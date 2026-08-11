정치 26.08.11 11:32ㅣ최종 업데이트 26.08.11 11:32 [만평] 폐버스 하우스? 청년을 위한 나라는 없다 표심만을 바라보는 청년 정책 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲청년을 위한 나라는 없다.표심만을 바라보는 청년 정책 ⓒ 동그라미 관련사진보기 첨부파일 황희버스하우스.jpg #버스하우스#황희 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 월드컵마저 건드는 트럼프 갤러리 오마이포토 "주권자들의 광장이다! 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라!" 1/9 이전 다음 이전 다음 주한미군, 백린 유출 사고 전모 공개하라" 충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전쟁연습을 멈춰라! 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.