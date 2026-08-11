경기 당원투표 하루 전, 정청래 힘 실어준 추미애... 표심 영향 주나

큰사진보기 ▲지난 5월 29일 당시 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 경기 성남시 모란시장을 찾아 정청래 당시 당대표(왼쪽)와 함께 시민들에게 지지를 호소하는 모습(자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석, 정청래 당 대표 후보가 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 당 대표·최고위원 순회경선 인천 합동연설회에서 송영길 후보의 정견 발표를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 8.17 전당대회 수도권(경기·서울) 온라인 투표를 하루 앞둔 11일, 추미애 경기도지사가 정청래 당대표 후보에게 힘을 실어주는 듯한 글을 SNS에 올렸다.추 지사는 이날 자신의 페이스북에 "개혁은 아무나 할 수 있는 일이 아니며 욕먹을 각오를, 정치적으로 손해 볼 각오를 하고 단단히 마음먹지 않으면 할 수가 없다. 개혁의 때, 개혁 적기는 쉽게 찾아오지 않는다", "개혁을 책임 지우려면 그에 걸맞은 일꾼을 뽑고 힘을 실어주어야 한다"고 썼다.이번 전당대회에서 '강력한 개혁 당대표'를 슬로건으로 내건 정 후보를 사실상 지지한 것으로 해석된다.더 나아가 추 지사는 "지난 1년 대표적인 개혁과제인 검찰 개혁, 그 순서를 뒤바꾸고 거꾸로 개혁대상을 모아 개혁 TF를 꾸리고 개혁 프로세스를 지체시키고, 보완수사 여론전이나 시도하면서 좌고우면해 온 태세로는 나머지 개혁을 기대조차 하기 어렵다"라며 김민석 후보를 겨냥했다.김 후보는 직전 국무총리 재임 시절 총리실 산하에 검찰개혁 TF(추진단)을 꾸리고 검찰 개혁과 보완수사권 문제를 다뤘는데, 추진단에 일부 검사들이 참여한 사실이 알려지면서 참여연대가 비판 논평을 내는 등 반발이 일었다.추 지사는 전날에도 정 후보가 "어머니, 정청래를 도와달라"고 쓴 페이스북 게시글에 "아직 마무리 안 된 개혁과제가 많다. 지금까지 보여준 개혁의 일관성과 진심을 믿는다. 힘내시라"는 댓글을 달기도 했다. 또한 개인 페이스북 계정에 "묵묵히 약속한 개혁을 할 확고한 민주당 지도부, 그게 광주와 호남 정신이 바라는 것 아닐까"라고도 적었다.22대 국회 전반기에서 법제사법위원장을 맡았던 추 지사는 그 이후 법사위원장을 지낸 정 후보처럼 '개혁 선명성'을 중시하는 인사다. 직전 경기지사 민주당 후보 경선 당시 때도 그는 권리당원들의 강력한 지지를 등에 업고 1차에서 과반 득표를 확보, 결선 없이 후보로 확정된 바 있다.이런 상황에서 추 지사의 정 후보 지지글이 12일부터 진행될 수도권(경기·서울) 권리당원들의 온라인·ARS투표 등에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 오는 16일 결과가 발표될 수도권 권리당원 유권자는 약 59만 명으로 전체 155만 명 당원 중 약 38%, 가장 큰 비중을 차지하고 있다.추 지사의 정 후보 지지글을 두고 김민석 후보는 당원들의 현명한 판단을 믿는다는 입장으로 일관했고, 당내 중진 박지원 의원은 적절성 문제를 지적했다.지난 10일 SBS 라디오에 출연한 5선 중진 박지원 의원은 추 지사 행보에 대해 "광역단체장이 공개지지를 한다? 이것은 아닌 것 같다. 그런 행동이 잘못됐다고까지는 할 수 없지만 적절하지는 못하다"고 평가했다.이날 국회 소통관 기자회견 후 관련 질문을 받은 김민석 후보는 "서울 경기의 판세는 호남 결과까지를 지켜본 후에, 서울·경기 시민과 도민들께서 당과 정부의 명운이 걸려 있는 이번 전당대회의 의미를 종합적으로 판단하시고 지혜롭게 현명하게 잘 판단해 주실 것이라 믿고 있다"라고 답했다.