시원한 그림책 들고 후루룩, 손자 반응이 재밌습니다

5살 손자에게 그림책을 읽어줍니다. 책 속에서 나의 동심을 발견하기도 하고 삶의 지혜를 얻기도 합니다.

책을 보며 손자와 대화하는 시간을 가질 수 있어서 좋습니다.

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 길벗어린이 관련사진보기

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"덥다! 더워! 시원한 곳으로 가자!"

"이건 무슨 동물처럼 보이지?"

"맛있겠다!"

"고마워, 블루베리야, 고마워, 망고야, 바나나야 고마워, 모두모두 고마워~ 맛있게 먹을게!"

"얘들아, 고마워. 올여름도 맛있고 시원하게 잘 먹을게!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

요즘처럼 문밖에 한 발만 내디뎌도"아, 덥다!"라는 말이 절로 나오는 날, 제목부터 딱 맞는 그림책을 만났다.김현경 작가의 <여름! 덥다, 더워!>(2023년 8월 출간)는 요즘 읽으면 시원해지는 그림책이다. 뜨거운 여름날, 땀을 뻘뻘 흘리는 과일들이 더위를 피해 어디론가 떠나면서 벌어지는 이야기가 아주 역동적으로 표현되어 있다. 특히 땀방울을 그림 전체에 반복해서 사용하고, 노랑·빨강·초록 같은 강한 색으로 '더위'를 눈에 보이게 만든 점이 재미있다.책장을 펼치자마자 그림책 속 과일들이 난리다. 망고도 땀을 뻘뻘, 파인애플도 뻘뻘, 수박도 뻘뻘. 블루베리며 딸기며 바나나까지 모두 녹아내릴 지경이다. 이러다 정말 과일잼이 되어 버리는 건 아닐까.과일들이 하나둘 시원한 곳을 찾아 길을 나선다. 그런데 어디로 가는 걸까. 바다일까, 계곡일까, 아니면 커다란 냉장고 속일까. 과일들의 뒤를 따라 책장을 넘기다 보니 또 하나의 재미가 눈에 들어온다.김현경 작가의 그림 속에서 과일들이 슬그머니 동물로 변신하고 있는 것이다. 기다란 바나나는 여러 개의 다리를 흐느적거리며 달리는 문어 같고, 동그랗게 썬 키위는 조각조각 이어져 꿈틀거리는 뱀을 닮았다. 커다란 수박 조각은 벼슬을 세우고 달려가는 수탉처럼 보인다. 네 알의 블루베리는 꼭 사형제 같다. 조르르 함께 달려가다가 힘들어 더는 못 가겠다는 친구가 생기자 그냥 두고 가지 않고 서로 도우며 함께 간다.과일의 모양은 그대로인데 움직임 하나가 더해지자 전혀 다른 생명체가 된다.아이와 함께 그림 속에 숨어 있는 동물을 하나씩 찾아보는 것도 이 책을 읽는 또 하나의 즐거움이다. 작가는 과일들이 더위를 피해가는 길목마다 아이들이 발견할 작은 상상의 놀이를 슬쩍 숨겨놓은 듯하다.그런데 이 친구들은 대체 어디까지 가는 걸까. 땀을 뻘뻘 흘리며 달리고 또 달린 끝에 마침내 도착한 곳은? 과일들이 모두 다이빙을 시작한다. 풍덩! 풍덩! 신나고 즐겁다. 그곳을 보고 나는 함박웃음이 터졌다. 어머나, 수박 속이라니!쩍 갈라진 커다란 수박 속으로 망고도, 바나나도, 키위도, 블루베리도 풍덩 풍덩 들어간다. 얼음까지 동동 떠다니는 장면을 보고서야 알았다. 아하! 더위를 피해 달아난 과일들이 모두 모여 시원한 여름 화채가 된 거구나. 땀에 흠뻑 젖었던 과일들이 차가운 수박 속에서 둥둥 떠다니는 마지막 장면은 보기만 해도 더위가 한 풀 꺾이는 것 같다. 빨강, 노랑, 초록의 과일 사이로 얼음이 동동. 눈으로 먼저 한 숟갈 떠먹고 싶어진다.그런데 그림책보다 손자 로리의 반응이 더 재미있다. 화채가 된 과일들을 한참 바라보더니,그리고는 과일 친구들에게 인사를 시작한다.그러고는 그림책 속 화채를 향해 후루룩, 냠냠. 정말 먹기라도 하듯 입을 오물거린다. 그 모습을 보며 모처럼 시원하게 웃을 수 있었다. 나의 눈에는 과일들이 모여 만든 맛있는 '화채'로 보였는데, 로리의 눈에는 더운 여름 자신에게 맛있는 것을 내어준 고마운 친구들이었던 모양이다.더워서 땀을 흘리고, 시원한 곳을 찾아 달려가고, 마지막에는 서로 어우러져 달콤한 화채가 되는 과일들. 한여름의 더위를 이렇게 맛있고 유쾌하게 끝낼 수도 있다니.책을 덮고 보니 우리도 커다란 수박 한 통을 쩍 갈라 놓고 싶어진다. 수박을 숭덩숭덩 썰고, 좋아하는 과일을 넣고, 얼음도 동동 띄워서 말이다. 그리고 로리처럼 과일들에게 인사하면서 한 숟갈 크게 떠먹고 싶어진다.후루룩. 그림책 한 권을 읽었을 뿐인데 여름이 조금 시원해지고, 조금 더 맛있어졌다.