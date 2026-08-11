"비가 오나 눈이 오나 그냥 하는 거예요"

큰사진보기 ▲민혁 씨가 일주일 동안 모인 종이팩을 옮겨 담고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동대문종합사회복지관이 진행한 '체인지어스' 사업 모델. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲각 거점에서 수거해 온 종이팩을 씻어서 말리고 있는 모습. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

"작년보다 너무 더워졌어요. 이렇게 더우면 계속할 수 있을지 모르겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

'살인적인 더위'라는 말이 더는 과장처럼 들리지 않는다. 연일 폭염이 이어지면서 사람들은 일상을 지켜내기 위해 무더위와 사투를 벌이고 있다.폭염중대경보가 내려진 지난 5일 오후 2시, 서울 동대문구 동대문종합사회복지관에는 경계선지능 청년들이 하나둘 모였다. 복지관 1층 무더위쉼터에는 더위를 피해 들어온 주민들이 자리를 잡고 앉아 있었다. 평소 청년들은 조를 나눠 어린이집과 유치원, 카페 등 네댓 곳을 돌며 종이팩을 수거한다. 하지만 이날은 체감온도가 38도까지 오르면서 복지관에서 가까운 수거처 한 곳만 다녀오기로 했다.지난 7월부터 활동에 참여한 김민혁 씨(가명·30)도 종이팩을 담을 가방을 들고 복지관을 나섰다. 목적지는 걸어서 4분 남짓 떨어진 어린이집이었지만 도착하기까지 12분이 걸렸다. 휴대전화 지도를 살피며 골목을 오가는 사이 민혁 씨의 등은 땀으로 흠뻑 젖었다. 잠시 주변을 둘러보던 민혁 씨는 어린이집 간판을 발견하자 걸음을 재촉했다.어린이집 앞에 놓인 수거함에는 미리 씻어 말린 종이팩이 일반팩과 멸균팩으로 나뉘어 담겨 있었다. 우유 소비가 많은 어린이집과 유치원은 종이팩이 꾸준히 나오는 주요 수거처 가운데 하나다. 민혁 씨는 수거함을 열어 종이팩을 챙겨온 가방에 하나씩 옮겨 담은 뒤, 다시 복지관으로 향했다.청년들의 수거 활동은 동대문종합사회복지관의 '체인지어스' 사업에서 시작됐다. 복지관은 기후위기가 취약한 이웃의 삶에 더 큰 영향을 미친다는 문제의식에서 2022년 사업을 기획했다. 종이팩을 지역 안에서 수거하고 재활용하는 체계를 만드는 동시에, 기후위기의 영향을 크게 받는 주민들이 환경 활동의 참여자이자 일하는 사람으로 나설 수 있도록 하자는 구상이었다.사업을 기획하면서 자주 들었던 질문 중 하나는 "복지관에서 왜 환경 사업을 하느냐"는 것이었다. 이에 체인지어스 사업을 담당했던 김태임 이웃돌봄팀장은 "복지관은 기후위기로 가장 큰 영향을 받는 취약계층을 가까이에서 만나는 기관 중 하나"라며 "그렇기 때문에 기후위기 문제를 해결하는 데도 적극적으로 움직여야 하는 주체라고 생각했다"고 말했다.기후재난은 누구에게나 닥치지만 그 영향을 견딜 수 있는 조건은 저마다 다르다. 냉난방비가 부담되거나 안전한 주거공간이 없는 사람, 재난 정보를 이해하거나 필요한 도움을 요청하기 어려운 사람은 기후위기에 더욱 취약하다. 기후위기가 기존의 사회·경제적 격차를 더욱 벌린다는 의미에서 이를 '기후불평등'이라고 부른다. 체인지어스는 취약한 이웃을 보호와 지원의 대상으로만 두지 않고, 환경 문제를 해결하는 과정에 직접 참여하며 자신의 역할을 찾을 수 있도록 했다.사회복지공동모금회의 지원을 받아 2023년부터 2025년까지 3년간 운영된 사업에는 종이팩 수거뿐 아니라 주민 교환사업과 자원순환 교육, 캠페인, 재활용 제품 제작 등 여러 활동이 포함됐다. 복지관은 지역의 카페와 어린이집, 유치원, 도서관 등을 찾아다니며 종이팩 수거처와 교환 거점을 늘려갔다.종이팩을 모으는 주민이 늘어나면 이를 정기적으로 수거하고 선별해 재활용 과정으로 보내는 일도 필요해진다. 그러나 기존의 종이팩 자원순환 활동에서는 이러한 역할까지 시민의 자발적인 참여와 봉사에 의존하는 경우가 많았다. 복지관은 그동안 별도의 일로 인정받지 못했던 수거와 선별, 교육 등의 활동을 지역의 근로취약계층이 참여할 수 있는 녹색일자리로 연결했다.노인사회활동지원사업에는 종이팩 교환부스를 운영하는 '어스시니어' 사업단을 만들었다. 자활근로사업에는 종이팩을 회수하고 정리하는 '새활용사업단'이 꾸려졌고, 경력단절여성들로 구성된 교육단은 어린이집과 유치원을 찾아가 자원순환 교육을 진행했다.경계선지능 청년들은 '체인지어스 크루'가 되어 지역 내 어린이집과 카페 등 거점을 돌며 종이팩을 수거했다. 그렇게 여러 주민의 손을 거쳐 3년 동안 모은 종이팩의 무게는 약 27톤에 달한다. 500그루가 넘는 나무를 지킨 것과 같은 양이다.3년간의 체인지어스 사업이 마무리되면서 동대문구에는 '자원순환 정거장'이 생겼다. 체인지어스가 맡아온 종이팩 수거와 교환 등 대부분의 역할은 이곳으로 이관됐지만, 복지관은 경계선지능 청년들의 활동만큼은 남겨두기로 했다.그렇게 종이팩 수거와 분류는 청년들의 매주 수요일 일과로 남았다. 이날도 수거처에서 종이팩을 가져온 청년들은 복지관으로 돌아와 나머지 작업을 이어갔다. 제대로 씻기지 않은 팩은 다시 세척하고, 물기를 말린 뒤 가위로 펼쳐 잘랐다. 일반팩과 멸균팩을 나누고 재활용할 수 없는 팩을 골라낸 뒤 종류별로 모인 개수를 셌다. 종이팩을 모아주는 어린이집과 카페 등에 전달할 종량제봉투도 수량에 맞춰 포장했다.더위를 피해 종이팩을 정리하는 일도 마냥 수월하지는 않았다. 팩 안에 남아 있던 우유가 흘러 손이나 옷에 묻고, 오래된 종이팩에서 냄새가 날 때도 있다. 그렇지만 청년들은 "이 일을 할 수 있어 좋다"고 이야기한다."비가 오나 눈이 오나 종이팩을 가지러 간다"는 강동우 씨(가명·35)는 체인지어스 크루로 활동한 지 4년차인 베테랑이다. 종이팩을 분류하고 개수를 센 뒤 가지런히 정리하는 일은 이제 자신 있게 맡을 수 있는 업무가 됐다. 자신의 작업을 먼저 마친 날에는 새로 참여한 청년에게 종이팩을 분류하는 방법을 알려주기도 한다.복지관이 체인지어스 사업 종료 후에도 청년들의 활동을 남겨둔 이유는 이처럼 종이팩을 수거하고 정리하는 일이 일부 청년에게는 자신이 꾸준히 해낼 수 있는 일이자, 지역사회 안에서 역할을 경험하는 기회가 됐기 때문이다.경계선지능 청년을 위한 일 경험은 주로 사무나 카페 등 서비스직 업무 등에 집중돼 있다. 그러나 같은 경계선지능 청년이라도 익숙한 일과 필요한 지원은 저마다 다르다. 여러 업무를 동시에 처리하는 데 어려움을 느끼는 반면, 수거와 세척, 분류처럼 순서가 정해진 반복 작업에서는 강점을 보이는 청년도 있다.김태임 팀장은 "복잡한 업무를 잘 해내는 청년도 있지만, 단순하고 구조화된 일을 편안하게 수행하는 청년도 있다"며 "다른 일자리에서 적응하기 어려웠거나 잠시 활동을 쉬었던 청년도 다시 돌아와 참여할 수 있도록 활동을 이어가고 있다"고 설명했다.실제로 참여 청년 대부분은 이 활동 외에 정기적으로 집 밖에 나와 사람들을 만날 기회가 많지 않았다. 일주일에 한 번이라도 정해진 장소에 나와 동료들과 함께 일하고, 자신이 맡은 몫을 해내는 시간이 중요한 이유다. 더운 날씨에도 종이팩을 가지러 나온 이유를 묻자 청년들은 "내가 할 수 있는 일이 있는 것이 좋다", "동료들과 함께하는 분위기가 좋다"고 말했다. 2시간 남짓한 활동에 참여하기 위해 매주 경기도에서 찾아오는 청년도 있었다.오후 4시, 청년들은 일지를 작성하며 활동을 마무리했다. 인사를 나누던 동우 씨가 지나가듯 말했다.청년들이 처음부터 기후위기나 환경 문제에 관심이 많아 이 일을 시작한 것은 아니다. 자신이 할 수 있는 일이 있고, 동료들과 함께할 수 있다는 점이 좋아 매주 수요일 복지관을 찾았다. 그러다 종이팩을 모으고 정리하는 일을 거듭하며 자신의 역할이 다른 사람들의 일과 이어져 있다는 사실도 알게 됐다. 주민들이 종이팩을 씻어 모아두면 청년들이 수거하고, 그 뒤에는 이를 선별해 재활용하는 사람들이 있다.한 청년은 "(우리가 수거 하기 전에) 앞에서 하는 사람이 있고 뒤에서 하는 사람도 있으니까, 저도 제 일을 해야 한다는 생각이 들었어요"라며 활동을 이어나가고 싶은 이유를 설명했다.종이팩이 다시 자원이 되기까지 이어지는 과정에서 자신이 맡은 몫을 알게 되면서 생긴 책임감이었다. 비가 오나 눈이 오나 청년들이 종이팩을 가지러 나선 이유이기도 하다. 그러나 폭염이 이어진 올해, 매주 계속해온 이 수요일의 일과를 처음으로 멈춰야 하는 날이 생겼다. 더위가 점점 심해진다면 이 일을 언제까지 이어갈 수 있을지, 동우 씨의 말은 청년들의 수요일에 남은 또 하나의 질문이 됐다.