"임기 내 세종집무실 시대" '균형발전' 소신 거듭 강조한 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재 국무회의가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 11일 "임기 내 세종 집무실 시대를 열겠다"는 의지를 재차 드러냈다. 그는 "수도권 1극 체제는 우리 사회 모든 중대 문제의 출발점"이라며 대통령 집무실과 국회의사당 건립, 메가 프로젝트 등으로 국토균형발전을 이끌겠다고 피력했다.이 대통령은 이날 세종정부청사에서 네 번째로 열린 국무회의에서 "여러 차례 강조했던 것처럼 이미 한계에 이른 수도권 1극 체제는 부동산 문제, 청년 문제, 교육 문제, 극단적 양극화 등 현재 우리 사회 모든 중대문제의 출발점"이라고 지적했다. 이어 "국토균형발전은 이 같은 대한민국의 고질병을 고치고 전국이 고르게 성장 기회를 누리는 '모두의 성장 시대'를 여는 핵심 열쇠"라고 말했다.이 대통령은 "올해는 행정중심복합도시로 출발했던 이곳이 '세종'이란 공식 명칭을 얻게 된 지 20년 되는 해"라며 "국토균형발전을 상징하는 세종이 명실상부한 국정의 중심축으로 확고하게 자리잡을 수 있도록 국가중추기능의 안정적 이전에 힘을 모아야겠다"고 짚었다. 그는 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립에 속도를 내고 관련 인프라 정비 또한 차질 없이 진행해주기 바란다"며 "우리 정부 임기 내에 세종 집무실 시대를 열고, 마지막 국무회의도 세종집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해달라"고 했다.정치·행정 분야에서 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 국토균형발전을 상징한다면, 경제·산업 쪽에서는 3대 메가 프로젝트가 핵심이다. 이 대통령도 "어제 이와 관련한 민관합동점검회의를 열었다"면서 "정부 수립 이후 최대 프로젝트이다보니 현실적으로 개선해야 될 부분이 적지 않다. 기존의 낡은 관행이나 불필요한 절차들을 과감히 개선 또는 단축하고 조기투자를 가로막는 장애물을 선제적으로 제거하는 데에 전 부처, 전 지방정부의 힘을 모아야겠다"고 강조했다.이 대통령은 특히 "안 되는 이유를 찾지 말고, 일이 되는 방법을 찾는 적극적이고 능동적이며 창의적인 행정을 적극 당부한다"고 했다. 또 "그 사회가 어느 방향으로 갈지, 얼마나 성과를 낼지는 사실 공직자들의 자세와 실천에 달려 있다"며 각 부처 장관과 위원장, 처장 등에게 적극적으로 공무원들을 포상하라고 지시했다. 또한 "열심히 잘하려고 했는데 실패하는 경우에 대해서 문책이나 감사를 배제해야 된다"며 "실수나 의욕에 따른 나쁜 결과, 이런 결과에 대해서 결과적으로 책임을 물어서야 누가 열심히 하겠나"라고 덧붙였다.한편 이 대통령은 "극한 폭염 기세가 다소 누그러지긴 했는데 여전히 전국적으로 무더위가 계속되고 있다"며 "긴장의 끈을 놓지 말고, 국민의 생명과 안전을 지키는 데에 최선을 다해야겠다"고 말했다. 나아가 "기후재난의 관점에서 최저주거기준 개정을 적극 검토하고 고시원과 비닐하우스, 판잣집 같은 주택 이외의 거처에 대한 개선 작업을 서두를 필요가 있다"며 "정책이 국민이 처한 상황을 따라가야지, 거꾸로 국민의 삶을 기성 제도에 억지로 꿰맞추는 우를 범해선 안된다"고 했다.