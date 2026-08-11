진보당 대덕구위원회 "2년마다 반복되는 원구성 파행, 제도로 막아야"

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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한 달 넘게 의장단 구성조차 하지 못하고 있는 대전 대덕구의회를 향해 진보당 대덕구위원회가 원구성 법정 시한과 의정비 반납 등 실효성 있는 책임 장치를 마련해야 한다고 촉구하고 나섰다.진보당 대덕구위원회는 11일 '이럴 수가, 2년마다 반복 파행! 원 구성 책임지는 제도를 마련하라'는 제목의 성명을 내고 "2년짜리 의장직을 차지하겠다고 4년의 임기를 오직 주민을 위해 살겠다는 다짐을 8명의 의원이 똑같이 내팽개치고 있다"며 대덕구의회의 장기 파행을 비판했다.대덕구의회는 더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석씩을 차지한 '4대4' 구도에서 의장 자리를 둘러싼 대치를 한 달 넘게 이어가고 있다.지난 10일에도 제294회 임시회를 열어 의장 선출에 나섰지만, 단독 후보로 등록한 더불어민주당 서미경 의원이 1·2차 투표 모두 찬성 4표, 무효 4표에 그쳐 과반 득표에 실패하면서 또다시 의장 선출이 무산됐다.원구성이 늦어지면서 상임위원회 구성은 물론 민생 관련 추가경정예산안과 조직개편, 각종 조례안 심의 등 의회 본연의 기능도 사실상 멈춘 상태다. 반면 대덕구의원 8명에게는 지난 7월 한 달 동안 의정활동비와 월정수당 등 모두 3655만여 원이 지급돼 지역사회의 비판이 커지고 있다.진보당은 이러한 상황이 특정 정당 간 갈등만의 문제가 아니라 반복되는 지방의회 원구성 파행을 막을 제도가 미비한 데서 비롯됐다고 지적했다.이들은 "사과도 명분도 필요 없다. 대덕구의회 기본조례에 의장과 부의장의 선출 근거는 명확하다"며 "지방의회가 최초 집회 이후 일정 기간 안에 반드시 원구성을 완료하도록 법정 시한을 마련해야 한다"고 주장했다.이어 "정당한 사유 없이 본회의에 반복적으로 불참해 원구성을 고의로 지연시키는 행위에 대해서는 합리적인 책임을 부과해야 한다"며 "최소한 의정비를 반납하도록 하는 등 실효성 있는 책임 장치도 마련돼야 한다"고 강조했다.이들은 또한 원구성 선거 절차를 보다 투명하게 개선해야 한다고 주장했다.진보당은 "후보자 등록과 정견 발표, 후보자 정보와 득표 결과 공개 등 기본적인 선거 절차에 대해서는 전국적으로 통일된 기준을 마련할 필요가 있다"며 "주민들이 맡긴 권한이 밀실 담합과 자리 나누기에 소진되고, 그 결과가 원구성 파행으로 이어지는 상황을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 밝혔다.그러면서 "원구성이 늦어지는 만큼 주민을 위한 의정활동도 늦어질 수밖에 없고, 지방의회가 해야 할 일을 하지 못하는 시간은 고스란히 주민의 피해로 돌아간다"고 지적했다.끝으로 진보당 대덕구위원회는 "주민의 알 권리를 보장하고 투명한 지방의회 구성을 위한 제도개선에 나서겠다"며 "무책임하고 반성 없는 지방의회를 향한 주민들의 불신과 실망을 지방정치 개혁으로 회복하기 위해 끝까지 노력하겠다"고 밝혔다.