UAM 시험센터 문 연다…기업 유치·후속 국책사업이 '서산 AAM 허브' 성패 가른다

큰사진보기 ▲서산시는 11일 시청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 부석면 갈마리 바이오웰빙연구특구에 조성 중인 ‘그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축사업’ 추진 상황을 공개했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲바이오웰빙연구특구 내 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터가 조성되고 있는 모습 ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시는 11일 시청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 부석면 갈마리 바이오웰빙연구특구에 조성 중인 '그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축사업' 추진 상황을 공개했다.사업은 2024년 7월부터 2028년 12월까지 총 314억 원을 투입해 수소전기 UAM-AAV 핵심부품의 시험·평가 기반을 구축하는 내용이다. 국비 144억 원, 충남도비 51억 원, 서산시비 119억 원이 투입된다.이 가운데 시험평가센터 건물은 지난해 11월 착공해 오는 10월 준공할 예정이다. 이후 장비 구축과 시운전, 시험·평가 체계 마련 등이 이어진다. 서산시와 우주항공청, 충남도가 사업을 총괄하고 한국자동차연구원이 주관한다. 충남테크노파크와 한국과학기술정보연구원, 한서대학교도 참여한다.핵심은 수소전기 UAM-AAV에 들어가는 모터와 프로펠러, 비행제어시스템 등 주요 부품의 성능과 양산 가능성을 시험·평가할 수 있는 기반을 갖추는 것이다.시는 외산 의존도가 높은 핵심 부품의 국산화를 지원하고 자체 시험시설을 갖추기 어려운 중소·중견기업의 연구개발 진입 장벽을 낮추는 데 센터가 역할을 할 것으로 기대하고 있다.센터 준공 이후에는 부품 성능 검증과 국제표준화, 국산화 실증 등을 추진하고 관련 연구기관과 기업을 주변에 집적시키겠다는 것이 서산시의 구상이다.시는 이를 발판으로 바이오웰빙연구특구 일원 약 43만1224㎡, 13만평 규모의 첨단항공모빌리티(AAM) 특화단지를 조성한다는 계획도 내놨다.이날 공개된 자료에는 2026년부터 2028년까지 1064억원을 투입해 기업 부지 약 6만평, 연구·실증시설 약 5만평, 지원·공공시설 약 2만평을 조성하는 구상이 담겼다.다만 시험평가센터 준공이 곧바로 AAM 산업 클러스터 완성을 의미하는 것은 아니다. 센터 주변에 계획된 후속 연구·실증시설 가운데 상당수는 앞으로 중앙정부 공모와 국가예산 확보 절차를 거쳐야 한다.서산시 관계자는 이날 기자들과의 질의응답에서 "센터가 준공된 이후 우주항공청 등과 협력해 연구과제와 실증센터 같은 후속 사업을 공모사업으로 유치할 계획"이라고 밝혔다.국비 확보도 과제다. 시는 우주항공청과 중앙부처의 관련 사업을 유치하기 위해 충남도와 지역 국회의원 등과 협력하고 있지만 국가예산 확보가 쉽지만은 않은 상황이라고 설명했다. 시험평가센터를 실제 산업생태계로 연결하기 위해서는 기업 유치도 뒤따라야 한다.서산시에 따르면 현재 서산 이전이나 특화단지 입주에 관심을 보이는 기업은 9곳가량이다. 이 가운데 2~3곳은 부지를 놓고 협의를 진행하고 있다. 다만 아직 투자가 확정된 단계는 아니다. 시 관계자는 시험평가센터가 실제 구축돼 운영되기 시작해야 관련 기업들의 투자 논의도 보다 구체화될 것으로 내다봤다.시는 특화단지 내 약 6만평 규모의 기업 부지를 비롯해 주변 개발 예정지를 감안하면 향후 생산시설을 수용할 공간은 충분하다는 입장이다.기업 유치를 위한 별도의 AAM 특화 인센티브는 아직 구체화되지 않았다. 시는 기업이 실제 투자할 경우 국·도·시비가 연계된 투자촉진보조금 등 기존 지원제도를 활용하고 업종과 투자 규모 등에 따라 지원 방안을 협의한다는 계획이다.수소전기 기반 시험평가에 필요한 수소 공급 방식도 앞으로 구체화해야 한다.시는 대산석유화학단지에서 생산되는 부생수소를 활용하는 방안과 외부에서 튜브트레일러로 공급하는 방식, 바이오가스를 활용한 수소 생산 등을 검토하고 있다. 경제성과 사업성을 따져 최종 공급 체계를 결정한다는 방침이다.서산시는 한서대학교와 인근 태안의 드론 관련 시설, 천수만 일대 시험·실증 인프라 등이 집적돼 있다는 점을 경쟁력으로 꼽고 있다. 향후 국책 연구·실증시설 유치 경쟁에서도 이 같은 기반이 강점으로 작용할 것으로 보고 있다.현재 가시화된 성과는 오는 10월 시험평가센터 건물이 준공된다는 점이다. 그러나 13만평 규모 특화단지에 기업과 연구기관이 실제 들어서고 후속 국책사업까지 연결돼야 서산시가 내세우는 '미래항공모빌리티 허브' 구상도 현실성을 갖게 된다.시험평가센터가 단순한 시설 구축에 그치지 않고 실제 시험·평가 수요를 만들어내고, 현재 관심을 보이고 있는 기업들의 투자를 끌어낼 수 있을지가 서산 미래항공산업의 첫 시험대가 될 전망이다.