강백신 사직서 제출... '정영학 녹취록' 조작 의혹은 여전히 남았다

큰사진보기 ▲증언대에 선 강백신 검사대장동 개발 비리 사건을 수사했던 강백신 검사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 답변하고 있다. 2026-04-16 ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정영학 녹취록 속 해당 문장 '이제 재창이 형 얘기를 꺼내더라고요.' ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲2기 수사팀 녹취록 속 해당 문장 '이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요.' ⓒ 김종훈 관련사진보기

- 정영학 생산 '정영학 녹취록'

남욱 : 이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요.



- 2기 수사팀 생산 '정영학 녹취록'

남욱 : 이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요.

큰사진보기 ▲국정조사 증언대에 선 엄희준·강백신 검사엄희준(오른쪽)·강백신(왼쪽) 검사. 2026-04-16 ⓒ 남소연 관련사진보기

① 정영학 녹취록의 작성 경위다. 정영학 측 녹취록과 1기 수사팀 녹취록에서 '재창이형'으로 적힌 대목이 2기 수사팀 제출본에서 '실장님'으로 기재된 경위와 검수 과정을 살펴야 한다.



② 남욱·정영학 등 주요 사건 관계자들의 진술 변화 과정이다. 이들의 진술이 달라진 시점과 그 전후의 조사 내용을 확인하면 진술 변화의 경위를 상당 부분 파악할 수 있다.



③ 당시 수사 지휘부의 역할이다. 개별 검사들의 조사와 증거 작성·제출 과정이 부장검사에게 어느 범위까지 보고됐고 어떤 지휘가 이뤄졌는지를 확인하는 문제다.

대장동·위례 개발 비리 의혹 사건의 2기 수사팀을 이끌었던 강백신 대구고검 검사가 사직서를 제출했다. 법무부가 강 검사를 포함한 당시 수사팀 검사들을 상대로 감찰을 진행 중인 가운데, 사직서 처리 여부와 함께 대장동 2기 수사 과정에서 제기된 '정영학 녹취록' 조작 의혹 등이 감찰을 통해 어떻게 규명될지 관심이 쏠린다.10일 강 검사는 대구고검에 사직서를 제출했다. 강 검사는 윤석열 정부 출범 이후인 2022년 서울중앙지검 반부패수사3부장을 맡아 엄희준 당시 반부패수사1부장과 함께 대장동·위례 개발 의혹 사건 수사를 이끌었다.당시 수사팀은 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장 등을 구속기소했다. 이후 민주당 대표였던 이재명 대통령도 대장동 개발사업 과정에서 성남시에 손해를 끼쳤다는 4895억원대 배임 혐의 등으로 재판에 넘겼다.강 검사는 이후에도 대장동 사건과 관련한 현안에 공개적으로 입장을 밝혀왔다.지난해 검찰 수뇌부가 대장동 사건 1심 판결에 항소하지 않기로 하자 검찰 내부망에 "이번 항소 포기로 그간의 노력이 물거품이 됨은 물론 범죄수익 환수라는 정의 실현의 또 다른 한 축이 무너지게 됐다"는 취지의 글을 올렸다.지난 4월 열린 국회 국정조사에서도 대장동 사건 등 현재 재판이 진행 중인 사건의 담당 검사들을 국회가 불러 수사·기소 경위를 따지는 데 대해 "수사 또는 재판에 관여하기 위한 목적"이라며 위헌·위법이라는 입장을 밝혔다.강 검사의 사직서 제출이 주목되는 것은 현재 법무부가 대장동 2기 수사팀에 대한 감찰 절차를 진행하고 있기 때문이다.법무부는 지난해 9월부터 12월까지 접수된 감찰 요청 등을 토대로 2022년부터 2024년까지 대장동 사건 수사와 기소에 관여한 검사 9명을 감찰 대상으로 삼았다. 강 검사도 대상에 포함됐다. 법무부는 관련 감찰 요청을 대검찰청에 넘긴 상태다.감찰에서는 대장동 사건 관계자들에 대한 조사 방식과 진술 확보 과정, 정영학 회계사의 녹취록 작성 및 법원 제출 경위 등이 확인 대상에 오른 것으로 알려졌다.감찰에서 가장 구체적으로 확인이 필요한 사안은 이른바 '정영학 녹취록' 조작 의혹이다.논란이 된 것은 2013년 5월 대장동 개발업자 남욱 변호사와 정영학 회계사의 통화 내용이다. 정 회계사 측이 작성한 녹취록에는 남 변호사의 발언이 "이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요"라고 적혀 있다. 대장동 1기 수사팀이 생산한 녹취록에도 같은 부분이 "재창이 형"으로 기록돼 있다. 그러나 윤석열 정부 출범 이후 구성된 대장동 2기 수사팀이 별도로 작성해 법원에 제출한 녹취록에는 같은 부분이 "이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요"로 기재됐다.이 문제는 지난 4월 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서도 다뤄졌다.청문회에서는 문제가 된 녹음파일이 직접 재생됐다. 당시 대장동 수사에 관여했던 송경호 전 서울중앙지검장은 녹음을 들은 뒤 "지금 재창이형으로 들립니다"라고 답했다. 강 검사 역시 같은 녹음을 들은 뒤 "들어보니까 재창이형으로 들리긴 합니다"라고 말했다.정영학 측 녹취록과 1기 수사팀 녹취록에는 해당 부분이 모두 '재창이형'으로 기재돼 있다. 정영학·남욱도 법정에서 같은 취지로 진술했고, 송경호 전 서울중앙지검장과 강 검사 역시 국회에서 음원을 들은 뒤 '재창이형'으로 들린다고 답했다. 반면 2기 수사팀이 법원에 제출한 녹취록에는 '실장님'으로 기록돼 있다.이에 따라 '실장님'이라는 표현이 어떤 과정을 거쳐 녹취록에 기재됐는지, 법원 제출 전 어떤 검수 절차를 거쳤는지가 감찰의 주요 확인 대상으로 꼽힌다.당시 수사팀은 검사가 녹취 내용을 고의로 바꿨다는 의혹을 부인하고 있다.강 검사는 국정조사 과정에서 녹취록 작성에 검사들이 직접 관여한 것은 아니라는 취지로 답했다. 엄희준 검사 역시 검찰이 당시 여러 명의 속기사에게 녹취를 의뢰했고 속기사들이 "각자 들리는 대로" 이를 활자화했다고 밝혔다. 엄 검사는 녹취록뿐 아니라 녹음파일도 모두 법원에 제출했다는 점도 강조했다.재판 과정에서 녹취 내용의 정확성을 확인할 수 있도록 원본 음원까지 함께 제출한 만큼 검사가 의도적으로 속기록을 조작했다는 주장은 사실이 아니라는 것이다.엄 검사는 지난해 <오마이뉴스>에 보낸 추가 반론에서 '실장님' 표현과 관련해 "반부패3부에서 정영학으로부터 제출받은 자료를 속기사에게 녹취 의뢰해 회신받은 표현 그대로 법정에 제출한 것"이라는 취지로 설명했다. 당시 서울중앙지검 반부패수사3부장은 강 검사였다. 강 검사가 직접 녹취록 작성이나 수정에 관여했다는 의미는 아니다. 강 검사는 오히려 검사들이 작성 과정에 관여하지 않았다는 입장이다.이에 따라 당시 반부패수사3부에서 어떤 자료를 속기사에게 전달했는지, 녹취 결과를 회신받은 뒤 원본 음원과 대조하는 과정이 있었는지, 법원에 제출하기 전 누가 녹취록을 검수했는지 등이 감찰의 확인 대상으로 꼽힌다.또 문제가 된 부분을 '실장님'으로 작성한 속기사도 특정된 상태다. 향후 감찰에서 해당 속기사에게 전달된 음원과 참고자료, 최초 작성본, 수사팀과의 업무 연락 및 수정 여부 등을 확인하면 녹취록 작성 경위를 보다 구체적으로 파악할 수 있을 것으로 보인다.대장동 수사를 둘러싼 또 다른 쟁점은 1기와 2기 수사팀 사이에서 수사 방향과 결론이 달라진 과정이다.지난 4월 국정조사에 출석한 정용환 당시 서울중앙지검 반부패·강력수사1부장은 1기 수사팀이 대장동 본류를 수사할 당시 이재명 대통령과 정진상 전 실장, 김용 전 부원장 등에 대해 "1기 수사팀에서는 특별한 혐의점을 발견하지 못했다"고 증언했다.정 검사는 2022년 7월 초까지 대장동 수사팀에서 근무했다.윤석열 정부가 출범한 직후인 같은 해 5월 엄희준·강백신 검사가 서울중앙지검에 직무대리로 투입됐고 이후 수사팀의 지휘 구조가 바뀌었다. 2기 수사팀은 이후 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사 등의 진술을 확보하면서 수사를 이재명 당시 민주당 대표와 주변 인물들로 확대했다. 김용 전 부원장과 정진상 전 실장이 잇따라 기소됐고 이 대통령 역시 대장동 개발사업과 관련한 배임 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.따라서 감찰에서는 단순히 1·2기 수사팀의 결론이 달랐다는 점보다, 2기 수사팀이 수사를 확대하고 기소에 이르게 된 새로운 증거와 진술이 무엇이었는지, 이들 진술의 신빙성을 어떤 자료로 보강했는지가 핵심 확인 대상이 될 것으로 보인다.대표적인 사례가 남욱 변호사의 진술 변화다.남 변호사는 2021년 귀국 당시 이른바 '그분'이 이재명 당시 경기지사가 아니라는 취지로 밝혔다. 이후 2022년 2기 수사팀 조사를 거친 뒤 같은 해 11월 법정에서는 유동규 전 본부장에게 전달한 돈이 이 대통령 측 최측근들에게 전달된 것으로 알고 있다는 취지로 증언했다. 이후 이 같은 진술은 김용 전 부원장 등에 대한 수사의 주요 근거 가운데 하나가 됐다.그러나 남 변호사는 최근 재판에서 일부 진술과 관련해 당시 직접 경험한 사실이 아니라 2022년 이후 검찰 조사 과정에서 형성된 인식이었다는 취지로 다시 설명했다.수사 과정에서 압박성 발언을 들었다는 주장도 내놨다.정영학 회계사 역시 최근 국정조사 과정에서 검찰 수사 방향에 맞춰 진술했다는 취지의 주장을 했다.당시 수사팀은 진술 강요나 회유가 있었다는 의혹을 부인하고 있다.결국 당시 조사 과정은 출정 기록과 조사 기록, 피의자신문조서 및 참고인조서, 별도 면담 기록 등을 통해 확인할 필요가 있다.현재 법무부는 대장동 2기 수사팀에 대한 감찰 요청을 대검찰청에 넘긴 상태다. 강 검사의 사직서가 감찰 절차가 마무리되기 전에 처리될지, 감찰 결과를 확인한 뒤 처리될지는 아직 알려지지 않았다.향후 감찰의 핵심은 세 가지다.강 검사는 당시 서울중앙지검 반부패수사3부장으로 대장동 2기 수사 지휘부에 있었다. 법무부와 대검이 강 검사에 대한 감찰 조사를 어느 시점까지 진행할지, 사직서 처리 전 관련 조사를 마무리할지 등이 향후 절차에서 주목된다.