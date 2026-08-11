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정치

26.08.11 11:32최종 업데이트 26.08.11 11:32

[만평] 폐버스 하우스? 청년을 위한 나라는 없다

표심만을 바라보는 청년 정책

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청년을 위한 나라는 없다. 표심만을 바라보는 청년 정책
청년을 위한 나라는 없다.표심만을 바라보는 청년 정책 ⓒ 동그라미


#버스하우스#황희

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