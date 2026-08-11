조국혁신당 충남도당, 급식실 환기설비 개선 촉구

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충남교육청이 환기 설비가 갖춰지지 않은 도내 급식실 노동자들에게 방진마스크를 지급하기로 하자, 조국혁신당 충남도당이 "전형적인 탁상행정이자 노동자 안전 기만"이라며 강력히 비판하고 나섰다.조국혁신당 충남도당(아래 충남도당)은 11일 논평을 내고 "한여름 고온다습한 조리실에서 땀에 젖은 방진마스크는 먼지를 막는 보호구가 아니라 노동자의 숨통을 조이는 장비일 뿐"이라며, 실효성 없는 방진마스크 지급 조치를 즉각 중단할 것을 충남교육청에 요구했다.도당은 "문제의 본질은 마스크가 아닌 환기 시설의 부재"라며, 현재 충남 도내 학교 조리실의 40%에 달하는 259개교가 조리 매연에 무방비로 노출되어 있다고 지적했다.이에 따라 충남도당은 충남교육청에 두 가지 핵심 요구사항을 제시했다.우선 실효성이 떨어지는 마스크 지원 사업을 중단하는 대신, 환기 시설 개선 전까지 에어컨 가동 조건 완화, 창문 활용 환기 매뉴얼 정립, 조리 매연 최소화 식단 구성 등 현장 노동조합과 전문가 의견을 반영한 실질적인 임시 안전 대책을 수립하라고 촉구했다.이어 2029년으로 예정된 환기 설비 개선 완료 목표 시점을 대폭 단축하고, 미개선된 259개교의 환기 설비 교체 예산을 최우선으로 편성할 것을 강력히 요구했다.백진숙 수석대변인은 "급식 노동자들의 생명과 직결된 사업을 미룰 수 없다"며 "충남의 급식 노동자들이 안전한 환경에서 일할 수 있을 때까지 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.