께 제시? 그러면 국무회의 왜 공개하나"
이 대통령은 주52시간제 예외적용 관련 산업부·노동부 장관이 각각 다른 의견을 낸 것을 예로 들면서 "각 부처 간 내부 의견을 다 조율한 다음 외부에 정리되고 확정된 의견만 내고 관철해가는 건 사실 과거에 지적받았던 밀실행정이지 않냐"고 물었다.
그러면서 "개방된 투명한 행정을 하게 되면 초기 논의 단계부터 의견을 자유롭게 내고 거기에 대해 국민들 의견, 또 갑론을박하고 논쟁해서 조정해가며 일정한 결론에 이르는 과정이 원래는 가장 민주적"이라고 강조했다.
또한 "투명하고 개방적인 의사결정 과정 자체가 이렇게 국민에게 보여지는 것"이라며 국무회의를 생중계로 개방한 배경도 그에 있다고 짚었다.
이 대통령은 "정해진 최종결론을 국민께 제시하는 것만 하면 대변인이 (발표)하면 되지 몇 시간씩 논쟁을 하겠나"라며 우리가 이렇게 얘기하는 건 그 과정에서 혹시라도 있을 수 있는 이견과 문제점을 발견하고 다른 의견을 반영하고 수렴하기 위한 것"이라고 말했다.
이어 "물론 그게 너무 과하다면 문제가 되겠지만 어떤 현안에 대해 각 부처가 다른 입장을 갖고 있다고 해서 그 자체가 문제라고 하는 건 바람직하지 않은 것 같다"고 덧붙였다.
특히 "민주노총 출신 노동부 장관, 기업 임원 출신 산업부 장관. (이렇게 인사한 것은) 논쟁을 하라는 뜻이다"며 "기업을 대표하는 산업부와 노동자를 대변하는 노동부가 치열하게 논쟁해야 현장에서 덜 다툰다"고 말했다(관련기사: 이 대통령이 산업부·노동부장관에 '노란봉투법' 토론 요구한 까닭
https://omn.kr/2f63b).
"반론 받아들였다고 이제는 누더기라 비판? 그러지 않으면 좋겠다"
다만 이 대통령은 어떤 정책에 대한 다른 의견을 받아들여 수정한 결과물을 "누더기"로 폄훼하진 않았으면 한다는 뜻도 밝혔다. 정책에 대한 비판을 수용한 것까지 문제 삼는다면 '반대를 위한 반대', '비난을 위한 비난'이라는 취지다. 앞서 재검토를 지시한 ISA 개편안과 주가누르기 방지법에 대한 언급으로 보인다.
이에 대해 이 대통령은 "재정경제부 장관이 (세제개편안에) 문제가 있다면 의견을 반영해 수정해보겠다는 걸 '누더기를 만들었다', '일관성이 없다'는 식의 비판이 있는데 그 문제도 사실 비슷하다"고 지적했다.
구체적으론 "어떤 정책 결정을 발표한 것이란 어떤 안을 발표한 건 다르다. 어떤 안을 발표할 때는 의견을 듣는 것이다"라며 "반론이 있으면 받아들이는 것이 바람직한 것이지 결정했으니 그대로 '고(GO)'다? 이게 일관성 있는 건가. 그건 아니다"고 했다.
아울러 "비난을 위한 비난을 하게 되면 그 문제가 해결되지 않는다. 갈등만 격화된다"라며 "앞으로 가도 잘못, 뒤로 가도 잘못, 서 있어도 잘못. 어쩌라는 것이냐. 사라지라는 얘기다. 존재 자체가 싫을 때 그렇게 표현한다. 그러지 않으면 좋겠다"고 말했다.