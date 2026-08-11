'장윤기 엄벌' 탄원서...4만7268명 동참

큰사진보기 ▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생(17)을 살해하고, 도우러 온 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)가 14일 오전 광주광역시 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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고(故) 이채원 양을 살해한 장윤기(23·구속 기소)의 법정 최고형(사형) 선고를 촉구하는 탄원서에 시민 4만7000여 명이 참여했다.11일 '고 이채원 학생 추모모임(이하 추모모임)'에 따르면 장윤기에 대한 엄중한 법적 처벌을 요청하는 탄원서에 지난 10일 오후 4시 기준 4만7268명의 시민이 뜻을 함께했다.사건 초기부터 지역 주민들이 자발적으로 참여한 오프라인 서명에 5816명이 뜻을 모았으며, 온라인 서명운동은 20여 일 만에 4만1452명(단체 206곳 포함)이 참여했다.지역별로는 경기 26.0%, 서울 23.6%에 이어 전남광주 지역이 11.0%를 차지하는 등 전국적인 관심이 이어지고 있다.연령별로는 20대(41.1%)와 10대 이하(19.0%)의 비중이 가장 높았으며, 두 연령층이 전체의 60.1%(2만4883명)를 차지했다.이들은 장윤기의 반성 없는 태도와 범행의 잔혹성을 지적하며 감형 사유 없이 법이 허용하는 최고형(사형)을 선고해야 한다고 촉구했다.이어 ▲피해자 추모와 유가족 위로 ▲재발 방지와 사회적 안전망 구축 ▲가해자 사회 영구 격리 ▲증거인멸 및 공범·연루자 엄정 수사 등이 필요하다는 의견을 냈다.추모모임 측은 1차 목표 인원인 5만 명을 달성한 뒤, 장윤기에 대한 결심 공판이 열리는 8월 31일 이전에 담당 재판부에 1차 서명지를 제출할 계획이다.이어 추가로 전달되는 시민들의 뜻을 모아 오는 9월 말 2차 탄원서를 재판부에 제출할 예정이다.추모모임 관계자는 "짧은 시간에 시민들이 엄벌 촉구에 뜻을 모아주신 것은 이 사건에 대한 사회적 공분과 정의 구현에 대한 절박한 염원을 보여주는 것"이라며 "1차 탄원서 제출 전까지 목표치인 5만 명을 달성할 수 있도록 시민 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.