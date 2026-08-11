이 대통령 "무조건 채권 팔아서 추심 고통 가하지 않도록"

"(채권을) 일부 팔 수도 있겠지만 무조건 팔아서 (채무자에게) 추심 당하는 고통을 가하지 않도록 해주면 좋겠다."
이재명 대통령이 자살예방대책의 일환으로 해결할 수 없는 채무에 대한 금융기관의 적극적인 조정이 필요하다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 11일 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 보건복지부의 '범정부 자살예방 대책'을 보고받고 이러한 입장을 밝혔다. 스스로 목숨을 끊은 여러 이유 중 상당수가 경제적 원인과 연결돼 있다는 진단이다.
이 대통령은 이에 대해 "여기(보고)에도 표현돼 있지만, 해결할 수 없는 빚에 대한 경각심을 끊임없이 가져야 한다"고 짚었다.
무엇보다 "빚을 지면 장기를 팔아서라도 갚아야 한다는 인식을 개선하기 위한 홍보도 필요하지만 더 중요한 건 선진국들처럼 시스템에 의해서 갚을 수 없는 부채는 청산하고 새로 출발할 수 있게 한다는 걸 끊임없이 현장에서 실현을 해줘야 한다"라고 주문했다.
취임 직후부터 강조해 왔던 '사람 살리는 금융정책'을 다시 한 번 짚은 것. 이 대통령은 여러 공개석상에서 '잔인한 금융'에 대한 문제를 제기하면서 장기연체채권 매입·소각을 주장한 바 있다(관련기사 : 이 대통령의 반문 "신용불량으로 7년 살아보시겠나" https://omn.kr/2efaw
).
이와 관련 이 대통령은 "빚을 못 갚는 것은 채무자의 잘못이지만 그런 점을 고려하지 않고 과도하게 돈을 빌려준 채권자의 책임도 있다는 것이 최근의 일반적인 입장"이라며 "(그런데) 이행 불능 상태가 되는 채권 청산에 너무 인색하다"고 짚었다.
또한 "법률구조공단이 채무청산, 신용회복, 파산면책 신청을 대행하는데 그 비용도 수백만 원이 든다고 해서 예산과 인력을 늘려주기로 했는데 그래도 부족할 것"이라며 "신용회복위원회나 금융기관 또는 대출기관 스스로 (소액 장기연체채권을) 정리해줘야 한다. 무조건 팔지 말고"라고 지적했다
정은경 복지부 장관은 "자살자들을 심리부검 해보면 한 54%가 자살 당시 부채를 갖고 있고 한 78%는 월소득 200만 원 미만 저소득층에서 많이 발생한다"면서 이 대통령의 지적에 공감을 표했다.
이 대통령은 이를 기초연금 개편 문제로도 연결지었다. 현재 소득인정액 기준 70%에게 동일한 금액을 지급하던 방식이 아니라 소득이 낮은 취약계층에 보다 두텁게 지원하는 '하후상박(下厚上薄)'형으로 개편해 보다 빈곤 대책 및 자살 예방책으로 기능해야 한다는 얘기였다.
이에 대해 이 대통령은 "(가난 탓에) 나 죽어야 하겠다는 부부가 월소득 500만 원 되는 부부와 똑같이 기초연금으로 50만 원 정도 받는다. (이들에게는) 50몇만 원의 가치가 너무 다르다"며 복지부에 관련 세부기준을 잘 만들어주길 당부했다.
"경찰 어떻게 범죄피해 대응할 것인지 다음에 보고해 달라"
이 대통령은 "생명과 안전을 지키는 일이 생색이 별로 안 나지만 목숨을 구하는 일만큼 중요한 것이 어디 있겠나"라며 범죄피해 사망자에 대한 관심도 표했다.
유재성 경찰청장 직무대행에게 "과실치사도 있겠고 고의살인도 있겠고 그 인원수가 혹시 연간 평균적으로 얼마 정도 되나"라고 물었다. 이어 "범죄 피해도 중요하니깐 통계를 좀 뽑아서 우리 취임 전후와 비교하게 월별로 분석해서 다음에 보고를 한 번 해주길 바란다"고 당부했다.
또한 "최근에 국민들께서 걱정 많이 하시는 부분이 수사 문제인데 경찰의 책임이 커지지 않았나"라며 "범죄피해에 대한 구제나 진상규명. 예를 들면 범인 체포나 처벌에 대해 걱정을 많이 하시니 일반적인 범죄피해대응을 어떻게 할 것인지도 정리해서 대책보고를 해주길 바란다"고 주문했다.