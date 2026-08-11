"민가 오폭 잊었나?" 시민단체, 한미연합 연습 중단 촉구

큰사진보기 ▲울산자주통일평화연대가 11일 기자회견을 갖고 오는 8월 17일부터 27일까지 진행되는 한미연합을지프리덤실드(UFS) 연습 중단을 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다

울산지역 평화시민단체(울산자주통일평화연대)가 11일 기자회견을 갖고 오는 8월 17일부터 27일까지 진행되는 한미연합을지프리덤실드(UFS) 연습 중단을 촉구하고 나섰다.울산자주통일평화연대는 이날 시청 프레스센터에서 가진 기자회견에서 "한미연합을지프리덤실드는 미국의 전쟁기지, 병참기지로 전락시키는 것"이라며 "전쟁연습 중단으로 평화주권의 길을 열자"고 촉구했다.한미연합을지프리덤실드 연습은 대북 선제공격 및 참수작전, 점령이라는 기존의 대북작전 개념에 더해 미국의 대중국 견제 전략이 반영된 가운데 추진되고 있다.이에 울산자주통일평화연대는 "한미연합군사연습의 이같은 변화가 한반도와 동아시아의 상시적인 군사갈등과 전쟁위기를 고조시킨다는 점에서 깊은 우려를 표명한다"며 "한미 정부와 군 당국에 전쟁연습의 즉각적인 중단을 촉구한다"고 밝혔다.이들은 "한미 정부는 매년 을지프리덤실드 연습이 '연례적이고 방어적인 훈련'이라고 말하고 있지만 이는 거짓"이라고 주장하며 그 이유에 대해 "한미연합연습은 대조선 선제타격, 수뇌부 참수작전, 조선 전역 점령을 주요 내용으로 하는 작전계획에 따라 매년 미 주요 전략자산이 전개된 가운데 대규모 연합 야외기동훈련과 함께 진행되기 때문"이라고 밝혔다.그러면서 "상대방을 궤멸하고 점령하겠다며 대규모의 무력시위를 강행하는 한미연합 전쟁연습을 당장 중단해야 한다"고 촉구했다.특히 이들은 "지난해 3월 한미연합군사연습 때에는 공군 전투기가 민가를 오폭하여 심각한 피해를 입혔고, 지난 7월30일에는 군사분계선 인근에서 한미 훈련 중 미국 무인기를 오인해 주민 대피령이 내려지고 격추를 준비하는 등 일촉즉발의 상황이 발생했다"는 점을 중단 요구 근거로 들었다.이들은 "접경지역 인근에서 실제 장비와 무기를 동원해 진행되는 한미훈련과정에서 주민생명과 안전이 심각히 위협당하고 있으며, 일촉즉발의 군사충돌 위기에 대한 불안감도 씻을 수 없다"며 "군사분계선 일대에서 군사충돌 조장하는 실기동훈련을 당장 중단하라"고 거듭 촉구했다.울산자주통일평화연대는 구호로 "미국은 한국을 제멋대로 자국의 전쟁기지, 병참기지로 삼아 주권과 평화를 짓밟으려는 시도를 당장 중단하라"며 "한국정부는 미국 전쟁정책을 쫓아 이 땅을 전쟁터로 전락시키려는 망국적인 대미추종을 당장 중단하라"고 촉구했다.