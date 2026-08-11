'임단협 난항' 금호타이어 노조, 쟁의행위 가결

큰사진보기 ▲금호타이어 광주공장. 공장 정면에 새롭게 새겨 넣은 로고와 함께 측면에는 금호아시아나그룹의 상징이었던 '빨간 날개'가 보인다. 금호타이어는 지난 2018년 중국 더블스타에 인수됐다. 2026. 5. 21 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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금호타이어 노동조합의 올해 임금·단체협약(임단협) 협상 관련 파업 안이 조합원 투표에서 가결됐다.전국금속노동조합 금호타이어지회는 11일 임단협 교섭 쟁의행위 찬반투표가 92.8％의 찬성률로 가결됐다고 밝혔다.지난 10일 이뤄진 찬반투표에는 금호타이어 광주·평택·곡성 등 3개 공장 조합원 3310명 중 3032명이 참여해 2815명(92.8%)이 파업에 찬성했다.노조는 임금 5.9% 인상과 영업이익 일부의 상여금 지급을 요구하고 있다.또 지난해 5월 광주공장 화재 이후 출근하지 못하고 가택 대기 중인 조합원 800여 명에 대한 고용 보장도 요구하고 있지만, 합의점을 찾지 못하고 있다.노조는 이날 쟁의대책위원회를 열고 파업 여부와 일정 등을 결정할 예정이다.노조 관계자는 "조합원들이 회사 정상화를 위해 감내했던 희생에 대한 정당한 보상과 회사의 경영성과에 걸맞은 임금인상 등을 요구한 것"이라며 "교섭에 성실하게 임하겠지만, 이견을 좁히지 못하면 파업에 돌입할 예정"이라고 말했다.이에 대해 금호타이어 측은 "지난해 광주공장 화재의 충격을 아직 극복하지 못한 상황에서 함평 신공장 건설이라는 중대한 과제를 추진하고 있으며, 관세 부담과 중동 정세 불안 등 대외 불확실성도 커지고 있다"고 설명했다.이어 "이 같은 시기에 쟁의행위가 가결된 데 대해 안타깝고 유감스럽게 생각한다"며 "지금은 노사가 갈등을 확대하기보다 회사의 지속 가능한 성장과 국내공장의 경쟁력 확보를 위해 힘을 모아야 할 때인 만큼 대화와 교섭을 통해 견해 차이를 좁혀 원만하게 교섭을 마무리할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.